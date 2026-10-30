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Dónde ver Aston Villa vs Fulham: previa del partido, cadenas de TV, streaming en directo, alineación titular y todo lo que necesitas saber antes del encuentro

Aston Villa vs Fulham
Aston Villa
Fulham
Premier League

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Premier League entre Aston Villa y Fulham hoy. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

Aston Villa recibe a Fulham en Villa Park en un partido de la Premier League que llega en un momento de contrastes notables entre ambos conjuntos. Unai Emery y sus pupilos atraviesan uno de los mejores momentos de la temporada, mientras que los visitantes buscan consolidar su progreso reciente en la tabla. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

crest
Premier League - Jornada 9
Villa Park

Cómo ver Aston Villa vs Fulham en línea hoy

El partido entre Aston Villa y Fulham se puede seguir en directo a través de DAZN y Movistar+.

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Acerca del encuentro

Los villanos llegan con la moral por las nubes tras una victoria de mérito sobre el líder Manchester City por 2-1 en la jornada anterior. Nicolas Jackson fue el gran protagonista con un doblete decisivo, y el equipo de Emery ha demostrado ser un rival de garantías tanto en la liga como en Europa, donde acumula resultados de alto nivel en la Champions League.

El Fulham de Álvaro Arbeloa ha encontrado cierta estabilidad en las últimas semanas. Los londinenses encadenaron victorias consecutivas en la Premier League antes de caer en la Carabao Cup ante Crystal Palace, y llegan a Birmingham con la intención de sumar puntos que les alejen de la zona baja de la clasificación.

Jackson sigue en un estado de forma sobresaliente. El delantero senegalés ha marcado en tres partidos consecutivos y se ha convertido en uno de los jugadores más en forma de la Premier League, algo que no ha pasado desapercibido para los analistas del juego inglés.

Arbeloa podrá contar con casi todos sus efectivos, aunque tendrá la baja por sanción de Ryan Sessegnon. Enfrente, Emery gestiona algunas ausencias por lesión pero presenta una alineación con recursos más que suficientes para mantener el ritmo de victorias.

Alineación titular, lesionados y sancionados

Aston Villa contra Fulham alineaciones probables

4-2-3-1
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Formación
Fulham crest
Fulham
FUL
4-2-3-1
Z. SuzukiZ. SuzukiI. MaatsenI. MaatsenP. TorresP. TorresM. CashM. CashVictor Nilsson LindelöfVictor Nilsson LindelöfB. KamaraB. KamaraJ. McGinnJ. McGinnJ. GomesJ. GomesE. BuendiaE. BuendiaJ. ManzambiJ. ManzambiN. JacksonN. JacksonB. LenoB. LenoT. CastagneT. CastagneD. AffengruberD. AffengruberC. BasseyC. BasseyA. RobinsonA. RobinsonJ. KingJ. KingS. BergeS. BergeS. CharlesS. CharlesO. BobbO. BobbA. IwobiA. IwobiG. GarciaG. Garcia
Fulham crest
Fulham
FUL
4-2-3-1
Aston Villa

Once inicial

Fulham

Manager

  • U. Emery
  • Álvaro Arbeloa

Unai Emery no podrá contar con Amadou Onana, Matteo Ruggeri ni Aaron Wan-Bissaka por lesión. El once probable del Aston Villa apunta a Zion Suzuki en portería, con Ian Maatsen, Pau Torres, Matty Cash y Victor Nilsson Lindelöf en defensa; Boubacar Kamara, John McGinn y Joao Gomes en el centro del campo; y Emiliano Buendia, Johan Manzambi y Nicolas Jackson en ataque.

Álvaro Arbeloa no registra lesionados en su plantilla, aunque sí tendrá la baja por sanción de Ryan Sessegnon. El once visitante previsto incluye a Bernd Leno bajo palos, Timothy Castagne, David Affengruber, Calvin Bassey y Antonee Robinson en la línea defensiva, con Joshua King, Sander Berge, Shea Charles y Oscar Bobb en el centro, y Alex Iwobi y Gonzalo Garcia como referencias ofensivas.

Forma

AVL

AVL - Formulario

FB
W6-0
NEW
W0-1
VIK
W3-1
MCI
W2-1
BOU
L3-0
Gol marcado (encajado)
12/5
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5
FUL

FUL - Formulario

MUN
D1-1
IPS
L2-1
HUL
W1-0
COV
W0-1
CRY
L0-1
Gol marcado (encajado)
4/4
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Aston Villa llega con cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una derrota por 3-0 ante Bournemouth en la Carabao Cup, aunque antes de eso encadenaron tres victorias consecutivas, incluyendo el triunfo sobre Manchester City por 2-1 en la Premier League y una contundente victoria por 6-0 ante Fenerbahce en la Champions League. En ese tramo de cinco partidos, los de Emery han anotado doce goles y encajado cuatro.

El Fulham también suma cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros, con una sola derrota. Los londinenses cayeron 1-0 ante Crystal Palace en la Carabao Cup en su partido más reciente, pero antes habían ganado en Coventry por 0-1 y en casa ante Hull City por 1-0 en la Premier League. En el conjunto de los cinco partidos, el equipo de Arbeloa ha marcado cuatro goles y ha encajado dos.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Aston VillaEmpateFulham
4
0
1
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
F
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
Fulham badge
Fulham
FUL
1
F
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
Fulham badge
Fulham
FUL
0
F
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
F
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
F
9Goles marcados4
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron3/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 25 de abril de 2026 en Craven Cottage, con victoria del Fulham por 1-0. En los últimos cinco duelos directos, el Aston Villa acumula tres victorias por una del Fulham, con un empate, y ha marcado siete goles por cuatro de los londinenses. El resultado más abultado en ese periodo fue el 3-1 con el que Villa se impuso como local en septiembre de 2025.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
8701209+1121
L
W
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
8701135+821
W
W
W
L
W
3
BrightonBrightonBHA
8512237+1616
L
W
W
W
W
4
LiverpoolLiverpoolLIV
8431118+315
W
W
L
W
D
5
ChelseaChelseaCHE
84131715+213
L
W
W
L
D
6
BrentfordBrentfordBRE
8251149+511
D
L
D
W
D
7
LeedsLeedsLEE
825196+311
D
D
L
D
W
8
NewcastleNewcastleNEW
83231214-211
W
L
L
W
L
9
Aston VillaAston VillaAVL
8323912-311
W
W
D
W
L
10
HullHullHUL
824298+110
D
L
D
L
D
11
EvertonEvertonEVE
824289-110
L
L
D
W
D
12
IpswichIpswichIPS
83141216-410
D
L
W
L
W
13
BournemouthBournemouthBOU
82331213-19
W
W
L
L
D
14
TottenhamTottenhamTOT
8233810-29
W
W
D
L
D
15
FulhamFulhamFUL
8224810-28
W
W
L
D
D
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
81431013-37
L
D
D
D
L
17
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
8215919-107
L
L
W
D
L
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
D
L
L
L
W
19
CoventryCoventryCOV
8206615-96
L
L
W
W
L
20
SunderlandSunderlandSUN
8125614-85
D
L
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

En la clasificación de la Premier League, el Aston Villa ocupa la novena posición, mientras que el Fulham se sitúa en el decimoquinto puesto. Los locales aspiran a acercarse a los puestos europeos, mientras que los visitantes buscan distanciarse de la zona de descenso.

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