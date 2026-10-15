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Cómo ver Bournemouth vs Sturm Graz: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Bournemouth vs Sturm Graz
Bournemouth
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Europa League

Cómo ver el partido de Europa League entre Bournemouth y Sturm Graz, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Europa League - Jornada 2
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Cómo ver Bournemouth vs Sturm Graz en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Bournemouth vs Sturm Graz se podrá ver en directo a través de Movistar+. Accede al partido desde la plataforma y no te pierdas ningún detalle del encuentro.

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El Bournemouth de Marco Rose recibe al Sturm Graz de Fabio Ingolitsch en el Vitality Stadium de Bournemouth en un partido correspondiente a la Europa League.

Los Cherries atraviesan un momento complicado en la liga doméstica. Su última salida en la Premier League terminó en derrota por 5-1 ante el Chelsea, un resultado que dejó al equipo con mucho trabajo por delante antes de volver a la competición europea.

El conjunto austríaco llega con confianza tras encadenar victorias en su liga. Su triunfo más reciente fue un 2-0 ante el Austria Viena en la Bundesliga austriaca, lo que demuestra que Ingolitsch ha logrado mantener el ritmo del equipo en buena forma competitiva.

En la tabla de Europa League, el Bournemouth ocupa la décima posición mientras que el Sturm Graz se encuentra en el puesto 17, lo que convierte este duelo en una oportunidad para que los locales consoliden su posición en la fase de liga del torneo.

El duelo entre un Bournemouth que necesita recuperar sensaciones y un Sturm Graz que busca escalar posiciones promete ser un partido con mucho en juego para ambos conjuntos en el Vitality Stadium.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Bournemouth contra Sturm Graz alineaciones probables

Manager

  • M. Rose

El cuerpo técnico del Bournemouth, dirigido por Marco Rose, no ha facilitado información oficial sobre el once probable ni sobre posibles bajas por lesión o sanción de cara a este partido. Se actualizará la información a medida que se acerque el día del encuentro.

Por parte del Sturm Graz, el entrenador Fabio Ingolitsch tampoco ha dado a conocer el once titular previsto ni ha comunicado ausencias confirmadas. Los detalles del equipo visitante se añadirán en cuanto estén disponibles.

Forma

BOU

BOU - Formulario

LIN
W4-0
BRE
D2-2
RSO
W1-2
LIV
L0-1
CHE
L5-1
Gol marcado (encajado)
9/9
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
SGR

SGR - Formulario

LAS
W2-1
REN
D0-0
SAL
L3-0
FAC
W3-1
WIE
W0-2
Gol marcado (encajado)
7/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Bournemouth presenta un registro de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una derrota por 5-1 ante el Chelsea en la Premier League, mientras que entre sus mejores actuaciones destaca un triunfo por 4-0 ante el Lincoln City en la Carabao Cup y una victoria por 1-2 ante el Real Sociedad en Europa League. En ese tramo, los Cherries han marcado nueve goles y han encajado seis.

El Sturm Graz llega con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco compromisos. Su partido más reciente fue un triunfo por 2-0 ante el Austria Viena en la Bundesliga austriaca. El conjunto de Ingolitsch también sumó un empate sin goles ante el Rennes en Europa League, aunque sufrió una derrota por 3-0 ante el Salzburgo en liga.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos directos previos entre el Bournemouth y el Sturm Graz disponibles en este momento. Este partido podría representar un primer encuentro entre ambas escuadras en competición oficial.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
JuventusJuventusJUV
110050+53
W
2
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
110040+43
W
3
Sparta PragaSparta PragaSPP
110041+33
W
4
BesiktasBesiktasBJK
110041+33
W
5
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
110030+33
W
6
FerencvarosFerencvarosFTC
110031+23
W
7
BenficaBenficaBEN
110020+23
W
8
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
110020+23
W
8
OFI CreteOFI CreteOFI
110020+23
W
10
LyonLyonOL
110021+13
W
10
BournemouthBournemouthBOU
110021+13
W
10
TorreenseTorreenseTOR
110021+13
W
13
OlympiakosOlympiakosOLY
110021+13
W
14
SalzburgoSalzburgoSAL
110010+13
W
15
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
110010+13
W
15
SunderlandSunderlandSUN
110010+13
W
17
Sturm GrazSturm GrazSGR
10100001
D
17
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
10100001
D
17
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
10100001
D
17
RennesRennesREN
10100001
D
21
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
100112-10
L
22
Real SociedadReal SociedadRSO
100112-10
L
22
AnderlechtAnderlechtAND
100112-10
L
22
LillestroemLillestroemLIL
100112-10
L
25
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
100101-10
L
25
Celta VigoCelta VigoCEL
100101-10
L
25
Levski SofíaLevski SofíaLES
100101-10
L
28
CelticCelticCEL
100113-20
L
29
HoffenheimHoffenheimTSG
100102-20
L
29
AC MilánAC MilánMIL
100102-20
L
29
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
100102-20
L
32
MarsellaMarsellaOM
100114-30
L
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
100114-30
L
34
PlzenPlzenVPL
100103-30
L
35
Lech PoznanLech PoznanLCH
100104-40
L
36
NEC NimegaNEC NimegaNEC
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de Europa League, el Bournemouth ocupa la décima posición, mientras que el Sturm Graz se encuentra en el puesto 17. Los locales tienen la oportunidad de distanciarse de los puestos de eliminación, en tanto que los austriacos necesitan sumar para salir de la zona baja de la clasificación.

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