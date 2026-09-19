El Vitality Stadium acoge este choque de Premier League entre Bournemouth y Liverpool, dos equipos que llegan al encuentro con dinámicas bien distintas y con mucho en juego en las primeras jornadas del campeonato. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Premier League - Jornada 5 20 sept 2026 - 09:00 Vitality Stadium

Cómo sintonizar el Bournemouth vs Liverpool

El partido entre Bournemouth y Liverpool podrá seguirse en directo a través de los canales y plataformas indicados. Consulta las opciones disponibles en tu región para no perderte el encuentro.

Cómo ver en el extranjero con VPN

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Acerca del encuentro

El Bournemouth de Marco Rose atraviesa un momento de notable optimismo. Los Cherries acaban de protagonizar una noche histórica en Europa al derrotar al Real Sociedad por 2-1 en la Europa League, un resultado que confirma la ambición del club más allá de las fronteras de la Premier League. En el plano doméstico, sin embargo, el equipo cosecha resultados irregulares, con tres empates en sus últimos tres partidos de liga.

Liverpool llega al Vitality Stadium con la confianza que otorga una victoria reciente. Los de Andoni Iraola superaron al Atlético de Madrid en la fase de grupos de la Champions League y han ganado sus dos últimas citas en todas las competiciones. Con Alexander Isak como referencia ofensiva tras su llegada récord, el conjunto visitante tiene argumentos para imponer su jerarquía.

El sueco Isak, que superó una grave fractura de tibia durante su primera temporada en el club, ha dejado claro que su apuesta por Liverpool fue una decisión sin dudas. A su lado, Florian Wirtz afronta el partido en un momento delicado: el mediapunta alemán no ha rendido al nivel esperado y su continuidad en el club genera interrogantes, con el Bayern Múnich siguiendo su situación de cerca.

El centrocampista Dominik Szoboszlai es otro de los nombres propios del Liverpool, un jugador de perfil completo cuya capacidad de trabajo y calidad técnica lo convierten en pieza fundamental del esquema de Iraola. El defensa Jeremy Jacquet, fichado por 60 millones, también suma minutos y experiencia en una zaga que busca consolidarse.

Ambos conjuntos conocen bien lo que es medirse en este estadio. El historial reciente entre ellos es rico en goles y alternativas, y el Vitality ha sido escenario de sorpresas en más de una ocasión.

Noticias de los equipos y escuadras

Marco Rose no podrá contar con Eli Junior Kroupi, Julian Araujo, Amine Adli ni Veljko Milosavljevic por lesión. El once probable del Bournemouth apunta a Djordje Petrovic bajo palos, con Adam Smith, Antonio Silva, Adrien Truffert y James Hill en defensa, Tyler Adams, Alex Scott y Rayan en el centro del campo, y Justin Kluivert, Marcus Tavernier y Evanilson en ataque.

Por parte del Liverpool, Andoni Iraola no dispondrá de Conor Bradley, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Federico Chiesa ni Vitezslav Jaros, todos ellos en la enfermería. El once proyectado sitúa a Alisson Becker en portería, con Virgil van Dijk, Ronald Araújo, Jeremy Jacquet y Milos Kerkez en la línea defensiva, Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai y Florian Wirtz en el centro, y Bradley Barcola, Cody Gakpo y Alexander Isak como tridente ofensivo.

Forma

El Bournemouth llega con un registro de una victoria, tres empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue la victoria por 2-1 ante el Real Sociedad en la Europa League, mientras que en liga acumula tres empates consecutivos, el último de ellos ante el Brentford con un 2-2. En ese tramo de cinco partidos, los Cherries han marcado diez goles y encajado seis.

El Liverpool presenta un balance de tres victorias y dos empates en sus últimos cinco encuentros. Los Reds vienen de ganar al Tottenham por 3-1 en la Carabao Cup y antes se impusieron al Atlético de Madrid por 2-1 en la Champions League. En liga, el equipo no ha ganado en sus dos últimas salidas, con un empate sin goles ante el Fulham y otro 2-2 ante el Nottingham Forest. En total, Liverpool ha anotado siete goles y encajado cinco en ese periodo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 24 de enero de 2026 en el Vitality Stadium, con victoria del Bournemouth por 3-2 en la Premier League. En los cinco últimos antecedentes, Liverpool acumula tres victorias por dos del Bournemouth, con un total de quince goles a favor de los visitantes y siete a favor de los locales. Los encuentros entre ambos equipos han sido habitualmente abiertos y con goles.

Clasificación

En la tabla de la Premier League, el Bournemouth ocupa la decimoquinta posición, lo que lo sitúa en la zona baja de la clasificación y hace de este partido un encuentro importante para alejarse de los puestos comprometidos. Liverpool, en cambio, se encuentra en la octava plaza, con margen de mejora pero necesitado de victorias para acercarse a los puestos europeos.