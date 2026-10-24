Cómo ver Athletic Club vs Getafe: previa del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

Athletic Club recibe a Getafe en San Mamés en un partido de LaLiga que llega en un momento complicado para el conjunto visitante, sumido en una crisis interna que ha sacudido al club esta semana. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Primera División - Jornada 10 25 oct 2026 - 09:00 San Mames

Cómo ver Athletic Club vs Getafe en directo

El partido entre Athletic Club y Getafe se puede seguir en directo a través de DAZN y Movistar+.

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Acerca del encuentro

El equipo de Edin Terzic atraviesa un tramo irregular en la liga. Los bilbaínos no han ganado en sus últimas cuatro jornadas ligueras, aunque su posición en la tabla les permite afrontar este encuentro sin excesiva presión.

Getafe llega al País Vasco en plena tormenta. La goleada encajada ante Lugano en la Conference League desató un enfrentamiento público entre el entrenador Pepe Bordalas y el presidente Ángel Torres, quien respondió a las críticas del técnico con contundencia y dejó abierta la puerta a su salida.

Bordalas cargó contra la dirección deportiva por no reforzar la plantilla como se había prometido. Torres, lejos de ceder, defendió que el grupo actual es el mejor de la historia del club y exigió que el equipo demuestre su nivel ganando precisamente en Bilbao.

La situación extradeportiva en el Coliseum contrasta con la relativa tranquilidad del vestuario bilbaíno. Athletic llega como favorito local, aunque sus números recientes en LaLiga no son los de un equipo que haya encontrado su mejor versión esta temporada.

Noticias de los equipos y escuadras

Edin Terzic no podrá contar con Aymeric Laporte, que cumple sanción, ni con Unai Eguiluz y Oihan Sancet, ambos en la enfermería. El once probable del Athletic incluye a Unai Simón bajo palos, con una línea defensiva formada por Hugo Rincon, Daniel Vivian, Yeray Álvarez y Yuri Berchiche.

Getafe también llega con bajas importantes. Djene no estará por sanción, mientras que Christantus Uche, Juanmi, Orel Mangala y Enes Ünal se encuentran lesionados. Bordalas apunta a un once con David Soria en portería y Dani Carvajal en defensa, con Borja Mayoral como referencia ofensiva.

Forma

Athletic Club ha sumado un triunfo, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una derrota 3-1 ante Levante en LaLiga, precedida por un empate sin goles frente a Valencia. El punto más positivo de ese tramo fue la victoria 0-1 ante Real Sociedad en un amistoso. En total, el equipo bilbaíno ha marcado tres goles y encajado cinco en esos cinco encuentros.

Getafe acumula una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue la derrota 2-5 ante Lugano en la Conference League, mientras que antes cayeron 3-0 ante el Barcelona en LaLiga. Su única victoria en ese periodo llegó 1-0 frente al Málaga. El conjunto azulón ha anotado cinco goles y recibido ocho en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 5 de abril de 2026 en LaLiga, con Getafe ganando 2-0 como local. Antes de ese resultado, Athletic Club se había impuesto 0-1 en San Mamés en octubre de 2025. En los últimos cinco duelos entre ambos, Athletic Club acumula tres victorias por una de Getafe, con un empate 1-1 en agosto de 2024.

Clasificación

En LaLiga, Athletic Club ocupa la decimotercera posición, en una zona de tranquilidad relativa en la tabla. Getafe es decimoquinto, lo que le sitúa en una posición incómoda que hace de este desplazamiento a Bilbao un partido que el conjunto madrileño no puede permitirse perder.