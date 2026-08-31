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Primera División - Jornada 3 31 ago 2026 - 15:30 Spotify Camp Nou

Cómo ver Barcelona vs Rayo Vallecano en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Barcelona vs Rayo Vallecano se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas con los derechos de emisión del partido en España. A continuación encontrarás los canales de TV y las opciones de live stream disponibles.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Barcelona recibe al Rayo Vallecano en el Spotify Camp Nou en un partido de Primera División que llega en un momento de notable intensidad para ambos conjuntos. Los azulgranas, que arrancan la temporada con paso firme bajo las órdenes de Hansi Flick, buscan consolidar su posición en la tabla ante un rival que ya ha comenzado a sumar puntos en el campeonato.

El Barça llega al encuentro con una racha de cuatro victorias consecutivas, incluyendo un contundente 2-0 ante el Athletic Club en la última jornada liguera. La incorporación de Rodri al centro del campo, tras completar su fichaje procedente del Manchester City, ha dotado al equipo de una solidez que Flick no tardó en aprovechar desde el primer momento.

Lamine Yamal es, sin duda, el nombre propio en el Camp Nou estos días. El técnico alemán ha salido públicamente a elogiar al extremo, señalando que el joven internacional está recuperando su mejor versión tras un verano cargado de presión y compromisos con la selección. La semana ha estado marcada también por la marcha de Hector Fort a la Real Sociedad, un golpe emocional para Yamal, que consideraba al defensa uno de sus hombres más cercanos en el vestuario.

El Rayo Vallecano de Benat San Jose afronta el desplazamiento a Barcelona con la necesidad de mejorar sus números. Los vallecanos solo han sumado un punto en los dos primeros partidos de liga, con una derrota ante el Sevilla y un empate ante el Alavés. Su rendimiento fuera de casa ha sido una debilidad manifiesta en los últimos meses.

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Noticias del equipo y escuadras

Hansi Flick no podrá contar con Roony Bardghji, Frenkie de Jong ni Gavi, todos ellos en la enfermería. El once probable del Barcelona incluye a Joan García bajo palos, con Gerard Martin, Jules Kounde, Pau Cubarsí y João Cancelo en defensa. Fermin Lopez, Pedri y Rodri formarían el centro del campo, mientras que Lamine Yamal, Karim Adeyemi y Raphinha completarían el ataque.

En el bando visitante, Benat San Jose no podrá contar con Augusto Batalla, Isi Palazon ni Luiz Felipe por lesión. El once proyectado del Rayo sitúa a Dani Cardenas en portería, con Pelayo Fernandez, Florian Lejeune, Andrei Ratiu y Jozhua Vertrouwd en la línea defensiva, y un centro del campo formado por Jorge de Frutos, Pathe Ciss y Pedro Diaz, con Fran Perez, Unai López y Sergio Camello en ataque. Si hubiera novedades antes del partido, la información se actualizará.

Forma

El Barcelona llega al partido con cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros, con solo una derrota, ante el Udinese en un amistoso de pretemporada. En LaLiga, los azulgranas han ganado sus dos primeros partidos: 5-0 al Elche y 2-0 al Athletic Club. En total, los de Flick han marcado diez goles y encajado dos en ese tramo de cinco partidos.

El Rayo Vallecano presenta un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos. Su resultado más reciente en liga fue un empate a uno ante el Alavés, precedido por una derrota 2-1 ante el Sevilla en la primera jornada. Los vallecanos han marcado seis goles y encajado ocho en ese periodo, con su única victoria llegando en un amistoso ante el Charleroi por 3-2.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 22 de marzo de 2026 en Primera División, con victoria del Barcelona por 1-0 en el Camp Nou. Antes de ese resultado, el Rayo había logrado empatar 1-1 en Vallecas en agosto de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos directos en liga, el Barcelona acumula tres victorias, un empate y una derrota, con un balance de goles favorable a los azulgranas.

Clasificación

En la tabla de Primera División, el Barcelona ocupa la tercera posición, mientras que el Rayo Vallecano se sitúa en el puesto 15.