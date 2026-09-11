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Primera División
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Cómo ver Athletic Club vs Elche: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

Athletic Club vs Elche
Athletic Club
Elche
Primera División

GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Primera División entre Athletic Club y Elche. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

Athletic Club recibe a Elche en San Mamés en un duelo de Primera División que llega en un momento muy distinto para cada conjunto. Los de Edin Terzic buscan consolidar el impulso ganador tras una semana de sensaciones muy positivas en casa. Aquí GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

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Primera División - Jornada 5
San Mames
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Cómo sintonizar el Athletic Club vs Elche

El partido entre Athletic Club y Elche podrá seguirse en directo a través de Movistar+, que cuenta con los derechos de emisión del encuentro en España.

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Acerca del encuentro

El Athletic llega con la moral alta después de golear 3-0 al Atlético de Madrid en su último partido liguero en San Mamés. Nico Williams marcó su primer gol en liga desde mayo, y el equipo mostró una solidez defensiva y un empuje ofensivo que ilusionan a su afición.

Antes de ese resultado, los bilbaínos acumulaban dos derrotas consecutivas en liga ante Barcelona y Sevilla, lo que deja claro que la regularidad sigue siendo la asignatura pendiente del equipo. Terzic trabaja con una plantilla sin refuerzos este verano, ya que el club cerró el mercado sin ninguna incorporación.

Elche llega a Bilbao en una situación comprometida. El conjunto ilicitano ocupa la decimonovena posición en la tabla y arrastra tres derrotas en sus últimos cinco encuentros de liga, incluida una goleada de 5-0 ante el Barcelona.

El técnico Martin Anselmi no podrá contar con Yago Santiago ni con Adam Boayar por lesión. La visita a San Mamés representa un examen de máxima exigencia para un equipo que necesita puntos con urgencia para alejarse de los puestos de descenso.

Noticias del equipo y escuadras

Athletic Club contra Elche alineaciones probables

4-2-3-1
Athletic Club crest
Athletic Club
ATH
Formación
Elche crest
Elche
ELC
5-3-2
Unai SimónUnai SimónA. LaporteA. LaporteY. BerchicheY. BerchicheJ. AresoJ. AresoY. AlvarezY. AlvarezN. WilliamsN. WilliamsIñigo Ruiz de GalarretaIñigo Ruiz de GalarretaO. SancetO. SancetR. NavarroR. NavarroB. GerenabarrenaB. GerenabarrenaI. WilliamsI. WilliamsM. DituroM. DituroV. ChustV. ChustP. BigasP. BigasG. ValeraG. ValeraT. MorenteT. MorenteB. SangareB. SangareG. VillarG. VillarT. LemarT. LemarJ. MorcilloJ. MorcilloF. BuonanotteF. BuonanotteF. NinoF. Nino
Elche crest
Elche
ELC
4-2-3-1
Athletic Club

Once inicial

Elche

Manager

  • E. Terzic
  • M. Anselmi

Edin Terzic no podrá contar con Daniel Vivian, Unai Eguiluz, Peio Canales y Gorka Guruzeta, todos ellos en la enfermería. El once probable del técnico alemán sitúa a Unai Simón bajo palos, con una defensa formada por Aymeric Laporte, Yuri Berchiche, Jesús Areso y Yeray Álvarez. En el centro del campo apuntan a titulares Iñigo Ruiz de Galarreta, Oihan Sancet y Beñat Gerenabarrena, mientras que Nico Williams, Robert Navarro e Iñaki Williams completarían el equipo.

Por parte del Elche, Martin Anselmi tiene las bajas de Yago Santiago y Adam Boayar. El once proyectado apunta a Matías Dituro en portería, con una línea defensiva de Víctor Chust, Pedro Bigas, Germán Valera y Tete Morente. Buba Sangaré, Gonzalo Villar y Thomas Lemar formarían el centro del campo, con Javi Morcillo, Facundo Buonanotte y Fer Niño en ataque.

Forma

ATH

ATH - Formulario

RZA
L3-1
SEV
L1-3
BAR
L2-0
CEL
W0-2
ATM
W3-0
Gol marcado (encajado)
7/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
ELC

ELC - Formulario

COR
D2-2
COR
D1-1
BAR
L0-5
SAN
L3-2
RSO
L2-3
Gol marcado (encajado)
7/14
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Athletic Club presenta un registro de dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue la contundente victoria 3-0 ante el Atlético de Madrid en liga, precedida por un triunfo a domicilio 0-2 frente al Celta de Vigo. En el lado negativo, los bilbaínos cayeron 2-0 ante el Barcelona y 1-3 contra el Sevilla en sus anteriores compromisos ligueros. En total, el equipo ha marcado siete goles y encajado siete en ese período.

El Elche llega con un registro de cero victorias, dos empates y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su partido más reciente fue una derrota 2-3 ante la Real Sociedad en liga, y antes sufrió un duro 0-5 ante el Barcelona. Los ilicitanos han marcado ocho goles y encajado nueve en ese tramo, lo que refleja sus dificultades tanto en ataque como en defensa.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Athletic ClubEmpateElche
3
1
1
Primera División
Athletic Club badge
Athletic Club
ATH
2
Elche badge
Elche
ELC
1
F
Primera División
Elche badge
Elche
ELC
0
Athletic Club badge
Athletic Club
ATH
0
F
Primera División
Athletic Club badge
Athletic Club
ATH
0
Elche badge
Elche
ELC
1
F
Primera División
Elche badge
Elche
ELC
1
Athletic Club badge
Athletic Club
ATH
4
F
Primera División
Athletic Club badge
Athletic Club
ATH
2
Elche badge
Elche
ELC
1
F
8Goles marcados4
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron3/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos en Primera División tuvo lugar en febrero de 2026 en San Mamés, con victoria del Athletic Club por 2-1. Antes de ese duelo, el partido de octubre de 2025 en el estadio del Elche terminó con empate a cero. En los últimos cinco precedentes en Primera División, el Athletic Club acumula tres victorias por un empate y una derrota frente al Elche.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
4400172+1512
W
W
W
W
2
AlavésAlavésALA
4310103+710
W
W
D
W
3
SevillaSevillaSEV
531186+210
W
D
L
W
W
4
Real MadridReal MadridRMA
4301103+79
L
W
W
W
5
Real BetisReal BetisBET
43015509
W
L
W
W
6
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
422085+38
W
W
D
D
7
Atlético MadridAtlético MadridATM
421176+17
L
W
D
W
8
OsasunaOsasunaOSA
421156-17
L
W
W
D
9
Real SociedadReal SociedadRSO
521268-27
W
D
W
L
L
10
Athletic ClubAthletic ClubATH
420265+16
W
W
L
L
11
LevanteLevanteLEV
41215505
D
W
D
L
12
EspanyolEspanyolESP
411265+14
D
L
L
W
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
411278-14
L
W
L
D
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
4112710-34
W
L
D
L
15
GetafeGetafeGET
411225-34
D
L
W
L
16
Celta VigoCelta VigoCEL
503225-33
D
D
L
L
D
17
VillarrealVillarrealVIL
402268-22
L
L
D
D
18
MálagaMálagaMAL
402217-62
D
L
D
L
19
ElcheElcheELC
4013512-71
L
L
L
D
20
ValenciaValenciaVAL
5014110-91
L
L
L
L
D
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la clasificación actual de Primera División, el Athletic Club ocupa la décima posición, mientras que el Elche se encuentra en el puesto decimonoveno.

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