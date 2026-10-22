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Europa League - Jornada 3 22 oct 2026 - 15:00 Tupras Stadyumu

Cómo ver Besiktas vs Crystal Palace en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Besiktas y Crystal Palace se puede ver en directo a través de Movistar+, que emite el encuentro en España. Consulta la programación de tu operador para confirmar el canal exacto de emisión.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Besiktas recibe a Crystal Palace en el Tupras Stadyumu de Estambul en un partido de la fase de grupos de la UEFA Europa League. El conjunto turco, dirigido por Vincenzo Italiano, necesita sumar puntos para escalar posiciones en la clasificación europea.

Los de Italiano llegan a este encuentro con sensaciones encontradas. Su última derrota en la Superlig, un 2-0 ante Trabzonspor, contrasta con el buen papel que han mostrado en Europa, donde lograron una contundente victoria por 4-1 ante el Marsella en la fase de liga.

Crystal Palace, por su parte, atraviesa un momento de irregularidad. El equipo de Pierre Sage encajó una dura goleada por 5-0 ante Brighton en la Premier League y cayó 3-2 ante el Lyon en su anterior compromiso europeo, lo que complica su posición en la tabla continental.

Sin embargo, los Eagles demostraron que pueden competir en casa cuando golearon 3-1 al Nottingham Forest en la Premier League, un resultado que refleja la capacidad del equipo para rendir a alto nivel cuando las circunstancias lo exigen.

El contexto europeo añade presión a ambos equipos. Con Palace ocupando una posición muy baja en la clasificación de Europa League, los tres puntos en Estambul son prácticamente imprescindibles para mantener vivas sus aspiraciones en la competición.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir este partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

En el bando local, Vincenzo Italiano prepara su equipo para este partido de Europa League sin que se hayan confirmado bajas ni novedades en la convocatoria hasta el momento. Se esperan más actualizaciones conforme se acerque el inicio del encuentro.

En cuanto a Crystal Palace, Pierre Sage tampoco ha confirmado su once inicial ni ha facilitado información sobre posibles lesionados o sancionados. El técnico francés deberá gestionar el desgaste acumulado tras una semana de partidos exigentes en distintas competiciones.

Forma

Besiktas llega a este partido con un balance de dos victorias, cero empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-0 ante Trabzonspor en la Superlig, aunque antes de eso firmaron un triunfo por 2-3 ante el Hoffenheim en Europa League y una victoria por 4-1 sobre el Marsella. En total, el equipo turco ha marcado doce goles y ha encajado siete en ese tramo de cinco partidos.

Crystal Palace acumula un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimas cinco salidas. El equipo de Sage cayó 5-0 ante Brighton en su último partido de Premier League, aunque previamente había ganado 3-1 al Nottingham Forest. En sus cinco últimos partidos, los Eagles han anotado nueve goles y han recibido once.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos disponibles sobre los enfrentamientos directos previos entre Besiktas y Crystal Palace en las fuentes consultadas. Este partido podría representar uno de los primeros cruces entre ambos clubes en competición europea oficial.

Clasificación

En la clasificación de la Europa League, Besiktas ocupa la cuarta posición, mientras que Crystal Palace se encuentra en el puesto 15. Los Eagles necesitan urgentemente una victoria para alejarse de los puestos de eliminación directa en la fase de liga.