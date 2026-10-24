Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Premier League - Jornada 8 24 oct 2026 - 07:30 Villa Park

Cómo ver Aston Villa vs Manchester City en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Aston Villa vs Manchester City se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+. Consulta la disponibilidad en tu región y accede al partido desde la plataforma que prefieras.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

El Villa Park acoge este sábado un duelo de Premier League entre un Aston Villa que atraviesa su mejor momento en décadas y un Manchester City que llega como líder invicto de la competición.

Unai Emery cumple cuatro años al frente del conjunto de Birmingham y la transformación es innegable. El técnico español ha convertido a los villanos en potencia europea, con una victoria en la última Europa League y doce triunfos consecutivos en casa en competición continental. Este sábado, el reto es diferente: frenar a los campeones de la liga.

El City llega a Villa Park sin haber cedido ni un solo punto en las siete primeras jornadas de Premier League. Enzo Maresca ha impuesto su sello desde el primer día, y la goleada 5-1 al AEK Atenas en la Champions League a mitad de semana reforzó aún más la confianza del vestuario.

Erling Haaland estará disponible pese a los rumores generados por su ausencia en el partido europeo. El noruego se recuperó del golpe sufrido ante el Ipswich y Maresca lo confirmó como el único jugador al cien por cien para este encuentro. Phil Foden también llega en un momento de forma extraordinaria, con un hat-trick en Champions a sus espaldas.

Por el lado local, Emery puede contar con incorporaciones que ya han demostrado su valía. Nicolas Jackson lleva cinco goles esta temporada, mientras que el portero Zion Suzuki ha dado una solidez inesperada tras la marcha de Emiliano Martínez. La atmósfera en Villa Park promete ser electrizante.

El líder visita a un rival con hambre de revancha y respaldo de su afición. A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

El Aston Villa de Unai Emery afronta el partido sin Amadou Onana, Matteo Ruggeri ni Aaron Wan-Bissaka, todos en la enfermería. La alineación probable sitúa a Zion Suzuki bajo palos, con una defensa formada por Matty Cash, Pau Torres, Victor Nilsson Lindelöf e Ian Maatsen. En el centro del campo apuntan John McGinn, Ross Barkley, Boubacar Kamara y Joao Gomes, con Emiliano Buendía y Nicolas Jackson en ataque.

En el Manchester City, Antoine Semenyo es baja confirmada y podría estar fuera hasta ocho semanas tras la lesión de rodilla sufrida ante el Ipswich. Nico O'Reilly, Matheus Nunes y Mateo Kovacic son dudas que Maresca evaluará en el entrenamiento previo al partido. El once probable apunta a Gianluigi Donnarumma en portería, una defensa con Rubén Días, Abdukodir Khusanov, Marc Guehi y Josko Gvardiol, y una línea de ataque con Jeremy Doku, Enzo Fernández, Iliman Ndiaye, Ayyoub Bouaddi y Erling Haaland.

Forma

El Aston Villa llega con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un triunfo 3-1 ante el Viking en Champions League, y antes habían ganado 1-0 al Newcastle en Premier League. En esos cinco encuentros han marcado doce goles y encajado siete, con una trayectoria que incluye competición europea y doméstica.

El Manchester City ha ganado sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con trece goles a favor y cuatro en contra. La última victoria fue el 5-1 ante el AEK Atenas en Champions League, y anteriormente se impusieron 3-2 al Ipswich en la Premier League. El City también derrotó al Liverpool 3-0 y al PSG no pudo con ellos en la derrota 4-2 en Champions, que es el único tropiezo reciente del conjunto de Maresca.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 24 de mayo de 2026, cuando el Aston Villa se impuso al Manchester City por 2-1 en el Etihad Stadium. En los últimos cinco enfrentamientos en Premier League, el Villa ha ganado tres y el City dos, con los de Birmingham llevando la mejor parte en este periodo reciente. Los resultados incluyen victorias del Villa en Villa Park por 1-0 en octubre de 2025 y 2-1 en diciembre de 2024, mientras que el City ganó 2-1 en abril de 2025 y 4-1 en abril de 2024.

Clasificación

El Manchester City lidera la Premier League sin haber perdido un solo punto, mientras que el Aston Villa ocupa la decimosegunda posición. El partido enfrenta al mejor equipo de la tabla contra un rival que busca escalar posiciones y demostrar que puede competir con los de arriba.