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Cómo ver Bournemouth vs Sunderland: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Bournemouth vs Sunderland
Bournemouth
Sunderland
Premier League

Cómo ver el partido de Premier League entre Bournemouth y Sunderland, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Premier League - Jornada 7
Vitality Stadium
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Cómo ver Bournemouth vs Sunderland en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Bournemouth y Sunderland se puede ver en directo a través de DAZN. Las opciones de transmisión en vivo están disponibles a través de los canales oficiales de la plataforma.

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Bournemouth recibe a Sunderland en el Vitality Stadium en un encuentro de la Premier League que enfrenta a dos equipos que necesitan puntos para alejarse de la zona baja de la clasificación.

Los Cherries llegan a este partido con el ánimo reforzado tras una contundente victoria por 3-0 ante Sturm Graz en la Europa League, resultado que contrasta con las derrotas previas en liga ante Chelsea y Liverpool. Marco Rose sabe que el rendimiento europeo de su equipo no puede esconder las dificultades domésticas, y un triunfo en casa se antoja imprescindible.

Sunderland, por su parte, también viene de un resultado positivo en Europa, con una victoria 1-2 sobre Torreense en Portugal que da cierto respiro a Regis Le Bris. Sin embargo, las tres derrotas en sus últimos cinco partidos de liga, incluyendo una goleada de 5-3 ante Manchester City, reflejan una fragilidad defensiva preocupante.

El capitán del Sunderland Granit Xhaka llega con atención mediática fuera del campo tras un asunto relacionado con un certificado de vacunación fraudulento, aunque el club querrá que el foco se mantenga en lo deportivo.

En la tabla, ambos equipos ocupan posiciones incómodas: un empate no le sirve de mucho a ninguno de los dos. Los tres puntos marcarían una diferencia real en sus respectivas temporadas.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Bournemouth contra Sunderland alineaciones probables

4-2-3-1
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU
page.match.formation.title
Sunderland crest
Sunderland
SUN
4-2-3-1
D. PetrovicD. PetrovicA. TruffertA. TruffertA. SmithA. Smithteam-logoA. SilvaJ. HillJ. HillJ. KluivertJ. KluivertR. ChristieR. ChristieT. AdamsT. AdamsRayanRayanM. TavernierM. TavernierEvanilsonEvanilsonR. RoefsR. RoefsN. MukieleN. MukieleO. AldereteO. AldereteReinildoReinildoK. DansoK. DansoT. HumeT. HumeN. SadikiN. SadikiG. XhakaG. XhakaE. Le FeeE. Le FeeN. AnguloN. AnguloB. BrobbeyB. Brobbey
Sunderland crest
Sunderland
SUN
4-2-3-1
Bournemouth

Once inicial

Sunderland

Manager

  • M. Rose
  • R. Le Bris

En cuanto al Bournemouth, Marco Rose no podrá contar con Eli Junior Kroupi, Julian Araujo, Alex Scott ni Veljko Milosavljevic por lesión. El once probable de los Cherries apunta a Djordje Petrovic bajo palos, con una defensa formada por Adrien Truffert, Adam Smith, Antonio Silva y James Hill, y una línea de centrocampistas y atacantes con Ryan Christie, Tyler Adams, Rayan, David Brooks, Marcus Tavernier y Evanilson.

Por parte de Sunderland, Regis Le Bris afronta las bajas de Romaine Mundle, Daniel Ballard y Thomas Meunier. El once proyectado sitúa a Robin Roefs en portería, con Nordi Mukiele, Reinildo, Trai Hume, Kevin Danso, Noah Sadiki, Luke O'Nien, Granit Xhaka, Enzo Le Fee, Nilson Angulo y Wilson Isidor completando el equipo.

Forma

BOU

BOU - Formulario

BRE
D2-2
RSO
W1-2
LIV
L0-1
CHE
L5-1
SGR
W3-0
Gol marcado (encajado)
8/9
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
SUN

SUN - Formulario

ARS
L0-2
AZ
W1-0
MCI
L5-3
BHA
L0-2
TOR
W1-2
Gol marcado (encajado)
6/10
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Bournemouth acumula un registro de dos victorias, una derrota y dos derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones, con nueve goles anotados y siete encajados. Su resultado más reciente fue la victoria 3-0 ante Sturm Graz en la Europa League, aunque antes de eso cayeron 5-1 ante el Chelsea en la Premier League. La victoria 1-2 en el campo del Real Sociedad fue otro punto positivo en este período, si bien las derrotas ante Liverpool y Chelsea en liga muestran la brecha con los equipos de la parte alta.

Sunderland presenta un balance de dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros, con cinco goles marcados y nueve recibidos. El triunfo más reciente fue el 1-2 sobre Torreense en Europa, pero antes de eso cayeron 0-2 ante Brighton en liga. Las derrotas ante Manchester City por 5-3 y ante Arsenal por 0-2 evidencian los problemas defensivos del equipo de Le Bris.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

BournemouthEmpateSunderland
1
2
2
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
F
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
3
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
2
F
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
F
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
Sunderland badge
Sunderland
SUN
2
F
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
F
6Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron4/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos terminó con un empate 1-1 en el Vitality Stadium en la Premier League en febrero de 2026. Antes de ese resultado, Sunderland se impuso 3-2 como local en noviembre de 2025. En los últimos cinco precedentes registrados entre ambos conjuntos, Bournemouth acumula dos victorias y Sunderland otras dos, con un empate, lo que refleja una igualdad notable en los cruces directos.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
W
W
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
6501105+515
W
L
W
W
W
3
BrightonBrightonBHA
6411185+1313
W
W
W
D
L
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
W
W
L
D
L
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
W
L
W
D
W
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
L
D
W
D
D
7
EvertonEvertonEVE
724187+110
L
D
W
D
D
8
LeedsLeedsLEE
623185+39
L
D
W
D
D
9
HullHullHUL
723287+19
L
D
L
D
D
10
IpswichIpswichIPS
73041115-49
L
W
L
W
L
11
NewcastleNewcastleNEW
72231014-48
L
L
W
L
D
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
W
D
W
L
D
13
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
6213912-37
W
D
L
W
L
14
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
61329906
D
D
L
D
W
15
CoventryCoventryCOV
6204511-66
W
W
L
L
L
16
FulhamFulhamFUL
7124710-35
W
L
D
D
L
17
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
612358-35
L
L
W
D
D
18
SunderlandSunderlandSUN
6114612-64
L
L
L
D
W
19
BournemouthBournemouthBOU
6033713-63
L
L
D
D
D
20
TottenhamTottenhamTOT
603339-63
D
L
D
D
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

En la Premier League, Bournemouth ocupa la decimoctava posición y Sunderland la decimoséptima, lo que sitúa a ambos equipos en la zona de descenso y convierte este duelo directo en un partido de enorme trascendencia para las aspiraciones de permanencia de los dos clubes.

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