Cómo ver Athletic Club vs Elche: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

Athletic Club recibe a Elche en San Mamés en un duelo de Primera División que llega en un momento muy distinto para cada conjunto. Los de Edin Terzic buscan consolidar el impulso ganador tras una semana de sensaciones muy positivas en casa. Aquí GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Primera División - Jornada 5 12 sept 2026 - 12:30 San Mames

Cómo sintonizar el Athletic Club vs Elche

El partido entre Athletic Club y Elche podrá seguirse en directo a través de Movistar+, que cuenta con los derechos de emisión del encuentro en España.

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Acerca del encuentro

El Athletic llega con la moral alta después de golear 3-0 al Atlético de Madrid en su último partido liguero en San Mamés. Nico Williams marcó su primer gol en liga desde mayo, y el equipo mostró una solidez defensiva y un empuje ofensivo que ilusionan a su afición.

Antes de ese resultado, los bilbaínos acumulaban dos derrotas consecutivas en liga ante Barcelona y Sevilla, lo que deja claro que la regularidad sigue siendo la asignatura pendiente del equipo. Terzic trabaja con una plantilla sin refuerzos este verano, ya que el club cerró el mercado sin ninguna incorporación.

Elche llega a Bilbao en una situación comprometida. El conjunto ilicitano ocupa la decimonovena posición en la tabla y arrastra tres derrotas en sus últimos cinco encuentros de liga, incluida una goleada de 5-0 ante el Barcelona.

El técnico Martin Anselmi no podrá contar con Yago Santiago ni con Adam Boayar por lesión. La visita a San Mamés representa un examen de máxima exigencia para un equipo que necesita puntos con urgencia para alejarse de los puestos de descenso.

Noticias del equipo y escuadras

Edin Terzic no podrá contar con Daniel Vivian, Unai Eguiluz, Peio Canales y Gorka Guruzeta, todos ellos en la enfermería. El once probable del técnico alemán sitúa a Unai Simón bajo palos, con una defensa formada por Aymeric Laporte, Yuri Berchiche, Jesús Areso y Yeray Álvarez. En el centro del campo apuntan a titulares Iñigo Ruiz de Galarreta, Oihan Sancet y Beñat Gerenabarrena, mientras que Nico Williams, Robert Navarro e Iñaki Williams completarían el equipo.

Por parte del Elche, Martin Anselmi tiene las bajas de Yago Santiago y Adam Boayar. El once proyectado apunta a Matías Dituro en portería, con una línea defensiva de Víctor Chust, Pedro Bigas, Germán Valera y Tete Morente. Buba Sangaré, Gonzalo Villar y Thomas Lemar formarían el centro del campo, con Javi Morcillo, Facundo Buonanotte y Fer Niño en ataque.

Forma

El Athletic Club presenta un registro de dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue la contundente victoria 3-0 ante el Atlético de Madrid en liga, precedida por un triunfo a domicilio 0-2 frente al Celta de Vigo. En el lado negativo, los bilbaínos cayeron 2-0 ante el Barcelona y 1-3 contra el Sevilla en sus anteriores compromisos ligueros. En total, el equipo ha marcado siete goles y encajado siete en ese período.

El Elche llega con un registro de cero victorias, dos empates y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su partido más reciente fue una derrota 2-3 ante la Real Sociedad en liga, y antes sufrió un duro 0-5 ante el Barcelona. Los ilicitanos han marcado ocho goles y encajado nueve en ese tramo, lo que refleja sus dificultades tanto en ataque como en defensa.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos en Primera División tuvo lugar en febrero de 2026 en San Mamés, con victoria del Athletic Club por 2-1. Antes de ese duelo, el partido de octubre de 2025 en el estadio del Elche terminó con empate a cero. En los últimos cinco precedentes en Primera División, el Athletic Club acumula tres victorias por un empate y una derrota frente al Elche.

Clasificación

En la clasificación actual de Primera División, el Athletic Club ocupa la décima posición, mientras que el Elche se encuentra en el puesto decimonoveno.