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Cómo ver Athletic Club vs Getafe: previa del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

Athletic Club vs Getafe
Athletic Club
Getafe
Primera División

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Primera División entre Athletic Club y Getafe hoy. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

Athletic Club recibe a Getafe en San Mamés en un partido de LaLiga que llega en un momento complicado para el conjunto visitante, sumido en una crisis interna que ha sacudido al club esta semana. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

crest
Primera División - Jornada 10
San Mames

Cómo ver Athletic Club vs Getafe en directo

El partido entre Athletic Club y Getafe se puede seguir en directo a través de DAZN y Movistar+.

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Acerca del encuentro

El equipo de Edin Terzic atraviesa un tramo irregular en la liga. Los bilbaínos no han ganado en sus últimas cuatro jornadas ligueras, aunque su posición en la tabla les permite afrontar este encuentro sin excesiva presión.

Getafe llega al País Vasco en plena tormenta. La goleada encajada ante Lugano en la Conference League desató un enfrentamiento público entre el entrenador Pepe Bordalas y el presidente Ángel Torres, quien respondió a las críticas del técnico con contundencia y dejó abierta la puerta a su salida.

Bordalas cargó contra la dirección deportiva por no reforzar la plantilla como se había prometido. Torres, lejos de ceder, defendió que el grupo actual es el mejor de la historia del club y exigió que el equipo demuestre su nivel ganando precisamente en Bilbao.

La situación extradeportiva en el Coliseum contrasta con la relativa tranquilidad del vestuario bilbaíno. Athletic llega como favorito local, aunque sus números recientes en LaLiga no son los de un equipo que haya encontrado su mejor versión esta temporada.

Noticias de los equipos y escuadras

Athletic Club contra Getafe alineaciones probables

4-2-3-1
Athletic Club crest
Athletic Club
ATH
page.match.formation.title
Getafe crest
Getafe
GET
4-4-2
Unai SimónUnai SimónJ. AresoJ. AresoA. ParedesA. ParedesY. AlvarezY. AlvarezY. BerchicheY. BerchicheIñigo Ruiz de GalarretaIñigo Ruiz de GalarretaR. NavarroR. NavarroA. BerenguerA. BerenguerB. GerenabarrenaB. GerenabarrenaP. CanalesP. CanalesI. WilliamsI. WilliamsD. SoriaD. SoriaD. CarvajalD. CarvajalJ. MojicaJ. MojicaJ. ValouJ. ValouN. GudeljN. GudeljR. TerratsR. TerratsM. MartinM. MartinA. GarciaA. Garciateam-logoF. SerranoM. SatrianoM. SatrianoE. UnalE. Unal
Getafe crest
Getafe
GET
4-2-3-1
Athletic Club

Once inicial

Getafe

Manager

  • E. Terzic
  • P. Bordalas

Edin Terzic no podrá contar con Aymeric Laporte, que cumple sanción, ni con Unai Eguiluz y Oihan Sancet, ambos en la enfermería. El once probable del Athletic incluye a Unai Simón bajo palos, con una línea defensiva formada por Hugo Rincon, Daniel Vivian, Yeray Álvarez y Yuri Berchiche.

Getafe también llega con bajas importantes. Djene no estará por sanción, mientras que Christantus Uche, Juanmi, Orel Mangala y Enes Ünal se encuentran lesionados. Bordalas apunta a un once con David Soria en portería y Dani Carvajal en defensa, con Borja Mayoral como referencia ofensiva.

Forma

ATH

ATH - Formulario

ELC
D1-1
ALA
D0-0
RSO
W0-1
VAL
D0-0
LEV
L3-1
Gol marcado (encajado)
3/4
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5
GET

GET - Formulario

MAL
W1-0
BAR
L3-0
UCR
D1-1
RAY
D1-1
LUG
L2-5
Gol marcado (encajado)
5/10
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Athletic Club ha sumado un triunfo, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una derrota 3-1 ante Levante en LaLiga, precedida por un empate sin goles frente a Valencia. El punto más positivo de ese tramo fue la victoria 0-1 ante Real Sociedad en un amistoso. En total, el equipo bilbaíno ha marcado tres goles y encajado cinco en esos cinco encuentros.

Getafe acumula una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue la derrota 2-5 ante Lugano en la Conference League, mientras que antes cayeron 3-0 ante el Barcelona en LaLiga. Su única victoria en ese periodo llegó 1-0 frente al Málaga. El conjunto azulón ha anotado cinco goles y recibido ocho en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Athletic ClubEmpateGetafe
2
1
2
Primera División
Getafe badge
Getafe
GET
2
Athletic Club badge
Athletic Club
ATH
0
F
Primera División
Athletic Club badge
Athletic Club
ATH
0
Getafe badge
Getafe
GET
1
F
Primera División
Getafe badge
Getafe
GET
0
Athletic Club badge
Athletic Club
ATH
2
F
Primera División
Athletic Club badge
Athletic Club
ATH
1
Getafe badge
Getafe
GET
1
F
Primera División
Getafe badge
Getafe
GET
0
Athletic Club badge
Athletic Club
ATH
2
F
5Goles marcados4
Partidos con más de 2.5 goles0/5
Ambos equipos marcaron1/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 5 de abril de 2026 en LaLiga, con Getafe ganando 2-0 como local. Antes de ese resultado, Athletic Club se había impuesto 0-1 en San Mamés en octubre de 2025. En los últimos cinco duelos entre ambos, Athletic Club acumula tres victorias por una de Getafe, con un empate 1-1 en agosto de 2024.

Clasificación

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
9900399+3027
W
W
W
W
W
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
9711198+1122
W
W
W
W
W
3
Real MadridReal MadridRMA
9702239+1421
W
W
L
W
W
4
Real BetisReal BetisBET
96121614+219
L
W
D
W
W
5
Real SociedadReal SociedadRSO
95131717016
W
W
W
L
W
6
SevillaSevillaSEV
94231416-214
L
D
L
W
W
7
AlavésAlavésALA
103341411+312
D
L
L
D
L
8
Celta VigoCelta VigoCEL
9252107+311
W
D
W
D
D
9
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
92521312+111
D
L
D
L
D
10
OsasunaOsasunaOSA
93241018-811
W
L
D
L
L
11
LevanteLevanteLEV
92431517-210
W
D
D
L
L
12
ElcheElcheELC
102441417-310
W
D
D
W
L
13
VillarrealVillarrealVIL
9234131309
D
L
W
W
L
14
Athletic ClubAthletic ClubATH
823389-19
L
D
D
D
W
15
GetafeGetafeGET
9234511-69
D
L
W
L
D
16
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
92341220-89
L
D
D
W
L
17
EspanyolEspanyolESP
92251112-18
L
D
L
L
W
18
Racing SantanderRacing SantanderSAN
92251325-128
L
D
L
L
W
19
ValenciaValenciaVAL
9135615-96
D
D
L
W
L
20
MálagaMálagaMAL
10055719-125
D
L
D
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En LaLiga, Athletic Club ocupa la decimotercera posición, en una zona de tranquilidad relativa en la tabla. Getafe es decimoquinto, lo que le sitúa en una posición incómoda que hace de este desplazamiento a Bilbao un partido que el conjunto madrileño no puede permitirse perder.

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