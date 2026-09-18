Cómo ver Athletic Club vs Alavés: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

Athletic Club y Alavés se enfrentan en San Mamés en un duelo de LaLiga con implicaciones reales en la tabla para ambos equipos en esta primera fase de la temporada 2026-27. Aquí GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Primera División - Jornada 7 19 sept 2026 - 10:15 San Mames

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Acerca del encuentro

Edin Terzic llega a este partido en un momento delicado. Los bilbaínos han ganado dos de sus últimos cinco encuentros, incluyendo un contundente 3-0 ante el Atlético de Madrid, pero la inconsistencia sigue siendo su talón de Aquiles: las derrotas ante el Barcelona y el Sevilla, y el empate 1-1 ante el Elche en la jornada pasada, reflejan un equipo que aún no ha encontrado su mejor versión. A eso se suma que el partido frente al Levante fue suspendido minutos antes del pitido inicial por las inundaciones en Valencia, lo que añade incertidumbre al ritmo competitivo del equipo.

Las bajas pesan. Terzic no podrá contar con Unai Eguiluz, Peio Canales, Daniel Vivian, Gorka Guruzeta ni con Iñaki Williams, quien anunció recientemente su retirada del fútbol internacional tras cuatro años representando a Ghana. Es una lista larga que pone a prueba la profundidad de la plantilla vasca.

El Alavés llega a Bilbao en sexta posición, con un arranque de temporada sólido aunque con algunos altibajos recientes. Quique Sánchez Flores ha construido un equipo difícil de batir, capaz de golear al Osasuna 5-2, aunque las derrotas consecutivas ante el Racing de Santander y el Valencia han frenado su impulso inicial.

Para el Athletic, tres puntos en casa serían fundamentales para escalar desde el noveno puesto y demostrar que la victoria ante el Atlético no fue un resultado aislado. Para el Alavés, un triunfo en San Mamés consolidaría su posición en la zona alta de la tabla.

Noticias de los equipos y escuadras

Edin Terzic presenta un once probable con Unai Simón bajo palos, una defensa formada por Yuri Berchiche, Yeray Álvarez, Jesús Areso y Aymeric Laporte, y un centro del campo con Robert Navarro, Oihan Sancet, Íñigo Ruiz de Galarreta, Nico Williams y Benat Gerenabarrena. Álex Berenguer lidera el ataque. Las bajas confirmadas son Unai Eguiluz, Peio Canales, Daniel Vivian, Gorka Guruzeta e Iñaki Williams.

Quique Sánchez Flores apunta a un once con Antonio Sivera en portería, respaldado por Nicolás Valentini, Nahuel Tenaglia, Ville Koski y Ángel Pérez en defensa. El mediocampo contaría con Abderrahman Rebbach, Antonio Blanco, Denis Suárez y Pablo Ibáñez, con Antonio Martínez y Lucas Boyé en ataque. Mikel Rodríguez y Tomás Mendes son bajas por lesión para el conjunto visitante. Se añadirán actualizaciones si la situación cambia antes del partido.

Forma

El Athletic Club acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de LaLiga. Su resultado más reciente fue el empate 1-1 ante el Elche el 12 de septiembre, precedido por el destacado 3-0 sobre el Atlético de Madrid. En ese tramo de cinco partidos, los bilbaínos han marcado siete goles y encajado cinco.

El Alavés llega con un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimas cinco jornadas de Liga. Su partido más reciente fue una derrota 0-1 ante el Valencia el 15 de septiembre, aunque antes encadenaron triunfos ante el Osasuna (5-2) y el Villarreal (1-0). En esos cinco encuentros, el conjunto de Sánchez Flores ha anotado diez goles y ha recibido cinco.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 2 de mayo de 2026 en LaLiga, con victoria del Athletic Club por 4-2 como visitante en el estadio del Alavés. Antes de ese resultado, el Alavés se impuso 1-0 en San Mamés en septiembre de 2025. En los cinco últimos duelos registrados entre ambos, el Athletic acumula tres victorias, el Alavés ha ganado en una ocasión y hay un empate a un gol.

Clasificación

En la clasificación de Primera División, el Athletic Club ocupa la novena posición, mientras que el Alavés se sitúa en el sexto puesto.