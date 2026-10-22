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Europa League
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Cómo ver Ararat Armenia vs AZ Alkmaar: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Ararat Armenia vs AZ Alkmaar
Ararat Armenia
AZ Alkmaar
Europa League

Cómo ver el partido de Europa League entre Ararat Armenia y AZ Alkmaar, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Europa League - Jornada 3
Republican Stadium - Vazgen Sargsyan
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Cómo ver Ararat Armenia vs AZ Alkmaar en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Ararat Armenia y AZ Alkmaar se puede seguir en directo a través de Movistar+. A continuación encontrarás las opciones disponibles para ver el encuentro en vivo.

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Ararat Armenia recibe a AZ Alkmaar en el Republican Stadium Vazgen Sargsyan de Ereván en una jornada más de la fase de liga de la UEFA Europa League. Los armenios necesitan urgentemente los tres puntos para alejarse de los puestos de eliminación directa en la clasificación continental.

El equipo de Tulipa llega a este encuentro con sensaciones encontradas. En el plano doméstico, los resultados han sido más positivos, con una victoria reciente ante el BKMA. Sin embargo, en Europa la historia es diferente: una derrota por 3-1 ante Jagiellonia Bialystok en la última jornada y el 4-1 encajado frente al Sparta de Praga evidencian las dificultades del conjunto armenio a nivel continental.

El AZ Alkmaar de Leeroy Echteld llega a Ereván con el impulso de haber superado al Hapoel Beer Sheva por 2-1 en su último compromiso europeo. Es un resultado que devuelve cierta confianza al conjunto holandés tras la derrota ante el Feyenoord en la Eredivisie.

Los de Alkmaar no atraviesan un momento de regularidad plena. El empate 2-2 ante el Cambuur en la liga doméstica, sumado a la derrota ante el Feyenoord, muestra que el equipo no ha encontrado aún su mejor versión en la competición nacional. Aun así, en Europa han dado un paso adelante.

Este partido enfrenta a dos equipos que se encuentran en la zona baja de la tabla de Europa League, lo que convierte el choque en un duelo de necesidades reales. Para el AZ, sumar de tres en Ereván sería un paso firme hacia posiciones más cómodas en la clasificación.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión, el horario y las últimas novedades de ambos equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Ararat Armenia contra AZ Alkmaar alineaciones probables

Manager

  • Tulipa

El técnico del Ararat Armenia, Tulipa, no ha facilitado información sobre posibles lesionados ni sancionados de cara a este encuentro. Se espera que el once titular sea confirmado más cerca del inicio del partido.

En el AZ Alkmaar, Leeroy Echteld tampoco ha reportado bajas conocidas ni jugadores en la lista de sancionados. El entrenador holandés podrá contar con toda la plantilla disponible, aunque la alineación definitiva se actualizará antes del partido.

Forma

AMY

AMY - Formulario

SPP
L1-4
SHI
W1-3
ALA
D1-1
JAG
L3-1
BKM
W0-1
Gol marcado (encajado)
7/9
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5
AZ

AZ - Formulario

SUN
L1-0
TEL
W1-0
FEY
L2-0
HBS
W2-1
CAM
D2-2
Gol marcado (encajado)
5/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Ararat Armenia llega con un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria por 0-1 ante el BKMA en la Premier League armenia, aunque en Europa acumula dos derrotas consecutivas: 3-1 ante Jagiellonia Bialystok y 4-1 frente al Sparta de Praga. En total, el conjunto armenio ha marcado seis goles y encajado diez en ese periodo.

El AZ Alkmaar suma dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. El equipo neerlandés venció 2-1 al Hapoel Beer Sheva en la última jornada europea, aunque empató 2-2 con el Cambuur en la Eredivisie en su partido más reciente. Sus otros resultados incluyen una derrota 2-0 ante el Feyenoord y una victoria 1-0 sobre el Telstar. El AZ ha marcado seis goles y encajado cuatro en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen registros de enfrentamientos previos entre Ararat Armenia y AZ Alkmaar. Este partido será el primero entre ambos clubes.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
W
W
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
W
W
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
W
W
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
W
W
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
W
W
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
220040+46
W
W
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
W
W
8
LyonLyonOL
220053+26
W
W
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
W
W
10
OlympiakosOlympiakosOLY
220031+26
W
W
11
Sparta PragaSparta PragaSPP
211052+34
D
W
12
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
211041+34
D
W
13
RennesRennesREN
211021+14
W
D
14
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
211010+14
W
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
L
W
16
AC MilánAC MilánMIL
210142+23
W
L
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
W
L
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
L
W
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
L
W
20
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
21012203
W
L
21
SalzburgoSalzburgoSAL
210114-33
L
W
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
D
L
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
D
L
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
L
D
24
Levski SofíaLevski SofíaLES
201112-11
D
L
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
L
D
27
NEC NimegaNEC NimegaNEC
201116-51
D
L
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
L
L
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
L
L
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
L
L
31
MarsellaMarsellaOM
200215-40
L
L
31
PlzenPlzenVPL
200215-40
L
L
33
CelticCelticCEL
200227-50
L
L
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
L
L
35
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
200205-50
L
L
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
200208-80
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Europa League, el Ararat Armenia ocupa la 33ª posición y el AZ Alkmaar la 20ª. Ambos equipos se encuentran en la zona baja de la clasificación, lo que hace que este partido tenga una importancia real para las aspiraciones europeas de los dos conjuntos.

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