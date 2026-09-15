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Primera División
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Cómo ver Atlético Madrid vs Osasuna: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

Atlético Madrid vs Osasuna
Atlético Madrid
Osasuna
Primera División

GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Primera División entre Atlético Madrid y Osasuna. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Atlético Madrid recibe a Osasuna en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid en un encuentro de LaLiga Primera División. Los rojiblancos buscan consolidarse en la parte alta de la tabla tras una semana convulsa en la que han alternado victorias con derrotas. Aquí GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

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Primera División - Jornada 6
Riyadh Air Metropolitano

Cómo sintonizar el Atlético Madrid vs Osasuna

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Acerca del encuentro

Diego Simeone llega a este partido con sensaciones encontradas. Su equipo venció con autoridad al Real Sociedad por 3-0 en el último partido liguero, pero ese resultado llegó tras dos derrotas consecutivas ante el Liverpool en la Champions League y el Athletic Club en LaLiga. La irregularidad defensiva sigue siendo una sombra que planea sobre el conjunto colchonero.

La baja de Julian Álvarez por lesión muscular complica aún más los planes ofensivos del técnico argentino. El delantero, que había mostrado señales alentadoras tras un verano marcado por la especulación sobre su futuro, no estará disponible para este partido, lo que obliga a Simeone a reconfigurar su línea atacante.

Osasuna llega a Madrid en un momento delicado. El equipo de Luis Ramis acumula dos derrotas seguidas en LaLiga, incluida una contundente derrota por 5-2 ante el Deportivo Alavés, y cayó también ante el Espanyol en su último compromiso. Los navarros se sitúan en la undécima posición y necesitan sumar para alejarse de la zona baja.

El historial reciente entre ambos conjuntos en el Metropolitano favorece al Atlético, aunque Osasuna ha demostrado en los últimos años que es capaz de puntuar ante los grandes. Simeone no podrá confiarse ante un rival que, pese a su mala racha, tiene argumentos para complicar el partido.

Noticias de los equipos y escuadras

Atlético Madrid contra Osasuna alineaciones probables

4-4-2
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM
Formación
Osasuna crest
Osasuna
OSA
4-2-3-1
J. OblakJ. OblakÁlex GrimaldoÁlex GrimaldoM. LlorenteM. LlorenteD. HanckoD. HanckoM. PubillM. PubillM. HjulmandM. HjulmandKokeKokeA. BaenaA. BaenaG. SimeoneG. SimeoneK. LeeK. LeeJ. DavidJ. DavidS. HerreraS. HerreraI. ArguibideI. Arguibideteam-logoR. YeboahA. CatenaA. CatenaD. RicoD. RicoR. Del CastilloR. Del CastilloJ. DubasinJ. DubasinJ. MoncayolaJ. MoncayolaRubén GarcíaRubén GarcíaI. MunozI. MunozA. BudimirA. Budimir
Osasuna crest
Osasuna
OSA
4-4-2
Atlético Madrid

Once inicial

Osasuna

Manager

  • D. Simeone
  • L. Ramis

Diego Simeone contará con la baja de Pablo Barrios por lesión. El once proyectado para los locales cuenta con Jan Oblak bajo palos; Álex Grimaldo, Marcos Llorente, David Hancko y Marc Pubill en defensa; Morten Hjulmand, Koke y Alejandro Baena en el centro del campo; y Giuliano Simeone y Kang-In Lee apoyando a Jonathan David en ataque.

Por parte del Osasuna, Luis Ramis no podrá contar con Aimar Oroz, Jorge Herrando, Moi Gómez ni Valentín Rosier, todos ellos lesionados. El once probable visitante sitúa a Sergio Herrera en la portería, con Iñigo Arguibide, Rockson Yeboah, Alejandro Catena y Diego Rico en defensa, Romain Del Castillo, Jonathan Dubasin, Jon Moncayola, Rubén García e Iker Muñoz en el mediocampo, y Ante Budimir como referencia ofensiva.

Forma

ATM

ATM - Formulario

VIL
D2-2
SEV
W1-3
ATH
L3-0
LIV
L2-1
RSO
W0-3
Gol marcado (encajado)
9/8
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
3/5
OSA

OSA - Formulario

LEV
D0-0
CEL
W1-2
GET
W1-0
ALA
L5-2
ESP
L0-2
Gol marcado (encajado)
5/8
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Atlético Madrid presenta un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-0 ante el Real Sociedad en LaLiga, aunque antes encadenó dos derrotas ante el Liverpool (1-2 en Champions) y el Athletic Club (0-3 en liga). En total, los colchoneros han marcado nueve goles y encajado ocho en ese tramo.

Osasuna ha sumado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. El resultado más reciente fue una derrota por 0-2 ante el Espanyol, que siguió a la abultada caída por 5-2 frente al Alavés. Su única victoria en las últimas cinco jornadas llegó ante el Getafe por 1-0. Los navarros han anotado cuatro goles y encajado nueve en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Atlético MadridEmpateOsasuna
3
0
2
Primera División
Osasuna badge
Osasuna
OSA
1
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
2
F
Primera División
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
Osasuna badge
Osasuna
OSA
0
F
Primera División
Osasuna badge
Osasuna
OSA
2
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
0
F
Primera División
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
Osasuna badge
Osasuna
OSA
0
F
Primera División
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
Osasuna badge
Osasuna
OSA
4
F
5Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 12 de mayo de 2026 en El Sadar, con victoria del Atlético Madrid por 1-2. En los últimos cinco duelos directos, el Atlético acumula tres victorias por una de Osasuna, con un partido adicional que también acabó con triunfo rojiblanco. En total, esos cinco encuentros han producido diez goles.

Clasificación

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
5500214+1715
W
W
W
W
W
2
Real MadridReal MadridRMA
6501164+1215
W
W
L
W
W
3
Real BetisReal BetisBET
540176+112
W
W
L
W
W
4
AlavésAlavésALA
6312116+510
L
L
W
W
D
5
Atlético MadridAtlético MadridATM
5311106+410
W
L
W
D
W
6
SevillaSevillaSEV
531186+210
W
D
L
W
W
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
523096+39
D
W
W
D
D
8
EspanyolEspanyolESP
621397+27
L
W
D
L
L
9
Athletic ClubAthletic ClubATH
521276+17
D
W
W
L
L
10
Racing SantanderRacing SantanderSAN
52129907
W
L
W
L
D
11
OsasunaOsasunaOSA
521258-37
L
L
W
W
D
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
62131015-57
W
L
W
L
D
13
Real SociedadReal SociedadRSO
6213611-57
L
W
D
W
L
14
LevanteLevanteLEV
512279-25
L
D
W
D
L
15
GetafeGetafeGET
512236-35
D
D
L
W
L
16
Celta VigoCelta VigoCEL
604236-34
D
D
D
L
L
17
ValenciaValenciaVAL
6114210-84
W
L
L
L
L
18
MálagaMálagaMAL
503228-63
D
D
L
D
L
19
VillarrealVillarrealVIL
5023710-32
L
L
L
D
D
20
ElcheElcheELC
6024615-92
L
D
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la clasificación actual de LaLiga Primera División, el Atlético Madrid ocupa la quinta posición, mientras que Osasuna se sitúa en el puesto undécimo.

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