¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Primera División
team-logoAtlético Madrid
Riyadh Air Metropolitano
team-logoReal Madrid
¡Mira aquí! DAZN¡Mira aquí! Movistar+
GOAL-e
Con la colaboración de

Cómo ver Atlético Madrid vs Real Madrid: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

Atlético Madrid vs Real Madrid
Atlético Madrid
Real Madrid
Primera División

Cómo ver el partido de Primera División entre Atlético Madrid y Real Madrid, así como la hora de inicio y noticias del equipo

El Riyadh Air Metropolitano acoge este derbi de Primera División entre Atlético Madrid y Real Madrid, un duelo que llega en un momento en que ambos conjuntos pelean por posicionarse en lo más alto de la tabla. Aquí GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

crest
Primera División - Jornada 7
Riyadh Air Metropolitano

Cómo sintonizar el Atlético Madrid vs Real Madrid

El derbi madrileño se podrá seguir en directo a través de los canales oficiales disponibles. A continuación encontrarás las opciones de televisión y live stream para no perderte el partido.

DAZN

DAZN

Ver aquí

Movistar +

Movistar+

Ver aquí

Cómo ver en el extranjero con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como ExpressVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Acerca del encuentro

Diego Simeone prepara a su equipo con la energía propia de un Atlético que viene de golear 4-0 al Osasuna en su último partido liguero. Los rojiblancos han sumado tres victorias en sus cinco últimos encuentros, aunque la derrota ante el Athletic Club por 3-0 dejó algunas dudas sobre su solidez defensiva.

Del otro lado, José Mourinho llega al derbi con un Real Madrid que encadena cuatro victorias en sus últimos cinco partidos, incluyendo un triunfo 2-1 ante el Inter de Milán en la Liga de Campeones. El equipo blanco aterriza en el Metropolitano con la confianza de haber marcado diez goles en sus últimas cuatro salidas.

Kylian Mbappé vuelve a ser protagonista también fuera del césped. El delantero francés ha respondido públicamente a quienes lo consideran un simple goleador sin impacto colectivo, y llega a este partido con ganas de demostrar su valor en los grandes escenarios. Su presencia en el once de Mourinho es una de las referencias ofensivas del equipo visitante.

Hansi Flick, desde el banquillo del Barcelona, ha declarado que no sigue de cerca el ruido mediático del derbi, centrado en su propio camino. Aun así, el resultado en el Metropolitano tendrá implicaciones directas en la clasificación y en la carrera por el título.

Noticias de los equipos y escuadras

Atlético Madrid contra Real Madrid alineaciones probables

3-4-2-1
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM
Formación
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
J. OblakJ. OblakM. PubillM. PubillC. RomeroC. RomeroD. HanckoD. HanckoA. BaenaA. BaenaG. SimeoneG. SimeoneK. LeeK. LeeM. HjulmandM. HjulmandM. LlorenteM. LlorenteKokeKokeJ. DavidJ. DavidT. CourtoisT. CourtoisI. KonateI. KonateM. CucurellaM. CucurellaD. DumfriesD. DumfriesD. HuijsenD. HuijsenF. ValverdeF. ValverdeA. TchouameniA. TchouameniA. GulerA. GulerJ. BellinghamJ. BellinghamVinicius JuniorVinicius JuniorK. MbappeK. Mbappe
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
3-4-2-1
Atlético Madrid

Once inicial

Real Madrid

Manager

  • D. Simeone
  • J. Mourinho

En el Atlético Madrid, Diego Simeone no podrá contar con Pablo Barrios ni con Alexander Sørloth, ambos en la enfermería. El once probable rojiblanco apunta a Oblak bajo palos, con una línea defensiva formada por Pubill, Romero, Hancko y Baena, y una medular con Giuliano Simeone, Kang-In Lee, Hjulmand y Llorente. Koke y Jonathan David completarían el bloque ofensivo.

En el Real Madrid, José Mourinho afronta el derbi sin Éder Militão, Rodrygo ni Ferland Mendy, todos en la lista de bajas. El once visitante proyectado sitúa a Courtois en portería, con Konaté, Cucurella, Dumfries y Huijsen en defensa, Valverde, Tchouaméni y Güler en el centro del campo, y la línea atacante formada por Bellingham, Vinicius y Mbappé.

Forma

ATM

ATM - Formulario

SEV
W1-3
ATH
L3-0
LIV
L2-1
RSO
W0-3
OSA
W4-0
Gol marcado (encajado)
11/6
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
2/5
RMA

RMA - Formulario

MAL
W4-0
BET
L1-0
INT
W2-1
RAY
W4-1
ELC
W2-3
Gol marcado (encajado)
13/5
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Atlético Madrid llega al derbi con un registro de tres victorias, ningún empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una goleada 4-0 ante Osasuna, aunque antes sufrió una abultada derrota 3-0 frente al Athletic Club. En total, los colchoneros han marcado once goles y encajado seis en ese periodo, con una alternancia entre solidez y vulnerabilidad defensiva.

El Real Madrid presenta cuatro victorias y una derrota en sus últimas cinco salidas. Los blancos ganaron 4-1 al Rayo Vallecano y se impusieron 2-1 al Inter de Milán en Champions, aunque cedieron ante el Real Betis por 1-0. En conjunto, el equipo de Mourinho ha anotado catorce goles y encajado seis, mostrando una capacidad goleadora notable en este arranque de temporada.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Atlético MadridEmpateReal Madrid
1
0
4
Primera División
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
2
F
Supercopa
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
F
Primera División
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
5
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
F
Liga de Campeones
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
F
Liga de Campeones
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
F
9Goles marcados9
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron4/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 22 de marzo de 2026 en Primera División, con victoria del Real Madrid por 3-2. En los últimos cinco duelos, el conjunto blanco acumula tres victorias por dos del Atlético, con un balance global de nueve goles a favor del Madrid y diez a favor del Atlético en ese periodo.

Clasificación

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7610297+2219
D
W
W
W
W
2
Real MadridReal MadridRMA
6501176+1115
W
W
L
W
W
3
Real BetisReal BetisBET
650186+215
W
W
W
L
W
4
SevillaSevillaSEV
7421107+314
D
W
W
D
L
5
Atlético MadridAtlético MadridATM
6411146+813
W
W
L
W
D
6
AlavésAlavésALA
7322116+511
D
L
L
W
W
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
623197+29
L
D
W
W
D
8
Athletic ClubAthletic ClubATH
622276+18
D
D
W
W
L
9
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
D
W
L
W
L
10
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
D
L
L
L
W
11
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
W
D
D
D
L
12
EspanyolEspanyolESP
7214101007
L
L
W
D
L
13
Real SociedadReal SociedadRSO
6213611-57
L
W
D
W
L
14
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
L
L
W
L
W
15
VillarrealVillarrealVIL
61231011-15
W
L
L
L
D
16
LevanteLevanteLEV
512279-25
L
D
W
D
L
17
GetafeGetafeGET
612337-45
L
D
D
L
W
18
ElcheElcheELC
71241117-65
W
L
D
L
L
19
ValenciaValenciaVAL
6114210-84
W
L
L
L
L
20
MálagaMálagaMAL
6033311-83
L
D
D
L
D
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la tabla de Primera División, el Real Madrid ocupa la segunda posición, mientras que el Atlético Madrid se sitúa en el cuarto puesto. La victoria en este derbi podría alterar de forma significativa el orden en la parte alta de la clasificación.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google