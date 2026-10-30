Dónde ver Barcelona vs Alavés en directo hoy: previa del partido, cadenas de TV, streaming en directo, alineación titular y todo lo que necesitas saber antes del encuentro

El Barcelona recibe al Alavés en el Spotify Camp Nou en un partido de Primera División que llega en un momento delicado para el conjunto culé. Hansi Flick necesita una respuesta inmediata de su equipo tras una semana que ha sacudido la confianza del vestuario. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Primera División - Jornada 11 31 oct 2026 - 16:00 Spotify Camp Nou

Cómo ver Barcelona vs Alavés en directo hoy

El Barcelona vs Alavés se podrá ver en directo a través de Movistar+ en España.

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Acerca del encuentro

Los blaugrana encadenaron dos derrotas consecutivas ante el Paris Saint-Germain en Champions League y ante el Real Madrid en La Liga, resultados que han reducido su ventaja en la cima de la clasificación. El Atlético de Madrid se encuentra ahora a solo dos puntos, mientras que el propio Real Madrid ha recortado distancias hasta los tres puntos, convirtiendo este partido en una obligación de tres puntos.

Flick convocó a sus jugadores a una sesión de unión en las instalaciones del club para recuperar el espíritu de grupo que definió su brillante arranque de temporada. El capitán Raphinha, junto a Rodri, lideró la iniciativa, aunque el brasileño afronta la semana con la incertidumbre de su convocatoria con la selección de Brasil para los amistosos en Asia.

El Alavés, por su parte, llega a Barcelona en un momento de irregularidad. El conjunto vitoriano ocupa la séptima posición en la tabla y no ha ganado en sus últimas tres salidas, encajando derrotas ante el Atlético de Madrid y el Celta de Vigo en ese período.

Flick sabe que no hay margen para más tropiezos.

Once inicial

Flick afronta el partido con una lista de bajas considerable en defensa. Eric García, Jules Kounde, Andreas Christensen, Roony Bardghji, Dani Olmo y Xavi Espart están todos descartados, lo que deja al técnico alemán con opciones muy limitadas en el centro de la zaga. El once probable del Barcelona contempla a Joan García bajo palos, con João Cancelo, Gerard Martin, Pau Cubarsí y Alejandro Balde formando la línea defensiva, Rodri y Pedri en el centro del campo, y Lamine Yamal, Raphinha, Anthony Gordon y Fermín López en las posiciones ofensivas.

El Alavés de Quique Sánchez Flores viaja a Barcelona con solo dos bajas confirmadas: Facundo Garcés y Mikel Rodríguez. El técnico visitante tiene previsto alinear a Antonio Sivera en portería, con una defensa formada por Nahuel Tenaglia, Ville Koski, Nicolás Valentini y Pablo Ibáñez, y un bloque de campo en el que figuran Carles Aleñá, Antonio Blanco, Ángel Pérez, Abderrahman Rebbach, Lucas Boyé y Antonio Martínez.

Forma

El Barcelona llega a este partido con un balance de tres victorias, ningún empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Los culés han encadenado dos tropiezos seguidos: primero cayeron 4-2 ante el PSG en Champions League y después perdieron 2-1 frente al Real Madrid en La Liga, su primera derrota liguera de la temporada. Antes de esa racha negativa, el equipo de Flick había goleado al Real Betis por 5-2 a domicilio, una muestra del potencial ofensivo que el técnico quiere recuperar. En total, el Barcelona ha marcado 14 goles y ha encajado 8 en estos cinco partidos.

El Alavés presenta un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimas cinco jornadas. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 en Málaga, mientras que sus dos derrotas llegaron ante rivales de mayor entidad como el Atlético de Madrid y el Celta de Vigo. El conjunto vitoriano ha marcado 5 goles y ha encajado 6 en ese período, lo que refleja cierta fragilidad defensiva fuera de casa.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos acabó con victoria del Alavés por 1-0 en el estadio de Mendizorroza el pasado mes de mayo, un resultado que sorprendió al conjunto culé al final de la temporada pasada. Sin embargo, mirando el conjunto de los últimos cinco duelos, el Barcelona domina claramente la serie con tres victorias frente a las dos del Alavés, sin ningún empate registrado. Los blaugrana han marcado 12 goles en estos cinco partidos por 4 del equipo vitoriano, aunque la última visita del Alavés al Camp Nou, en noviembre de 2025, se saldó con un 3-1 favorable al local.

Clasificación

En la tabla de Primera División, el Barcelona ocupa el primer puesto, mientras que el Alavés se sitúa en la séptima posición. La distancia entre ambos conjuntos en la clasificación refleja la diferencia de objetivos con la que cada equipo afronta este partido.