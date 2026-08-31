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Premier League - Jornada 2 31 ago 2026 - 15:00 Villa Park

Cómo ver Aston Villa vs Arsenal en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Aston Villa y Arsenal se puede seguir en directo a través de DAZN y Movistar+. A continuación encontrarás los canales disponibles y los enlaces para contratar el servicio.

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El Aston Villa recibe al Arsenal en Villa Park en lo que promete ser uno de los partidos más exigentes de la segunda jornada de la Premier League 2026/27. Los campeones defensores llegan a Birmingham con el viento a favor, mientras que los de Unai Emery buscan sacudirse un arranque de temporada muy complicado.

El Arsenal de Mikel Arteta llega al partido con una racha notable. Tras golear al Coventry por 3-0 en la jornada inaugural y conquistar la Community Shield ante el Manchester City por el mismo marcador, los gunners han demostrado desde el primer día que no tienen intención de ceder su corona sin pelear. Kai Havertz, en particular, ha dejado claro que el vestuario tiene hambre de títulos.

El panorama en el Aston Villa es bien distinto. Los villanos han encadenado cuatro derrotas consecutivas entre amistosos y competición oficial, incluyendo una goleada por 4-0 ante el Brighton en la primera jornada de liga. El equipo afronta este partido tocado anímicamente y con importantes bajas en la plantilla.

La salida de Emiliano Martínez al Chelsea en los últimos días del mercado ha dejado un hueco en la portería que Unai Emery deberá cubrir con Zion Suzuki. El técnico español también tiene que lidiar con una lista de lesionados que complica sus opciones de rotación de cara a un choque ante el campeón.

Arsenal, por su parte, llega con la confianza intacta pese a la ausencia de Jurrien Timber y William Saliba en defensa. La solidez mostrada ante el Coventry sugiere que Arteta tiene recursos suficientes para afrontar este desplazamiento con garantías.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario, las alineaciones probables y el historial reciente entre ambos equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Unai Emery no podrá contar con Brian Madjo, Amadou Onana, Johan Manzambi ni Leon Bailey por lesión, mientras que Joao Gomes cumple sanción. El once proyectado sitúa a Zion Suzuki bajo palos, con una línea defensiva formada por Matty Cash, Ian Maatsen, Pau Torres y Victor Nilsson Lindelöf. Nicolas Jackson apunta como referencia ofensiva.

En el bando visitante, Mikel Arteta no podrá contar con Jurrien Timber ni William Saliba, ambos lesionados. El once probable del Arsenal mantiene a David Raya en portería, con Cristhian Mosquera, Ben White, Gabriel y Riccardo Calafiori en defensa. Bukayo Saka, Martin Odegaard y Kai Havertz lideran el bloque ofensivo. Se irá actualizando cualquier novedad conforme se acerque el pitido inicial.

Forma

El Aston Villa llega al partido en un momento delicado: cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos, con una única victoria en un amistoso ante el Bangu. La derrota más reciente fue la goleada por 4-0 ante el Brighton en la Premier League el 23 de agosto. En ese período, los villanos han encajado diez goles y solo han marcado cuatro, lo que refleja los problemas defensivos del equipo.

El Arsenal presenta una imagen radicalmente opuesta. Los gunners han ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, con la única derrota en un amistoso ante el Real Betis. En sus dos compromisos más recientes ante rivales de entidad, golearon al Coventry por 3-0 en liga y al Manchester City por 3-0 en la Community Shield. En los cinco partidos han anotado diez goles y solo han concedido cuatro.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó el 30 de diciembre de 2025 en el Emirates Stadium, con victoria del Arsenal por 4-1 en la Premier League. En los cinco últimos enfrentamientos, el Arsenal acumula tres victorias, una derrota y un empate. El Aston Villa ganó el partido disputado en Villa Park el 6 de diciembre de 2025 por 2-1, que fue el único triunfo local de los villanos en esta serie.

Clasificación

En la clasificación actual de la Premier League, el Aston Villa ocupa la decimoséptima posición, mientras que el Arsenal se sitúa sexto.