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Premier League - Jornada 7 17 oct 2026 - 10:00 Gtech Community Stadium

Cómo ver Brentford vs Liverpool en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Brentford y Liverpool podrá seguirse en directo a través de los canales y plataformas de streaming que se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Gtech Community Stadium de Londres acoge un duelo de Premier League entre Brentford y Liverpool, dos equipos que llegan a esta cita con dinámicas muy distintas y con varios frentes abiertos en la temporada.

Los Bees de Keith Andrews han mostrado solidez en casa y vienen de una racha sin derrotas que incluye victorias convincentes. Sin embargo, encaran este partido con una lista de bajas considerable que puede condicionar sus opciones.

Liverpool, dirigido por Andoni Iraola, atraviesa un momento de forma irregular en la liga, pero acaba de protagonizar una noche europea de alto voltaje. Los Reds golearon al LASK por 6-3 en la Champions League, con Bradley Barcola como gran protagonista al firmar un hat-trick que le valió el reconocimiento de la UEFA como Jugador de la Semana del torneo.

Iraola ha salido al paso de quienes cuestionaban al extremo francés, pidiendo paciencia con un jugador que llegó al club sin pretemporada completa. El propio Virgil van Dijk ha respaldado a Barcola, sugiriendo que esa actuación europea puede ser el punto de inflexión que necesitaba para asentarse en Anfield.

El joven centrocampista Trey Nyoni también alcanzó un hito en competición europea esta semana, aunque Iraola ya le exige que mantenga ese nivel para seguir contando con minutos en la rotación del primer equipo.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo y dónde seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

En el lado local, Keith Andrews no podrá contar con Antoni Milambo, Joshua Dasilva, Mikkel Damsgaard, Kevin Schade, Nathan Collins ni Jannik Schuster por lesión. El once probable de los Bees apunta a Caoimhin Kelleher bajo palos, con una defensa formada por Kristoffer Vassbakk Ajer, Malick Diouf, Michael Kayode y Sepp van den Berg, y un bloque ofensivo que incluye a Dango Ouattara, Jaidon Anthony e Igor Thiago.

Liverpool llega con su propia lista de ausencias: Conor Bradley, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Cody Gakpo, Alexander Isak, Dominik Szoboszlai y Vitezslav Jaros están todos en la enfermería, mientras que Ryan Gravenberch cumple sanción. Andoni Iraola dispone como once proyectado de Alisson Becker en portería, una zaga con Virgil van Dijk, Ronald Araújo, Jeremy Jacquet y Milos Kerkez, y un mediocampo y ataque donde figuran Alexis Mac Allister, Florian Wirtz y Bradley Barcola.

Forma

Brentford llega con un registro de una victoria, tres empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, sumando nueve goles a favor. Su resultado más reciente fue un empate 2-2 ante Aston Villa en la Premier League, y antes de eso firmaron un contundente 3-0 frente al Chelsea. Los Bees también se impusieron al Reading en la Carabao Cup por 1-2.

Liverpool presenta un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco compromisos. La goleada 6-3 al LASK en la Champions League es su resultado más reciente, pero en la liga perdieron 0-3 ante el Manchester City en su penúltimo partido. Los Reds también sumaron victorias ante Bournemouth y Tottenham en distintas competiciones.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos data del 24 de mayo de 2026, cuando Liverpool y Brentford empataron 1-1 en Anfield en un partido de Premier League. En el historial de los últimos cinco duelos, Brentford se impuso 3-2 como local en octubre de 2025, mientras que Liverpool ganó 0-2 en el Gtech Community Stadium en enero de 2025 y venció 2-0 y 1-4 en otros dos encuentros. El balance global en esos cinco partidos es favorable a Liverpool, aunque los Bees han demostrado ser un rival complicado en casa.

Clasificación

En la clasificación de la Premier League, Brentford ocupa la cuarta posición, lo que le sitúa en zona de competición europea, mientras que Liverpool está noveno, a mayor distancia de los puestos de vanguardia. El partido tiene, por tanto, implicaciones distintas para cada equipo: los locales buscan consolidar su lugar entre los mejores, y los visitantes necesitan sumar para no alejarse del grupo de cabeza.