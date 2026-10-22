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Europa League - Jornada 3 22 oct 2026 - 12:45 Republican Stadium - Vazgen Sargsyan

Cómo ver Ararat Armenia vs AZ Alkmaar en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Ararat Armenia y AZ Alkmaar se puede seguir en directo a través de Movistar+. A continuación encontrarás las opciones disponibles para ver el encuentro en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Ararat Armenia recibe a AZ Alkmaar en el Republican Stadium Vazgen Sargsyan de Ereván en una jornada más de la fase de liga de la UEFA Europa League. Los armenios necesitan urgentemente los tres puntos para alejarse de los puestos de eliminación directa en la clasificación continental.

El equipo de Tulipa llega a este encuentro con sensaciones encontradas. En el plano doméstico, los resultados han sido más positivos, con una victoria reciente ante el BKMA. Sin embargo, en Europa la historia es diferente: una derrota por 3-1 ante Jagiellonia Bialystok en la última jornada y el 4-1 encajado frente al Sparta de Praga evidencian las dificultades del conjunto armenio a nivel continental.

El AZ Alkmaar de Leeroy Echteld llega a Ereván con el impulso de haber superado al Hapoel Beer Sheva por 2-1 en su último compromiso europeo. Es un resultado que devuelve cierta confianza al conjunto holandés tras la derrota ante el Feyenoord en la Eredivisie.

Los de Alkmaar no atraviesan un momento de regularidad plena. El empate 2-2 ante el Cambuur en la liga doméstica, sumado a la derrota ante el Feyenoord, muestra que el equipo no ha encontrado aún su mejor versión en la competición nacional. Aun así, en Europa han dado un paso adelante.

Este partido enfrenta a dos equipos que se encuentran en la zona baja de la tabla de Europa League, lo que convierte el choque en un duelo de necesidades reales. Para el AZ, sumar de tres en Ereván sería un paso firme hacia posiciones más cómodas en la clasificación.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión, el horario y las últimas novedades de ambos equipos.

Noticias del equipo y escuadras

El técnico del Ararat Armenia, Tulipa, no ha facilitado información sobre posibles lesionados ni sancionados de cara a este encuentro. Se espera que el once titular sea confirmado más cerca del inicio del partido.

En el AZ Alkmaar, Leeroy Echteld tampoco ha reportado bajas conocidas ni jugadores en la lista de sancionados. El entrenador holandés podrá contar con toda la plantilla disponible, aunque la alineación definitiva se actualizará antes del partido.

Forma

El Ararat Armenia llega con un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria por 0-1 ante el BKMA en la Premier League armenia, aunque en Europa acumula dos derrotas consecutivas: 3-1 ante Jagiellonia Bialystok y 4-1 frente al Sparta de Praga. En total, el conjunto armenio ha marcado seis goles y encajado diez en ese periodo.

El AZ Alkmaar suma dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. El equipo neerlandés venció 2-1 al Hapoel Beer Sheva en la última jornada europea, aunque empató 2-2 con el Cambuur en la Eredivisie en su partido más reciente. Sus otros resultados incluyen una derrota 2-0 ante el Feyenoord y una victoria 1-0 sobre el Telstar. El AZ ha marcado seis goles y encajado cuatro en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen registros de enfrentamientos previos entre Ararat Armenia y AZ Alkmaar. Este partido será el primero entre ambos clubes.

Clasificación

En la tabla de la Europa League, el Ararat Armenia ocupa la 33ª posición y el AZ Alkmaar la 20ª. Ambos equipos se encuentran en la zona baja de la clasificación, lo que hace que este partido tenga una importancia real para las aspiraciones europeas de los dos conjuntos.