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Primera División - Jornada 1 19 ago 2026 - 15:00 Riyadh Air Metropolitano

Cómo ver Atlético Madrid vs Málaga en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Atlético Madrid abre su temporada en la Primera División recibiendo al Málaga en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid. Diego Simeone pone en marcha un nuevo curso con ambiciones renovadas y una plantilla que ha experimentado cambios notables durante el verano.

El fichaje de Cristian Romero desde el Tottenham Hotspur por 40 millones de euros refuerza una defensa que ya contaba con garantías. El central argentino llega con experiencia europea y la determinación de ganar títulos en el Metropolitano.

La situación de Julián Álvarez ha acaparado atención durante la pretemporada. El delantero, que había mostrado su deseo de abandonar el club, se ha reconciliado con Simeone y ha vuelto a los entrenamientos con compromiso renovado. Su presencia en el once inicial podría ser determinante.

El Málaga, dirigido por Juan Funes, llega a Madrid en su regreso a la élite del fútbol español. El conjunto malagueño completó una pretemporada irregular, con tres empates y una derrota en sus últimos cuatro compromisos, aunque cosechó una victoria ante el Al-Arabi. Superar al Atlético en su feudo en la primera jornada sería un resultado histórico para el club andaluz.

Los colchoneros llegan al estreno liguero después de una pretemporada con luces y sombras: victoria ante el Marsella, pero derrotas frente al Manchester City y el Manchester United. Simeone sabe que los amistosos son solo preparación, y el Metropolitano exigirá el mejor nivel desde el primer minuto.

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Noticias del equipo y escuadras

Diego Simeone no podrá contar con Alexander Sørloth, que se encuentra en la enfermería. El resto de la plantilla está disponible, y el técnico argentino apunta a un once con Jan Oblak bajo palos; Marcos Llorente, Robin Le Normand, David Hancko y Marc Pubill en defensa; Álex Grimaldo, Johnny Cardoso, Pablo Barrios y Koke en el centro del campo; y Kang-In Lee y Ademola Lookman en ataque.

El Málaga de Juan Funes llega con varias bajas sensibles: Aaron Ochoa, Fernando Calero, Carlos Dotor, Diego Murillo y Adrián Niño están todos en el apartado de lesionados. Sin suspensiones declaradas, Funes alineará previsiblemente a Alfonso Herrero en portería, con una defensa formada por Carlos Puga, Einar Galilea, Ángel Recio y Jose Salinas, y una línea de mediocampo y ataque con Dani Lorenzo, Izan Merino, Rafa Rodríguez, David Larrubia, Chupe y Joaquín Muñoz. Se actualizará la información si hay novedades antes del partido.

Forma

El Atlético Madrid llega al inicio de liga con un balance de dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. La más reciente fue una victoria por 1-2 ante el Marsella el 14 de agosto, mientras que antes cayeron ante el Manchester City (1-3) y el Manchester United (1-2). En positivo, golearon al Getafe por 4-1 en julio. En total, los rojiblancos marcaron nueve goles y encajaron diez en esos cinco encuentros, lo que refleja una fase de ajuste físico y táctico propia del inicio de temporada.

El Málaga acumula un empate, una victoria y tres empates en sus últimos cinco partidos, sin ninguna victoria en sus cuatro compromisos más recientes. El último resultado fue un empate 2-2 ante el Fulham el 12 de agosto, en el que los ingleses cedieron el trofeo Costa del Sol al abandonar la tanda de penaltis. Antes, cayeron ante el AD Ceuta FC (1-2) y empataron con el Al Ittihad (2-2) y el Leicester (3-3). En conjunto, el equipo malagueño anotó doce goles y recibió once en esos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos en la Primera División se disputó el 10 de febrero de 2018, con el Atlético Madrid ganando por 0-1 en La Rosaleda. En los cinco últimos duelos registrados, el Atlético domina con claridad: cuatro victorias por ninguna del Málaga, con un único triunfo colchonero en el Metropolitano por 4-2 en octubre de 2016. En total, el Atlético marcó nueve goles y encajó cuatro en esos cinco partidos.

Clasificación

En la clasificación actual de Primera División, el Atlético Madrid ocupa la novena posición, mientras que el Málaga se sitúa en el duodécimo puesto.