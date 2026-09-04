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Cómo ver Arsenal vs Chelsea: Detalles del partido, noticias, streaming en directo y más

Arsenal vs Chelsea
Arsenal
Chelsea
Premier League

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Premier League entre Arsenal y Chelsea. Consulta cómo verlo en directo, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Emirates Stadium acoge este fin de semana uno de los derbis londinenses más atractivos del calendario de la Premier League, con el Arsenal de Mikel Arteta recibiendo al Chelsea de Xabi Alonso en un choque que llega con ambos equipos en estado de forma sobresaliente. GOAL comparte todo lo que necesitas saber sobre cómo ver.

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Premier League - Jornada 3
Emirates Stadium
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Cómo ver Arsenal vs Chelsea en vivo

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Acerca del encuentro

Los Gunners afrontan el partido como campeones defensores de la liga y han comenzado la temporada con paso firme, aunque Arteta deberá lidiar con algunas ausencias importantes en defensa que complican su planificación. La salida de Gabriel Martinelli al Al-Hilal durante el mercado veraniego también ha dejado huella en el vestuario, y el técnico catalán buscará que sus jugadores respondan sobre el césped.

El Chelsea, por su parte, llega a Londres norte con cuatro victorias consecutivas en sus últimas cuatro actuaciones competitivas. Xabi Alonso ha impuesto su sello rápidamente en Stamford Bridge y el equipo exhibe una intensidad y una claridad táctica que ilusionan a su afición.

La ventana de fichajes del verano ha sido agitada para ambos clubes. El técnico vasco incorporó piezas de calidad para reforzar su plantilla, mientras que el Arsenal también movió fichas para mantener su nivel competitivo en lo más alto de la tabla.

Con el Arsenal segundo y el Chelsea cuarto en la clasificación, los tres puntos en juego tienen un peso específico considerable en estas primeras jornadas de la temporada. Gary Neville ha respaldado a los locales para superar la prueba, aunque reconoce que el duelo táctico promete ser fascinante.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión, el horario de inicio y las últimas novedades sobre el estado de los planteles.

Noticias del equipo y escuadras

Arsenal contra Chelsea alineaciones probables

4-2-3-1
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Formación
Chelsea crest
Chelsea
CHE
3-4-2-1
1D. Raya3C. Mosquera6Gabriel33R. Calafiori4B. White7B. Saka17C. Tzolis49M. Lewis-Skelly41D. Rice8M. Oedegaard29K. Havertz26Damián Martínez3W. Fofana6L. Colwill5M. Lacroix45R. Lavia7P. Neto21J. Hato17M. Rogers10C. Palmer27M. Gusto9J. Pedro
Chelsea crest
Chelsea
CHE
4-2-3-1
Arsenal

Once inicial

Chelsea

Manager

  • M. Arteta
  • X. Alonso

En el Arsenal, Mikel Arteta no podrá contar con Jurrien Timber ni con William Saliba, ambos en la enfermería. El once proyectado sitúa a David Raya bajo palos, con Cristhian Mosquera, Gabriel, Riccardo Calafiori y Ben White formando la línea defensiva. Bukayo Saka, Christos Tzolis, Myles Lewis-Skelly y Declan Rice conformarán el bloque central, con Martin Ødegaard y Kai Havertz completando el equipo.

El Chelsea de Xabi Alonso llega con sus propias bajas: Jordan Henderson, Marco Palestra y Moisés Caicedo son baja confirmada. El once previsto apunta a Damián Martínez en portería, con Wesley Fofana, Levi Colwill y Maxence Lacroix en defensa. Romeo Lavia, Pedro Neto, Jorrel Hato y Morgan Rogers ocuparían el centro del campo, mientras que Cole Palmer, Malo Gusto y Joao Pedro completarían el ataque. Se esperan actualizaciones más cercanas al partido si hay cambios en el estado físico de algún jugador.

Forma

ARS

ARS - Formulario

BVB
W2-3
COM
W1-1
MCI
W3-0
COV
W3-0
AVL
W0-1
Gol marcado (encajado)
10/4
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
CHE

CHE - Formulario

JDT
D3-3
RSO
W3-1
FUL
W2-3
LUT
W2-0
BHA
W4-3
Gol marcado (encajado)
15/9
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Arsenal llega al partido con cinco victorias consecutivas en sus últimas cinco actuaciones, sumando triunfos en Premier League, la Community Shield y partidos de pretemporada. El resultado más reciente fue una victoria por 0-1 ante el Aston Villa en la liga el 31 de agosto. Los Gunners también golearon al Coventry por 3-0 y superaron al Manchester City por 3-0 en la Community Shield, lo que evidencia una solidez defensiva y una eficacia ofensiva notable en este arranque de temporada.

El Chelsea acumula cuatro victorias y un empate en sus últimas cinco salidas, con nueve goles marcados en sus tres compromisos ligueros y de copa. La victoria más reciente llegó ante el Brighton por 4-3 el 30 de agosto, una muestra del potencial goleador del equipo. Los Blues también se impusieron al Fulham por 2-3 y al Luton por 2-0 en la Carabao Cup, aunque el empate 3-3 ante el Johor FC en pretemporada revela cierta vulnerabilidad defensiva que Arteta podría intentar aprovechar.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

ArsenalEmpateChelsea
4
1
0
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
F
Carabao Cup
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
F
Carabao Cup
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
F
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
F
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
F
8Goles marcados4
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron3/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó el 1 de marzo de 2026 en el Emirates Stadium, con el Arsenal imponiéndose por 2-1 en la Premier League. En los cinco últimos enfrentamientos, los Gunners dominan el balance con cuatro victorias por una igualada, sin que el Chelsea haya logrado ganar ninguno de esos duelos. En la Carabao Cup de esta misma temporada, el Arsenal también eliminó al Chelsea con un marcador global favorable, ganando 3-2 en la ida en Stamford Bridge y 1-0 en la vuelta en el Emirates.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
220062+46
W
W
2
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
3
HullHullHUL
220030+36
W
W
4
ChelseaChelseaCHE
220075+26
W
W
5
LiverpoolLiverpoolLIV
312064+25
W
D
D
6
BrentfordBrentfordBRE
211041+34
D
W
7
NewcastleNewcastleNEW
211042+24
W
D
8
EvertonEvertonEVE
211031+24
D
W
9
LeedsLeedsLEE
211021+14
D
W
10
BrightonBrightonBHA
210174+33
L
W
11
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210154+13
W
L
12
SunderlandSunderlandSUN
21012203
W
L
13
IpswichIpswichIPS
310248-43
L
L
W
14
BournemouthBournemouthBOU
201123-11
D
L
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
201123-11
D
L
16
FulhamFulhamFUL
200224-20
L
L
17
CoventryCoventryCOV
200204-40
L
L
18
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
200216-50
L
L
19
Aston VillaAston VillaAVL
200205-50
L
L
20
TottenhamTottenhamTOT
200205-50
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

En la clasificación actual de la Premier League, el Arsenal ocupa la segunda posición, mientras que el Chelsea se sitúa en el cuarto lugar.

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