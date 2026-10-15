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Europa League - Jornada 2 15 oct 2026 - 15:00 Vitality Stadium

Cómo ver Bournemouth vs Sturm Graz en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Bournemouth vs Sturm Graz se podrá ver en directo a través de Movistar+. Accede al partido desde la plataforma y no te pierdas ningún detalle del encuentro.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Bournemouth de Marco Rose recibe al Sturm Graz de Fabio Ingolitsch en el Vitality Stadium de Bournemouth en un partido correspondiente a la Europa League.

Los Cherries atraviesan un momento complicado en la liga doméstica. Su última salida en la Premier League terminó en derrota por 5-1 ante el Chelsea, un resultado que dejó al equipo con mucho trabajo por delante antes de volver a la competición europea.

El conjunto austríaco llega con confianza tras encadenar victorias en su liga. Su triunfo más reciente fue un 2-0 ante el Austria Viena en la Bundesliga austriaca, lo que demuestra que Ingolitsch ha logrado mantener el ritmo del equipo en buena forma competitiva.

En la tabla de Europa League, el Bournemouth ocupa la décima posición mientras que el Sturm Graz se encuentra en el puesto 17, lo que convierte este duelo en una oportunidad para que los locales consoliden su posición en la fase de liga del torneo.

El duelo entre un Bournemouth que necesita recuperar sensaciones y un Sturm Graz que busca escalar posiciones promete ser un partido con mucho en juego para ambos conjuntos en el Vitality Stadium.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

El cuerpo técnico del Bournemouth, dirigido por Marco Rose, no ha facilitado información oficial sobre el once probable ni sobre posibles bajas por lesión o sanción de cara a este partido. Se actualizará la información a medida que se acerque el día del encuentro.

Por parte del Sturm Graz, el entrenador Fabio Ingolitsch tampoco ha dado a conocer el once titular previsto ni ha comunicado ausencias confirmadas. Los detalles del equipo visitante se añadirán en cuanto estén disponibles.

Forma

El Bournemouth presenta un registro de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una derrota por 5-1 ante el Chelsea en la Premier League, mientras que entre sus mejores actuaciones destaca un triunfo por 4-0 ante el Lincoln City en la Carabao Cup y una victoria por 1-2 ante el Real Sociedad en Europa League. En ese tramo, los Cherries han marcado nueve goles y han encajado seis.

El Sturm Graz llega con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco compromisos. Su partido más reciente fue un triunfo por 2-0 ante el Austria Viena en la Bundesliga austriaca. El conjunto de Ingolitsch también sumó un empate sin goles ante el Rennes en Europa League, aunque sufrió una derrota por 3-0 ante el Salzburgo en liga.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos directos previos entre el Bournemouth y el Sturm Graz disponibles en este momento. Este partido podría representar un primer encuentro entre ambas escuadras en competición oficial.

Clasificación

En la tabla de Europa League, el Bournemouth ocupa la décima posición, mientras que el Sturm Graz se encuentra en el puesto 17. Los locales tienen la oportunidad de distanciarse de los puestos de eliminación, en tanto que los austriacos necesitan sumar para salir de la zona baja de la clasificación.