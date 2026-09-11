¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Premier League
team-logoAston Villa
Villa Park
team-logoNottingham Forest
¡Mira aquí! DAZN
GOAL-e

Con la colaboración de

Cómo ver Aston Villa vs Nottingham Forest: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

Aston Villa vs Nottingham Forest
Aston Villa
Nottingham Forest
Premier League

GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Premier League entre Aston Villa y Nottingham Forest. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

crest
Premier League - Jornada 4
Villa Park

Cómo sintonizar el Aston Villa vs Nottingham Forest

DAZN

DAZN

Ver aquí

Cómo ver en el extranjero con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual.

Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Noticias del equipo y escuadras

Aston Villa contra Nottingham Forest alineaciones probables

4-2-3-1
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Formación
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
3-4-2-1
Z. SuzukiZ. SuzukiM. CashM. CashI. MaatsenI. MaatsenVictor Nilsson LindelöfVictor Nilsson LindelöfT. MingsT. MingsE. BuendiaE. BuendiaR. BarkleyR. BarkleyJ. McGinnJ. McGinnB. KamaraB. Kamarateam-logoG. HemmingsN. JacksonN. JacksonM. SelsM. SelsN. MilenkovicN. MilenkovicMurilloMurilloJ. CunhaJ. CunhaJ. McAteeJ. McAteeO. AinaO. AinaN. WilliamsN. WilliamsX. SchlagerX. SchlagerI. JesusI. JesusM. Gibbs-WhiteM. Gibbs-WhiteL. DelapL. Delap
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
4-2-3-1
Aston Villa

Once inicial

Nottingham Forest

Manager

  • U. Emery
  • O. Glasner

Forma

AVL

AVL - Formulario

BMG
L2-1
BHA
L4-0
ARS
L0-1
HUL
D0-0
CLB
W2-3
Gol marcado (encajado)
4/9
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
NFO

NFO - Formulario

B29
W2-0
LEE
L0-1
LEE
L0-2
LIV
D2-2
TOT
D0-0
Gol marcado (encajado)
4/5
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
1/5

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Aston VillaEmpateNottingham Forest
3
1
1
Europa League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
4
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
F
Europa League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
F
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
F
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
F
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
F
10Goles marcados4
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron3/5

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
330072+59
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
330061+59
W
W
W
3
HullHullHUL
321030+37
D
W
W
4
ChelseaChelseaCHE
320187+16
L
W
W
5
BrentfordBrentfordBRE
312052+35
D
D
W
6
LiverpoolLiverpoolLIV
312064+25
W
D
D
7
NewcastleNewcastleNEW
312064+25
D
W
D
8
EvertonEvertonEVE
312053+25
D
D
W
9
LeedsLeedsLEE
312032+15
D
D
W
10
BrightonBrightonBHA
311185+34
D
L
W
11
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
311176+14
D
W
L
12
SunderlandSunderlandSUN
31113304
D
W
L
13
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
310248-43
W
L
L
14
IpswichIpswichIPS
310248-43
L
L
W
15
BournemouthBournemouthBOU
302145-12
D
D
L
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
302123-12
D
D
L
17
Aston VillaAston VillaAVL
301205-51
D
L
L
18
TottenhamTottenhamTOT
301205-51
D
L
L
19
FulhamFulhamFUL
300347-30
L
L
L
20
CoventryCoventryCOV
300305-50
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso
Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google