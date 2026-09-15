Cómo ver Barcelona vs Racing Santander: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

El Barcelona recibe al Racing Santander en el Spotify Camp Nou en un partido de Primera División con los azulgranas en un estado de forma sobresaliente y con la intención de seguir liderando la tabla. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Primera División - Jornada 6 16 sept 2026 - 15:30 Spotify Camp Nou

Cómo sintonizar el Barcelona vs Racing Santander

El Barcelona vs Racing Santander se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas con derechos oficiales para emitir la Primera División en España.

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Acerca del encuentro

El equipo de Hansi Flick llega al partido con cinco victorias consecutivas en todas las competiciones, incluyendo un contundente 5-1 ante el Feyenoord en la Liga de Campeones y una goleada de 0-5 al Valencia en la liga. La semana pasada, el Barcelona superó al Levante por 4-2 en un partido que no estuvo exento de dificultades, pero que sirvió para mantener el liderato con tres puntos de ventaja sobre el Real Madrid.

Lamine Yamal vuelve a ser el foco de atención tras su brillante actuación ante el Levante, donde anotó desde los once metros para igualar un impresionante registro del siglo XXI. El joven de 19 años ha declarado públicamente que merece el Ballon d'Or y se sitúa junto a Kylian Mbappé en la cima del fútbol mundial, palabras que reflejan la confianza que irradia actualmente.

Anthony Gordon, fichaje estrella del verano procedente del Newcastle, todavía busca su primer gol en el fútbol español. Flick ha respaldado públicamente al extremo inglés, destacando sus aportaciones tácticas aunque el tanto siga sin llegar. El propio Gordon ha advertido a los rivales que el arsenal ofensivo del Barcelona será imposible de frenar esta temporada.

Rodri, otro de los grandes refuerzos del verano, ha pedido solidez y disciplina táctica por encima del espectáculo si el Barcelona quiere conquistar Europa. El centrocampista español sabe que la Champions League exige más que buen juego, y su experiencia puede ser determinante en los momentos decisivos.

El Racing Santander llega como décimo clasificado en Primera División, con un arranque irregular que incluye dos derrotas en los últimos cinco partidos. El conjunto cántabro tendrá que superar un reto mayúsculo ante un Barcelona que no ha perdido ningún partido esta temporada en la liga.

Noticias de los equipos y escuadras

Hansi Flick no podrá contar con Roony Bardghji ni con Frenkie de Jong por lesión para este partido. Si no hay contratiempos de última hora, el once probable del Barcelona sería: Joan García; Xavi Espart, Gerard Martin, Eric García, Pau Cubarsí; Fermín López, Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Raphinha y Anthony Gordon.

En el bando visitante, Jose Lopez tiene las bajas de Andrés Martín y Simon Eriksson por lesión, además de no poder contar con Andre Almeida, que cumple sanción. El once probable del Racing Santander sería: Julen Agirrezabala; Jeanuel Belocian, Pablo Ramón, Álvaro Mantilla, Jorge Salinas; Iván Martín, Sergio Canales, Pablo García, Matteo Prati; Íñigo Vicente y Yassir Zabirí.

Forma

El Barcelona presenta un estado de forma impecable en sus últimos cinco partidos, con cinco victorias y ninguna derrota, anotando 21 goles y encajando solo 8. El equipo viene de ganar 4-2 al Levante en la jornada anterior, y antes de eso goleó 5-1 al Feyenoord en la Liga de Campeones. La racha incluye también un aplastante 0-5 al Valencia en liga, lo que evidencia la capacidad goleadora del conjunto azulgrana. En los cinco partidos, el Barcelona ha marcado en todas las ocasiones y solo ha encajado en dos de ellas.

El Racing Santander llega con un balance de tres victorias, una derrota y un empate en sus últimos cinco encuentros, sumando 10 goles a favor y 8 en contra. Su resultado más reciente fue una victoria 2-1 ante el Alavés, aunque antes cayó 3-2 frente al Rayo Vallecano y perdió 1-0 contra el Getafe. El equipo cántabro ha mostrado cierta irregularidad, alternando buenas actuaciones con resultados adversos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 15 de enero de 2026 en Copa del Rey, con victoria del Barcelona por 0-2 en el campo del Racing Santander. En los cinco precedentes registrados, el Barcelona no ha perdido ninguno, con cuatro victorias y un partido sin datos de resultado adverso para los azulgranas, acumulando 12 goles a favor y solo 2 en contra. Los encuentros de liga entre ambos se remontan a la temporada 2011-12, cuando el Barcelona ganó en todas las ocasiones.

Clasificación

En la clasificación de Primera División, el Barcelona ocupa la primera posición, mientras que el Racing Santander se sitúa en el décimo puesto.