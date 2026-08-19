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Primera División
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Atlético Madrid vs Málaga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Atlético Madrid vs Málaga
Atlético Madrid
Málaga
Primera División

Cómo ver el partido de Primera División entre Atlético Madrid y Málaga, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Primera División - Jornada 1
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Cómo ver Atlético Madrid vs Málaga en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Atlético Madrid vs Málaga se puede seguir en directo a través de Movistar+. A continuación encontrarás los detalles del canal y el enlace para contratar el servicio.

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El Atlético Madrid abre su temporada en la Primera División recibiendo al Málaga en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid. Diego Simeone pone en marcha un nuevo curso con ambiciones renovadas y una plantilla que ha experimentado cambios notables durante el verano.

El fichaje de Cristian Romero desde el Tottenham Hotspur por 40 millones de euros refuerza una defensa que ya contaba con garantías. El central argentino llega con experiencia europea y la determinación de ganar títulos en el Metropolitano.

La situación de Julián Álvarez ha acaparado atención durante la pretemporada. El delantero, que había mostrado su deseo de abandonar el club, se ha reconciliado con Simeone y ha vuelto a los entrenamientos con compromiso renovado. Su presencia en el once inicial podría ser determinante.

El Málaga, dirigido por Juan Funes, llega a Madrid en su regreso a la élite del fútbol español. El conjunto malagueño completó una pretemporada irregular, con tres empates y una derrota en sus últimos cuatro compromisos, aunque cosechó una victoria ante el Al-Arabi. Superar al Atlético en su feudo en la primera jornada sería un resultado histórico para el club andaluz.

Los colchoneros llegan al estreno liguero después de una pretemporada con luces y sombras: victoria ante el Marsella, pero derrotas frente al Manchester City y el Manchester United. Simeone sabe que los amistosos son solo preparación, y el Metropolitano exigirá el mejor nivel desde el primer minuto.

Para saber cómo y dónde ver este partido en directo, aquí tienes toda la información disponible.

Noticias del equipo y escuadras

Atlético Madrid contra Málaga alineaciones probables

5-3-2
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM
Formación
Málaga crest
Málaga
MAL
4-3-3
13J. Oblak14M. Llorente24R. Le Normand17D. Hancko18M. Pubill22Álex Grimaldo5J. Cardoso8P. Barrios6Koke7K. Lee11A. Lookman1A. Herrero3C. Puga4E. Galilea25A. Recio26J. Salinas22D. Lorenzo23I. Merino14R. Rodriguez10D. Larrubia9Chupe11J. Munoz
Málaga crest
Málaga
MAL
5-3-2
Atlético Madrid

Once inicial

Málaga

Manager

  • D. Simeone
  • J. Funes

Diego Simeone no podrá contar con Alexander Sørloth, que se encuentra en la enfermería. El resto de la plantilla está disponible, y el técnico argentino apunta a un once con Jan Oblak bajo palos; Marcos Llorente, Robin Le Normand, David Hancko y Marc Pubill en defensa; Álex Grimaldo, Johnny Cardoso, Pablo Barrios y Koke en el centro del campo; y Kang-In Lee y Ademola Lookman en ataque.

El Málaga de Juan Funes llega con varias bajas sensibles: Aaron Ochoa, Fernando Calero, Carlos Dotor, Diego Murillo y Adrián Niño están todos en el apartado de lesionados. Sin suspensiones declaradas, Funes alineará previsiblemente a Alfonso Herrero en portería, con una defensa formada por Carlos Puga, Einar Galilea, Ángel Recio y Jose Salinas, y una línea de mediocampo y ataque con Dani Lorenzo, Izan Merino, Rafa Rodríguez, David Larrubia, Chupe y Joaquín Muñoz. Se actualizará la información si hay novedades antes del partido.

Forma

ATM

ATM - Formulario

VIL
L5-1
GET
W4-1
MUN
L2-1
MCI
L3-1
OM
W1-2
Gol marcado (encajado)
9/12
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
5/5
MAL

MAL - Formulario

LEI
D3-3
ITT
D2-2
ALA
W4-2
CAC
L2-1
FUL
D2-2
Gol marcado (encajado)
12/11
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
5/5

El Atlético Madrid llega al inicio de liga con un balance de dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. La más reciente fue una victoria por 1-2 ante el Marsella el 14 de agosto, mientras que antes cayeron ante el Manchester City (1-3) y el Manchester United (1-2). En positivo, golearon al Getafe por 4-1 en julio. En total, los rojiblancos marcaron nueve goles y encajaron diez en esos cinco encuentros, lo que refleja una fase de ajuste físico y táctico propia del inicio de temporada.

El Málaga acumula un empate, una victoria y tres empates en sus últimos cinco partidos, sin ninguna victoria en sus cuatro compromisos más recientes. El último resultado fue un empate 2-2 ante el Fulham el 12 de agosto, en el que los ingleses cedieron el trofeo Costa del Sol al abandonar la tanda de penaltis. Antes, cayeron ante el AD Ceuta FC (1-2) y empataron con el Al Ittihad (2-2) y el Leicester (3-3). En conjunto, el equipo malagueño anotó doce goles y recibió once en esos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Atlético MadridEmpateMálaga
5
0
0
Primera División
Málaga badge
Málaga
MAL
0
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
F
Primera División
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Atlético Madrid
ATM
1
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Málaga
MAL
0
F
Primera División
Málaga badge
Málaga
MAL
0
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
2
F
Primera División
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
4
Málaga badge
Málaga
MAL
2
F
Primera División
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
Málaga badge
Málaga
MAL
0
F
9Goles marcados2
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron1/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos en la Primera División se disputó el 10 de febrero de 2018, con el Atlético Madrid ganando por 0-1 en La Rosaleda. En los cinco últimos duelos registrados, el Atlético domina con claridad: cuatro victorias por ninguna del Málaga, con un único triunfo colchonero en el Metropolitano por 4-2 en octubre de 2016. En total, el Atlético marcó nueve goles y encajó cuatro en esos cinco partidos.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
AlavésAlavésALA
110030+33
W
2
EspanyolEspanyolESP
110030+33
W
3
SevillaSevillaSEV
110021+13
W
4
Racing SantanderRacing SantanderSAN
10102201
D
5
VillarrealVillarrealVIL
10102201
D
6
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
10101101
D
7
ElcheElcheELC
10101101
D
8
Athletic ClubAthletic ClubATH
00000000
9
Atlético MadridAtlético MadridATM
00000000
10
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
11
Celta VigoCelta VigoCEL
00000000
12
MálagaMálagaMAL
00000000
13
OsasunaOsasunaOSA
00000000
14
Real BetisReal BetisBET
00000000
15
Real MadridReal MadridRMA
00000000
16
Real SociedadReal SociedadRSO
00000000
17
ValenciaValenciaVAL
00000000
18
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
100112-10
L
19
GetafeGetafeGET
100103-30
L
20
LevanteLevanteLEV
100103-30
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la clasificación actual de Primera División, el Atlético Madrid ocupa la novena posición, mientras que el Málaga se sitúa en el duodécimo puesto.

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