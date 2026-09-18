Cómo ver Brighton vs Arsenal: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

Brighton recibe al Arsenal en el American Express Community Stadium en un partido de Premier League que llega en un momento de gran forma para los visitantes. Aquí GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Premier League - Jornada 5 19 sept 2026 - 10:00 The American Express Community Stadium

Cómo sintonizar el Brighton vs Arsenal

El partido entre Brighton y Arsenal se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+.

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Acerca del encuentro

Los Gunners lideran la clasificación y llegan a Brighton con cinco victorias consecutivas en todas las competiciones, incluyendo un triunfo en la Champions League ante el Nápoles y una victoria por 2-1 ante el Chelsea en liga.

Mikel Arteta afronta el desplazamiento con problemas en defensa. William Saliba, Ben White y Cristhian Mosquera están en la enfermería, lo que obliga al técnico español a reconfigurar su línea trasera con Jurrien Timber también en proceso de recuperación.

Los Seagulls de Fabian Hürzeler también llegan con buenas sensaciones tras eliminar al Manchester United de la Carabao Cup remontando un marcador adverso en Old Trafford, aunque acumulan una lista de bajas considerable que condiciona sus opciones.

En la tabla, el Arsenal ocupa el primer puesto mientras que Brighton se sitúa en la quinta posición, lo que convierte este encuentro en un duelo entre dos de los equipos más en forma de la Premier League en este arranque de temporada.

Noticias de los equipos y escuadras

Fabian Hürzeler no podrá contar con Yankuba Minteh, Jack Hinshelwood, Stefanos Tzimas, Kaoru Mitoma, Mats Wieffer, Zadok Yohanna, Evan Ferguson, Femi Azeez ni Michael Svoboda por lesión. El once probable de los locales apunta a Verbruggen bajo palos, con Kadioglu, Boscagli, Vuskovic y Dunk en defensa, y Gross, Ayari, Yalcouye y De Cuyper en el centro del campo, con Gómez y Kostoulas en ataque.

Por parte del Arsenal, Mikel Arteta no dispondrá de William Saliba, Cristhian Mosquera ni Ben White, todos ellos en la enfermería. El once proyectado sitúa a Raya en portería, con Timber, Gabriel, Konsa y Calafiori en defensa, y Saka, Rice, Odegaard, Tzolis y Lewis-Skelly apoyando a Kai Havertz en punta.

Forma

Brighton llega con un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la victoria ante el Manchester United en la Carabao Cup por 3-2, remontando desde abajo. Antes de eso, golearon al Coventry por 5-0 en liga y empataron 1-1 ante el Leeds. Su única derrota en este período llegó ante el Chelsea por 4-3. En total, los Seagulls han marcado 13 goles y encajado 9 en estos cinco encuentros.

El Arsenal presenta un rendimiento sobresaliente con cinco victorias en sus últimos cinco partidos. Los Gunners vencieron al Ipswich por 4-2 en la Carabao Cup, al Sunderland por 2-0 en liga, al Nápoles por 1-0 en Champions League, al Chelsea por 2-1 en liga y al Aston Villa por 1-0. Han marcado 10 goles y solo han encajado 3 en este período, con tres porterías a cero.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en marzo de 2026 en el American Express Community Stadium, con victoria del Arsenal por 0-1 en Premier League. En los últimos cinco duelos directos, el Arsenal acumula tres victorias, frente a ninguna para el Brighton, con dos empates. Los Gunners han marcado 6 goles por 3 de los locales en ese período.

Clasificación

En la clasificación de la Premier League, el Arsenal ocupa el primer puesto, mientras que el Brighton se encuentra en la quinta posición.