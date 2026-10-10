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Segunda Division
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Cómo ver Almería vs Leganés: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

Almería vs Leganés
Almería
Leganés
Segunda Division

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Segunda Division entre Almería y Leganés. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Almería recibe al Leganés en el Estadio UD Almería en un duelo de Segunda División que enfrenta a dos equipos en momentos muy distintos de la temporada. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

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Segunda Division - Jornada 9
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Cómo sintonizar el Almería vs Leganés

El Almería vs Leganés se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas con los derechos de emisión de la Segunda División.

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Acerca del encuentro

El conjunto andaluz, dirigido por Garcia Pimienta, llega al partido como uno de los equipos más en forma de la categoría. Cinco victorias consecutivas en liga avalan un arranque de temporada sobresaliente.

El Leganés, bajo las órdenes de Ruben Albes, atraviesa un período de dificultades. Los pepineros han sumado una sola victoria en sus últimos cinco partidos y encajaron una derrota abultada ante el Cádiz el pasado fin de semana.

El historial reciente entre ambos equipos añade un punto de interés al encuentro. El Almería ganó el último enfrentamiento en casa y buscará repetir esa actuación ante su afición.

Noticias de los equipos y escuadras

Almería contra Leganés alineaciones probables

Manager

  • G. Pimienta

El técnico del Almería, Garcia Pimienta, no ha facilitado el once probable de cara al partido, y el club no ha reportado bajas por lesión ni sanción en el momento de redactar este artículo. La información se actualizará conforme se acerque el inicio del encuentro.

En el bando visitante, Ruben Albes tampoco ha desvelado el equipo titular previsto. El Leganés tampoco registra bajas confirmadas ni sanciones en los datos disponibles, aunque los detalles definitivos se completarán antes del pitido inicial.

Forma

ALM

ALM - Formulario

CAD
W3-2
COR
W0-2
CEF
W2-0
MLL
W0-1
BUR
W2-1
Gol marcado (encajado)
10/3
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
LEG

LEG - Formulario

LAS
D0-0
TEN
L2-0
GRA
W3-2
CAS
L0-2
CAD
L4-0
Gol marcado (encajado)
3/10
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5

El Almería llega al partido con un pleno de victorias en sus últimos cinco partidos de liga, con un balance de cinco triunfos, cero empates y cero derrotas. El equipo de Garcia Pimienta venció más recientemente al Burgos por 2-1 y suma victorias ante rivales como el Córdoba, al que derrotó 2-0 a domicilio, y el Cádiz, al que superó 3-2 en un partido con goles. En total, los almerienses han marcado ocho goles y encajado seis en esos cinco encuentros.

El Leganés presenta un rendimiento opuesto, con una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos. La última jornada fue especialmente negativa: cayeron 4-0 ante el Cádiz. Su única victoria en ese tramo llegó frente al Granada, con un 3-2 que muestra capacidad ofensiva, aunque la solidez defensiva ha sido un problema recurrente.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

AlmeríaEmpateLeganés
3
1
1
Segunda Division
Almería badge
Almería
ALM
2
Leganés badge
Leganés
LEG
1
F
Segunda Division
Leganés badge
Leganés
LEG
0
Almería badge
Almería
ALM
3
F
Copa del Rey
Almería badge
Almería
ALM
2
Leganés badge
Leganés
LEG
3
F
Segunda Division
Leganés badge
Leganés
LEG
2
Almería badge
Almería
ALM
2
F
Segunda Division
Almería badge
Almería
ALM
1
Leganés badge
Leganés
LEG
0
F
10Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron3/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 5 de abril de 2026 en Segunda División, con victoria del Almería por 2-1 en casa. En los cinco últimos enfrentamientos registrados, el Almería acumula tres victorias por una del Leganés, con un empate, lo que refleja un dominio reciente del conjunto andaluz en esta rivalidad.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
EibarEibarEIB
8701187+1121
W
W
W
W
W
2
CastellónCastellónCAS
8620153+1220
D
W
W
W
W
3
AlmeríaAlmeríaALM
8602135+818
W
W
W
W
W
4
SabadellSabadellSAB
9441107+316
W
D
D
W
L
5
GironaGironaGIR
8422148+614
D
W
W
L
W
6
MallorcaMallorcaMLL
842283+514
D
L
W
W
D
7
BurgosBurgosBUR
8422129+314
L
W
W
W
D
8
GijonGijonSPG
841388013
W
L
W
L
L
9
GranadaGranadaGRA
83231313011
W
L
L
D
L
10
Real OviedoReal OviedoOVI
832388011
L
W
L
W
D
11
Celta FortunaCelta FortunaCEF
93241415-111
W
L
D
L
L
12
Las PalmasLas PalmasLAS
83231213-111
D
L
L
W
D
13
EldenseEldenseELD
93241011-111
W
W
L
L
W
14
TenerifeTenerifeTEN
83231012-211
L
D
L
W
D
15
LeganésLeganésLEG
8323611-511
L
L
W
L
D
16
Real ValladolidReal ValladolidVLL
8233811-39
D
W
D
L
W
17
CórdobaCórdobaCOR
93061420-69
L
W
L
W
L
18
Real Sociedad BReal Sociedad BRSD
92251217-58
L
L
L
L
W
19
CádizCádizCAD
81431110+17
W
D
L
L
L
20
FC AndorraFC AndorraAND
82151215-37
D
W
L
L
L
21
AD Ceuta FCAD Ceuta FCCAC
9126820-125
L
D
W
D
L
22
AlbaceteAlbaceteALB
8017515-101
L
L
L
D
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Descenso

En la tabla de Segunda División, el Almería ocupa la tercera posición, lo que le sitúa en zona de ascenso directo, mientras que el Leganés se encuentra en el puesto 13, en la parte media de la clasificación y con trabajo por hacer para alejarse de los puestos de descenso.

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