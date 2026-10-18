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Premier League - Jornada 7 18 oct 2026 - 09:00 Vitality Stadium

Cómo ver Bournemouth vs Sunderland en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Bournemouth y Sunderland se puede ver en directo a través de DAZN. Las opciones de transmisión en vivo están disponibles a través de los canales oficiales de la plataforma.

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Bournemouth recibe a Sunderland en el Vitality Stadium en un encuentro de la Premier League que enfrenta a dos equipos que necesitan puntos para alejarse de la zona baja de la clasificación.

Los Cherries llegan a este partido con el ánimo reforzado tras una contundente victoria por 3-0 ante Sturm Graz en la Europa League, resultado que contrasta con las derrotas previas en liga ante Chelsea y Liverpool. Marco Rose sabe que el rendimiento europeo de su equipo no puede esconder las dificultades domésticas, y un triunfo en casa se antoja imprescindible.

Sunderland, por su parte, también viene de un resultado positivo en Europa, con una victoria 1-2 sobre Torreense en Portugal que da cierto respiro a Regis Le Bris. Sin embargo, las tres derrotas en sus últimos cinco partidos de liga, incluyendo una goleada de 5-3 ante Manchester City, reflejan una fragilidad defensiva preocupante.

El capitán del Sunderland Granit Xhaka llega con atención mediática fuera del campo tras un asunto relacionado con un certificado de vacunación fraudulento, aunque el club querrá que el foco se mantenga en lo deportivo.

En la tabla, ambos equipos ocupan posiciones incómodas: un empate no le sirve de mucho a ninguno de los dos. Los tres puntos marcarían una diferencia real en sus respectivas temporadas.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

En cuanto al Bournemouth, Marco Rose no podrá contar con Eli Junior Kroupi, Julian Araujo, Alex Scott ni Veljko Milosavljevic por lesión. El once probable de los Cherries apunta a Djordje Petrovic bajo palos, con una defensa formada por Adrien Truffert, Adam Smith, Antonio Silva y James Hill, y una línea de centrocampistas y atacantes con Ryan Christie, Tyler Adams, Rayan, David Brooks, Marcus Tavernier y Evanilson.

Por parte de Sunderland, Regis Le Bris afronta las bajas de Romaine Mundle, Daniel Ballard y Thomas Meunier. El once proyectado sitúa a Robin Roefs en portería, con Nordi Mukiele, Reinildo, Trai Hume, Kevin Danso, Noah Sadiki, Luke O'Nien, Granit Xhaka, Enzo Le Fee, Nilson Angulo y Wilson Isidor completando el equipo.

Forma

Bournemouth acumula un registro de dos victorias, una derrota y dos derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones, con nueve goles anotados y siete encajados. Su resultado más reciente fue la victoria 3-0 ante Sturm Graz en la Europa League, aunque antes de eso cayeron 5-1 ante el Chelsea en la Premier League. La victoria 1-2 en el campo del Real Sociedad fue otro punto positivo en este período, si bien las derrotas ante Liverpool y Chelsea en liga muestran la brecha con los equipos de la parte alta.

Sunderland presenta un balance de dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros, con cinco goles marcados y nueve recibidos. El triunfo más reciente fue el 1-2 sobre Torreense en Europa, pero antes de eso cayeron 0-2 ante Brighton en liga. Las derrotas ante Manchester City por 5-3 y ante Arsenal por 0-2 evidencian los problemas defensivos del equipo de Le Bris.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos terminó con un empate 1-1 en el Vitality Stadium en la Premier League en febrero de 2026. Antes de ese resultado, Sunderland se impuso 3-2 como local en noviembre de 2025. En los últimos cinco precedentes registrados entre ambos conjuntos, Bournemouth acumula dos victorias y Sunderland otras dos, con un empate, lo que refleja una igualdad notable en los cruces directos.

Clasificación

En la Premier League, Bournemouth ocupa la decimoctava posición y Sunderland la decimoséptima, lo que sitúa a ambos equipos en la zona de descenso y convierte este duelo directo en un partido de enorme trascendencia para las aspiraciones de permanencia de los dos clubes.