Dónde ver Bournemouth vs Leeds en directo hoy: previa del partido, cadenas de TV, streaming en directo, alineación titular y todo lo que necesitas saber antes del encuentro

El Vitality Stadium acoge este encuentro de Premier League entre un Bournemouth que atraviesa un momento de forma extraordinario y un Leeds United que busca consolidar su posición en la parte alta de la tabla. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Premier League - Jornada 9 31 oct 2026 - 11:00 Vitality Stadium

Cómo ver Bournemouth vs Leeds en directo

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Acerca del encuentro

Los Cherries de Marco Rose llegan en un estado envidiable. Cinco victorias consecutivas en todas las competiciones, incluyendo un contundente 3-0 ante Manchester United en Old Trafford y otro 3-0 en la Europa League frente al AC Milan, sitúan a Bournemouth entre los equipos más en forma de la división. Su capacidad para competir en múltiples frentes los convierte en un rival de máxima exigencia.

Para Leeds, la visita al sur de la costa inglesa representa una prueba de carácter. El equipo de Daniel Farke llega después de empatar sin goles ante Sunderland, un resultado que mantiene a los Whites en la parte media-alta de la Premier League tras ocho jornadas. Farke ha construido un bloque sólido que no concede fácilmente.

En la portería, James Trafford sigue siendo el gran protagonista de la temporada en Elland Road. El guardameta de 24 años, fichado por 40 millones de libras, ha demostrado una madurez impropia de su edad y su entrenador no esconde su admiración por el potencial del jugador para llegar a ser el portero número uno de la selección inglesa.

En defensa, el joven central Tarik Muharemovic ha sido otra de las grandes revelaciones de Leeds esta temporada. El internacional bosnio, con 23 años, ha participado en los diez primeros partidos del club y ha atraído el interés de algunos de los clubes más grandes de Europa, lo que habla por sí solo de su nivel.

Marco Rose no podrá contar con Julian Araujo, Alex Scott, Veljko Milosavljevic ni Alex Toth por lesión. El técnico alemán apunta a un once con Djordje Petrovic bajo palos, una línea defensiva formada por Antonio Silva, Adrien Truffert, James Hill y Adam Smith, y un mediocampo con Rayan, Lewis Cook y Marcus Tavernier. En ataque, Justin Kluivert, Tyler Adams y Evanilson serían los titulares.

Daniel Farke tiene las bajas de Mateo Joseph y Joe Rodon. El Leeds previsto contaría con James Trafford en portería, Nico Elvedi, Tarik Muharemovic y James Justin en defensa, Ethan Ampadu y Ao Tanaka en el doble pivote, y Jayden Bogle, Gabriel Gudmundsson, Harry Wilson y Noah Okafor en las posiciones más avanzadas, con Dominic Calvert-Lewin como referencia ofensiva.

Forma

Bournemouth llega en un momento de forma excepcional, con cinco victorias en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, sin conocer la derrota. Los Cherries han marcado 11 goles y encajado cero en ese período, con victorias recientes ante Manchester United (3-0), AC Milan (3-0) y Aston Villa (3-0) en la Copa de la Liga. Su último partido de liga fue precisamente ese triunfo por 3-0 ante el United en Old Trafford.

Leeds presenta un balance más discreto en sus últimas cinco jornadas de Premier League: una victoria, tres empates y una derrota. Los de Farke ganaron 4-1 al Newcastle, empataron 1-1 con Manchester United y 0-0 tanto con Sunderland como con Crystal Palace, y cayeron 2-1 ante el Arsenal. La solidez defensiva es su principal virtud, aunque la producción ofensiva ha sido limitada en los partidos más recientes.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos terminó en empate a dos goles en el Vitality Stadium en abril de 2026, en Premier League. En los últimos cinco duelos directos, el balance es equilibrado: Bournemouth se impuso con claridad en el partido de abril de 2023 (4-1), mientras que Leeds ganó en noviembre de 2022 en un encuentro repleto de goles (4-3). Los dos partidos más recientes, ambos en la presente etapa de ambos equipos en la máxima categoría, han acabado en tablas.

Clasificación

En la clasificación de la Premier League, Bournemouth ocupa la decimotercera posición, mientras que Leeds se sitúa en el séptimo lugar. Los visitantes llegan con la ventaja de un puesto significativamente mejor en la tabla, aunque los Cherries tienen el impulso de su racha reciente.