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Europa League - Jornada 3 22 oct 2026 - 15:00 Vitality Stadium

Cómo ver Bournemouth vs AC Milán en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Bournemouth vs AC Milán se puede ver en directo a través de Movistar+, que cuenta con los derechos de emisión del partido. Accede al encuentro desde su plataforma para no perderte ningún detalle de este duelo europeo.

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El Vitality Stadium acoge este jueves un partido de Europa League entre el Bournemouth y el AC Milán, dos equipos que llegan al encuentro con dinámicas muy distintas en la competición continental.

Los Cherries de Marco Rose han sorprendido en Europa. Tras vencer al Real Sociedad a domicilio y golear al Sturm Graz en casa por 3-0, el conjunto de la costa sur llega invicto a este partido y con la confianza de quien sabe que puede competir más allá de las fronteras de la Premier League.

En el plano doméstico, el panorama es más irregular. El Bournemouth encadenó una derrota abultada ante el Chelsea por 5-1 antes de recuperarse con una victoria por 2-0 ante el Sunderland el pasado fin de semana, lo que refleja la volatilidad de un equipo todavía en construcción bajo las órdenes de Rose.

El AC Milán de Ruben Amorim llega a Bournemouth tras una semana intensa. Los rossoneri golearon al Salzburgo por 4-0 en la segunda jornada europea y el pasado sábado superaron al Atalanta por 3-2 en un partido vibrante en San Siro, aunque no sin sufrir en los minutos finales.

Sin embargo, las bajas pesan. Goncalo Ramos, fichado en verano por 74 millones de euros, ha sido descartado por una sobrecarga muscular en el gemelo, mientras que Samuel Chukwueze también se pierde el partido por una lesión de cadera que podría mantenerle alejado varios meses. En su lugar, el joven Francesco Camarda, de 18 años, apunta a ser el delantero centro titular.

La ausencia de Eli Junior Kroupi, que regresa al entrenamiento con el grupo pero llega tarde para la lista UEFA del Bournemouth, priva a Rose de su máximo goleador de la temporada pasada para este duelo europeo, aunque el técnico ha abierto la puerta a utilizarle en liga el próximo fin de semana.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

El Bournemouth afronta el partido sin Eli Junior Kroupi, que no figura en la lista UEFA para la fase de grupos al haberse incorporado al trabajo con el grupo cuando el plazo de inscripción ya había cerrado. Marco Rose no ha facilitado un once probable ni ha reportado otras bajas o sanciones, por lo que se esperan más actualizaciones conforme se acerque el pitido inicial.

El AC Milán llega con dos ausencias confirmadas de peso. Goncalo Ramos, el delantero centro portugués, ha sido descartado por una sobrecarga en el gemelo y está pendiente de pruebas médicas para determinar el alcance exacto de la lesión. Samuel Chukwueze tampoco viaja a Bournemouth tras sufrir una lesión de cadera, con perspectivas de una baja prolongada. Ruben Amorim no ha proporcionado un once inicial, pero Francesco Camarda apunta a ocupar la posición de nueve.

Forma

El Bournemouth llega al partido con un balance de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Los de Rose han sumado seis goles a favor y siete en contra en ese tramo, con el 3-0 ante el Sturm Graz y el 2-0 ante el Sunderland como sus resultados más recientes. La derrota por 5-1 ante el Chelsea refleja la vulnerabilidad defensiva del equipo en determinados contextos.

El AC Milán presenta un registro de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Los rossoneri han marcado nueve goles y encajado cinco en ese período. Su última salida terminó con un triunfo por 3-2 ante el Atalanta, y antes de eso golearon al Salzburgo por 0-4 en Europa. El único punto negativo fue la derrota inicial en la Europa League ante el Benfica por 2-0.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara Empate 0 0 1 Amistosos Bournemouth BOU 1 AC Milán MIL 2 F 1 Goles marcados 2 Partidos con más de 2.5 goles 1 / 1 Ambos equipos marcaron 1 / 1

El único antecedente registrado entre ambos equipos es un amistoso disputado el 3 de septiembre de 2016, que el AC Milán ganó por 1-2 en el Vitality Stadium. Con tan solo un encuentro en los registros disponibles, el historial directo ofrece escasos datos sobre los que establecer patrones entre ambos conjuntos.

Clasificación

En la tabla de la Europa League, el Bournemouth ocupa la quinta posición, lo que le sitúa en zona de clasificación directa para la siguiente ronda, mientras que el AC Milán se encuentra en el puesto 16, en el límite de la zona de play-off de eliminación. El resultado de este jueves tiene implicaciones directas para las aspiraciones europeas de ambos equipos.