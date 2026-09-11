Cómo ver Aston Villa vs Nottingham Forest: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

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Noticias del equipo y escuadras
Aston Villa contra Nottingham Forest alineaciones probables
4-2-3-1Formación
Aston Villa
AVL
3-4-2-1
Nottingham Forest
NFO
Forma
Historial de Enfrentamientos Directos
Cara a cara
10Goles marcados4
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron3/5
Clasificación
|#
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|3
|3
|0
|0
|7
|2
|+5
|9
W
W
W
|2
|3
|3
|0
|0
|6
|1
|+5
|9
W
W
W
|3
|3
|2
|1
|0
|3
|0
|+3
|7
D
W
W
|4
|3
|2
|0
|1
|8
|7
|+1
|6
L
W
W
|5
|3
|1
|2
|0
|5
|2
|+3
|5
D
D
W
|6
|3
|1
|2
|0
|6
|4
|+2
|5
W
D
D
|7
|3
|1
|2
|0
|6
|4
|+2
|5
D
W
D
|8
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|+2
|5
D
D
W
|9
|3
|1
|2
|0
|3
|2
|+1
|5
D
D
W
|10
|3
|1
|1
|1
|8
|5
|+3
|4
D
L
W
|11
|3
|1
|1
|1
|7
|6
|+1
|4
D
W
L
|12
|3
|1
|1
|1
|3
|3
|0
|4
D
W
L
|13
|3
|1
|0
|2
|4
|8
|-4
|3
W
L
L
|14
|3
|1
|0
|2
|4
|8
|-4
|3
L
L
W
|15
|3
|0
|2
|1
|4
|5
|-1
|2
D
D
L
|16
|3
|0
|2
|1
|2
|3
|-1
|2
D
D
L
|17
|3
|0
|1
|2
|0
|5
|-5
|1
D
L
L
|18
|3
|0
|1
|2
|0
|5
|-5
|1
D
L
L
|19
|3
|0
|0
|3
|4
|7
|-3
|0
L
L
L
|20
|3
|0
|0
|3
|0
|5
|-5
|0
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso