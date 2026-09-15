El Atlético Madrid recibe a Osasuna en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid en un encuentro de LaLiga Primera División. Los rojiblancos buscan consolidarse en la parte alta de la tabla tras una semana convulsa en la que han alternado victorias con derrotas. Aquí GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Primera División - Jornada 6 16 sept 2026 - 13:00 Riyadh Air Metropolitano

Cómo sintonizar el Atlético Madrid vs Osasuna

El Atlético Madrid vs Osasuna se puede ver en directo a través de Movistar+.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Acerca del encuentro

Diego Simeone llega a este partido con sensaciones encontradas. Su equipo venció con autoridad al Real Sociedad por 3-0 en el último partido liguero, pero ese resultado llegó tras dos derrotas consecutivas ante el Liverpool en la Champions League y el Athletic Club en LaLiga. La irregularidad defensiva sigue siendo una sombra que planea sobre el conjunto colchonero.

La baja de Julian Álvarez por lesión muscular complica aún más los planes ofensivos del técnico argentino. El delantero, que había mostrado señales alentadoras tras un verano marcado por la especulación sobre su futuro, no estará disponible para este partido, lo que obliga a Simeone a reconfigurar su línea atacante.

Osasuna llega a Madrid en un momento delicado. El equipo de Luis Ramis acumula dos derrotas seguidas en LaLiga, incluida una contundente derrota por 5-2 ante el Deportivo Alavés, y cayó también ante el Espanyol en su último compromiso. Los navarros se sitúan en la undécima posición y necesitan sumar para alejarse de la zona baja.

El historial reciente entre ambos conjuntos en el Metropolitano favorece al Atlético, aunque Osasuna ha demostrado en los últimos años que es capaz de puntuar ante los grandes. Simeone no podrá confiarse ante un rival que, pese a su mala racha, tiene argumentos para complicar el partido.

Noticias de los equipos y escuadras

Diego Simeone contará con la baja de Pablo Barrios por lesión. El once proyectado para los locales cuenta con Jan Oblak bajo palos; Álex Grimaldo, Marcos Llorente, David Hancko y Marc Pubill en defensa; Morten Hjulmand, Koke y Alejandro Baena en el centro del campo; y Giuliano Simeone y Kang-In Lee apoyando a Jonathan David en ataque.

Por parte del Osasuna, Luis Ramis no podrá contar con Aimar Oroz, Jorge Herrando, Moi Gómez ni Valentín Rosier, todos ellos lesionados. El once probable visitante sitúa a Sergio Herrera en la portería, con Iñigo Arguibide, Rockson Yeboah, Alejandro Catena y Diego Rico en defensa, Romain Del Castillo, Jonathan Dubasin, Jon Moncayola, Rubén García e Iker Muñoz en el mediocampo, y Ante Budimir como referencia ofensiva.

Forma

El Atlético Madrid presenta un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-0 ante el Real Sociedad en LaLiga, aunque antes encadenó dos derrotas ante el Liverpool (1-2 en Champions) y el Athletic Club (0-3 en liga). En total, los colchoneros han marcado nueve goles y encajado ocho en ese tramo.

Osasuna ha sumado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. El resultado más reciente fue una derrota por 0-2 ante el Espanyol, que siguió a la abultada caída por 5-2 frente al Alavés. Su única victoria en las últimas cinco jornadas llegó ante el Getafe por 1-0. Los navarros han anotado cuatro goles y encajado nueve en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 12 de mayo de 2026 en El Sadar, con victoria del Atlético Madrid por 1-2. En los últimos cinco duelos directos, el Atlético acumula tres victorias por una de Osasuna, con un partido adicional que también acabó con triunfo rojiblanco. En total, esos cinco encuentros han producido diez goles.

Clasificación

En la clasificación actual de LaLiga Primera División, el Atlético Madrid ocupa la quinta posición, mientras que Osasuna se sitúa en el puesto undécimo.