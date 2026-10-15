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Cómo ver Benfica vs Celtic: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Benfica vs Celtic
Benfica
Celtic
Europa League

Cómo ver el partido de Europa League entre Benfica y Celtic, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Europa League - Jornada 2
Estadio da Luz
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Cómo ver Benfica vs Celtic en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido Benfica vs Celtic se puede ver en directo en España a través de Movistar+. A continuación encontrarás las opciones disponibles para seguir el encuentro en vivo.

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El Estadio da Luz de Lisboa acoge este choque de la UEFA Europa League entre Benfica y Celtic, dos clubes con historia en la competición continental y con motivaciones muy distintas en este momento de la temporada.

Benfica llega al partido con una confianza notable tras una sólida racha de resultados domésticos. Marco Silva ha construido un equipo que compite con autoridad en la Liga Portugal y que ahora busca trasladar esa solidez al escenario europeo.

Sin embargo, el técnico portugués ha advertido a los suyos que no deben subestimar al rival. Silva ha reconocido públicamente que Celtic sigue siendo un nombre de peso en Europa, y su mensaje interno apunta a la máxima concentración desde el primer minuto.

Celtic, por su parte, atraviesa un período de irregularidad en resultados. Martin O'Neill ha tenido que gestionar una racha difícil que incluyó derrotas consecutivas, aunque el técnico reafirmó su compromiso con el proyecto y la plantilla respondió con una victoria en la última jornada de la Premiership.

El equipo escocés llega a Lisboa sabiendo que necesita sumar en Europa para mejorar su posición en la tabla de la Europa League. La visita al Estadio da Luz es una prueba de carácter tanto como de nivel futbolístico.

Con Benfica como anfitrión y Celtic como visitante con la necesidad de puntuar, el partido promete intensidad. A continuación, toda la información para seguirlo en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Benfica contra Celtic alineaciones probables

Manager

  • Marco Silva

Benfica estará dirigido por Marco Silva, aunque el club no ha facilitado alineación probable ni información sobre bajas por lesión o sanción de cara a este encuentro. Se actualizará la información a medida que se acerque el inicio del partido.

Celtic, bajo las órdenes de Martin O'Neill, tampoco ha confirmado su once inicial ni ha reportado ausencias por lesión o suspensión hasta el momento. Cualquier novedad en la convocatoria se incorporará antes del pitido inicial.

Forma

BEN

BEN - Formulario

MOR
W0-4
GV
W3-1
MIL
W0-2
POR
L3-1
VSC
W2-0
Gol marcado (encajado)
12/4
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
CEL

CEL - Formulario

JOH
W0-1
RAN
L3-0
FTC
L1-3
RAN
L0-1
MOT
W0-2
Gol marcado (encajado)
4/7
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5

Benfica presenta un balance de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria 2-0 ante Guimarães en la Liga Portugal, y en ese tramo también destaca un triunfo 4-0 a domicilio ante Moreirense. La única derrota llegó frente al FC Oporto por 3-1. En total, el conjunto lisboeta ha anotado diez goles y encajado cuatro en esos cinco encuentros.

Celtic acumula dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. La más reciente fue un triunfo 2-0 ante Motherwell en la Premiership, pero antes de eso cayeron 1-3 ante Ferencváros en la Europa League y sufrieron dos derrotas ante Rangers. En los cinco encuentros, el equipo escocés ha marcado cuatro goles y ha recibido siete.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

BenficaEmpateCeltic
3
1
1
Liga de Campeones
Benfica badge
Benfica
BEN
2
Celtic badge
Celtic
CEL
1
F
Liga de Campeones
Celtic badge
Celtic
CEL
0
Benfica badge
Benfica
BEN
0
F
Liga de Campeones
Celtic badge
Celtic
CEL
1
Benfica badge
Benfica
BEN
0
F
Liga de Campeones
Benfica badge
Benfica
BEN
1
Celtic badge
Celtic
CEL
0
F
Liga de Campeones
Benfica badge
Benfica
BEN
3
Celtic badge
Celtic
CEL
0
F
6Goles marcados2
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron1/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes en el historial disponible se remonta a noviembre de 2012, cuando Benfica venció a Celtic por 2-1 en la Liga de Campeones en el Estadio da Luz. En los últimos cinco duelos registrados entre estos equipos, todos en la Liga de Campeones, Benfica acumula tres victorias frente a una de Celtic, con un empate. Los goles totales en ese período reflejan un ligero dominio ofensivo del conjunto portugués.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
JuventusJuventusJUV
110050+53
W
2
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
110040+43
W
3
Sparta PragaSparta PragaSPP
110041+33
W
4
BesiktasBesiktasBJK
110041+33
W
5
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
110030+33
W
6
FerencvarosFerencvarosFTC
110031+23
W
7
BenficaBenficaBEN
110020+23
W
8
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
110020+23
W
8
OFI CreteOFI CreteOFI
110020+23
W
10
LyonLyonOL
110021+13
W
10
BournemouthBournemouthBOU
110021+13
W
10
TorreenseTorreenseTOR
110021+13
W
13
OlympiakosOlympiakosOLY
110021+13
W
14
SalzburgoSalzburgoSAL
110010+13
W
15
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
110010+13
W
15
SunderlandSunderlandSUN
110010+13
W
17
Sturm GrazSturm GrazSGR
10100001
D
17
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
10100001
D
17
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
10100001
D
17
RennesRennesREN
10100001
D
21
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
100112-10
L
22
Real SociedadReal SociedadRSO
100112-10
L
22
AnderlechtAnderlechtAND
100112-10
L
22
LillestroemLillestroemLIL
100112-10
L
25
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
100101-10
L
25
Celta VigoCelta VigoCEL
100101-10
L
25
Levski SofíaLevski SofíaLES
100101-10
L
28
CelticCelticCEL
100113-20
L
29
HoffenheimHoffenheimTSG
100102-20
L
29
AC MilánAC MilánMIL
100102-20
L
29
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
100102-20
L
32
MarsellaMarsellaOM
100114-30
L
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
100114-30
L
34
PlzenPlzenVPL
100103-30
L
35
Lech PoznanLech PoznanLCH
100104-40
L
36
NEC NimegaNEC NimegaNEC
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la UEFA Europa League, Benfica ocupa la séptima posición, lo que los sitúa en zona de clasificación directa para la siguiente fase. Celtic se encuentra en el puesto 28, una posición que los deja fuera de los puestos de avance y que convierte este partido en un encuentro de gran importancia para las aspiraciones europeas del equipo escocés.

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