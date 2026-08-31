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Cómo ver Aston Villa vs Arsenal: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Aston Villa vs Arsenal
Aston Villa
Arsenal
Premier League

Cómo ver el partido de Premier League entre Aston Villa y Arsenal, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Premier League - Jornada 2
Villa Park
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Cómo ver Aston Villa vs Arsenal en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Aston Villa y Arsenal se puede seguir en directo a través de DAZN y Movistar+. A continuación encontrarás los canales disponibles y los enlaces para contratar el servicio.

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El Aston Villa recibe al Arsenal en Villa Park en lo que promete ser uno de los partidos más exigentes de la segunda jornada de la Premier League 2026/27. Los campeones defensores llegan a Birmingham con el viento a favor, mientras que los de Unai Emery buscan sacudirse un arranque de temporada muy complicado.

El Arsenal de Mikel Arteta llega al partido con una racha notable. Tras golear al Coventry por 3-0 en la jornada inaugural y conquistar la Community Shield ante el Manchester City por el mismo marcador, los gunners han demostrado desde el primer día que no tienen intención de ceder su corona sin pelear. Kai Havertz, en particular, ha dejado claro que el vestuario tiene hambre de títulos.

El panorama en el Aston Villa es bien distinto. Los villanos han encadenado cuatro derrotas consecutivas entre amistosos y competición oficial, incluyendo una goleada por 4-0 ante el Brighton en la primera jornada de liga. El equipo afronta este partido tocado anímicamente y con importantes bajas en la plantilla.

La salida de Emiliano Martínez al Chelsea en los últimos días del mercado ha dejado un hueco en la portería que Unai Emery deberá cubrir con Zion Suzuki. El técnico español también tiene que lidiar con una lista de lesionados que complica sus opciones de rotación de cara a un choque ante el campeón.

Arsenal, por su parte, llega con la confianza intacta pese a la ausencia de Jurrien Timber y William Saliba en defensa. La solidez mostrada ante el Coventry sugiere que Arteta tiene recursos suficientes para afrontar este desplazamiento con garantías.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario, las alineaciones probables y el historial reciente entre ambos equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Aston Villa contra Arsenal alineaciones probables

4-2-3-1
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Formación
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-3-3
1Z. Suzuki2M. Cash22I. Maatsen14P. Torres3Victor Nilsson Lindelöf7J. McGinn10E. Buendia53G. Hemmings8B. Kamara27L. Goretzka11N. Jackson1D. Raya3C. Mosquera4B. White6Gabriel33R. Calafiori41D. Rice8M. Oedegaard49M. Lewis-Skelly7B. Saka29K. Havertz17C. Tzolis
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-2-3-1
Aston Villa

Once inicial

Arsenal

Manager

  • U. Emery
  • M. Arteta

Unai Emery no podrá contar con Brian Madjo, Amadou Onana, Johan Manzambi ni Leon Bailey por lesión, mientras que Joao Gomes cumple sanción. El once proyectado sitúa a Zion Suzuki bajo palos, con una línea defensiva formada por Matty Cash, Ian Maatsen, Pau Torres y Victor Nilsson Lindelöf. Nicolas Jackson apunta como referencia ofensiva.

En el bando visitante, Mikel Arteta no podrá contar con Jurrien Timber ni William Saliba, ambos lesionados. El once probable del Arsenal mantiene a David Raya en portería, con Cristhian Mosquera, Ben White, Gabriel y Riccardo Calafiori en defensa. Bukayo Saka, Martin Odegaard y Kai Havertz lideran el bloque ofensivo. Se irá actualizando cualquier novedad conforme se acerque el pitido inicial.

Forma

AVL

AVL - Formulario

BGP
W1-3
FCB
L2-1
PSG
L2-1
BMG
L2-1
BHA
L4-0
Gol marcado (encajado)
6/11
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5
ARS

ARS - Formulario

BET
L1-3
BVB
W2-3
COM
W1-1
MCI
W3-0
COV
W3-0
Gol marcado (encajado)
10/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Aston Villa llega al partido en un momento delicado: cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos, con una única victoria en un amistoso ante el Bangu. La derrota más reciente fue la goleada por 4-0 ante el Brighton en la Premier League el 23 de agosto. En ese período, los villanos han encajado diez goles y solo han marcado cuatro, lo que refleja los problemas defensivos del equipo.

El Arsenal presenta una imagen radicalmente opuesta. Los gunners han ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, con la única derrota en un amistoso ante el Real Betis. En sus dos compromisos más recientes ante rivales de entidad, golearon al Coventry por 3-0 en liga y al Manchester City por 3-0 en la Community Shield. En los cinco partidos han anotado diez goles y solo han concedido cuatro.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Aston VillaEmpateArsenal
2
1
2
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
F
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
F
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
F
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
F
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
F
7Goles marcados9
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron3/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó el 30 de diciembre de 2025 en el Emirates Stadium, con victoria del Arsenal por 4-1 en la Premier League. En los cinco últimos enfrentamientos, el Arsenal acumula tres victorias, una derrota y un empate. El Aston Villa ganó el partido disputado en Villa Park el 6 de diciembre de 2025 por 2-1, que fue el único triunfo local de los villanos en esta serie.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
220062+46
W
W
2
HullHullHUL
220030+36
W
W
3
ChelseaChelseaCHE
220075+26
W
W
4
BrentfordBrentfordBRE
211041+34
D
W
5
NewcastleNewcastleNEW
211042+24
W
D
6
EvertonEvertonEVE
211031+24
D
W
7
LeedsLeedsLEE
211021+14
D
W
8
BrightonBrightonBHA
210174+33
L
W
9
ArsenalArsenalARS
110030+33
W
10
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210154+13
W
L
11
SunderlandSunderlandSUN
21012203
W
L
12
IpswichIpswichIPS
210146-23
L
W
13
LiverpoolLiverpoolLIV
20204402
D
D
14
BournemouthBournemouthBOU
201123-11
D
L
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
201123-11
D
L
16
FulhamFulhamFUL
200224-20
L
L
17
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
L
18
CoventryCoventryCOV
200204-40
L
L
19
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
200216-50
L
L
20
TottenhamTottenhamTOT
200205-50
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

En la clasificación actual de la Premier League, el Aston Villa ocupa la decimoséptima posición, mientras que el Arsenal se sitúa sexto.

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