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Premier League - Jornada 8 24 oct 2026 - 10:00 Emirates Stadium

Cómo ver Arsenal vs Everton en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Arsenal vs Everton podrá seguirse en directo a través de DAZN y Movistar+. A continuación encontrarás los enlaces para acceder al live stream y no perderte ningún detalle del partido.

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El Emirates Stadium acoge este sábado un duelo de Premier League entre el Arsenal, actual campeón de la liga inglesa, y el Everton de David Moyes. Los Gunners regresan a casa tras arrancar un valioso empate a dos en el Allianz Arena ante el Bayern de Múnich en la Champions League.

Mikel Arteta sabe que la exigencia no da tregua. Con el título que defender y la presión de los perseguidores, el equipo londinense necesita sumar de tres en tres ante su afición. El capitán Martin Odegaard subrayó tras el partido en Múnich que el grupo está listo para afrontar el siguiente reto con la misma intensidad.

Bruno Guimaraes, el centrocampista brasileño que completó su incorporación desde el Newcastle por 75 millones de libras en verano, llega con minutos en las piernas tras encadenar titularidades en la fase de liga europea. Su adaptación al esquema de Arteta avanza a buen ritmo pese al parón inicial por molestias físicas.

El Everton llega a Londres en una posición discreta en la tabla, aunque con argumentos para hacer daño. Moyes dispone de un bloque compacto encabezado por Jordan Pickford bajo palos y referencias como Jarrad Branthwaite y James Tarkowski en la zaga. Jack Grealish aporta desequilibrio por banda.

Los precedentes recientes entre ambos conjuntos apuntan a un encuentro disputado, con el Arsenal como favorito en casa pero sin garantías de un paseo. A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Arteta no podrá contar con William Saliba, Christos Tzolis, Piero Hincapié ni Bukayo Saka, todos en la enfermería. El once probable de los Gunners sitúa a David Raya en portería, con Riccardo Calafiori, Ben White, Gabriel y Ezri Konsa en defensa, y un mediocampo formado por Odegaard, Guimaraes y Declan Rice. Eberechi Eze, Noni Madueke y Kai Havertz completarían el ataque.

El Everton no presenta bajas confirmadas de cara al desplazamiento a Londres. Moyes alinearía a Pickford en la portería, con Mykolenko, Branthwaite, Tarkowski y Maitland-Niles en la línea defensiva, y un centro del campo con Armstrong, Dewsbury-Hall y Garner. Grealish, Roehl y Thierno Barry formarían el tridente ofensivo.

Forma

El Arsenal llega con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. El conjunto de Arteta acumula resultados positivos de forma consecutiva desde la derrota ante el Brighton por 3-0, con triunfos ante Leeds por 2-1 y Nottingham Forest por 1-0 en liga, y una goleada al Lille por 3-0 en la Champions League, antes del empate en Múnich. En total, los Gunners han marcado ocho goles y encajado siete en ese tramo.

El Everton presenta un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. Los de Moyes ganaron ante el Ipswich por 1-0 y el Wolverhampton en la Carabao Cup, empataron a dos con el Hull, pero cayeron ante el Tottenham sin goles y perdieron ante el Chelsea por 2-0 en su último encuentro liguero. Han anotado cuatro goles y recibido cuatro en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en marzo de 2026, cuando el Arsenal venció al Everton por 2-0 en el Emirates Stadium en Premier League. En los cinco últimos duelos, el Arsenal acumula tres victorias, un empate y una derrota, con un saldo favorable de seis goles a favor por tres en contra. El único triunfo reciente del Everton data de diciembre de 2025, cuando ganó por 1-0 en Goodison Park.

Clasificación

En la clasificación de la Premier League, el Arsenal ocupa la segunda posición, mientras que el Everton se encuentra en el octavo lugar.