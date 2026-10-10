Cómo ver Almería vs Leganés: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

El Almería recibe al Leganés en el Estadio UD Almería en un duelo de Segunda División que enfrenta a dos equipos en momentos muy distintos de la temporada. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Segunda Division - Jornada 9 11 oct 2026 - 10:15 UD Almeria Stadium

Cómo sintonizar el Almería vs Leganés

El Almería vs Leganés se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas con los derechos de emisión de la Segunda División.

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Acerca del encuentro

El conjunto andaluz, dirigido por Garcia Pimienta, llega al partido como uno de los equipos más en forma de la categoría. Cinco victorias consecutivas en liga avalan un arranque de temporada sobresaliente.

El Leganés, bajo las órdenes de Ruben Albes, atraviesa un período de dificultades. Los pepineros han sumado una sola victoria en sus últimos cinco partidos y encajaron una derrota abultada ante el Cádiz el pasado fin de semana.

El historial reciente entre ambos equipos añade un punto de interés al encuentro. El Almería ganó el último enfrentamiento en casa y buscará repetir esa actuación ante su afición.

Noticias de los equipos y escuadras

El técnico del Almería, Garcia Pimienta, no ha facilitado el once probable de cara al partido, y el club no ha reportado bajas por lesión ni sanción en el momento de redactar este artículo. La información se actualizará conforme se acerque el inicio del encuentro.

En el bando visitante, Ruben Albes tampoco ha desvelado el equipo titular previsto. El Leganés tampoco registra bajas confirmadas ni sanciones en los datos disponibles, aunque los detalles definitivos se completarán antes del pitido inicial.

Forma

El Almería llega al partido con un pleno de victorias en sus últimos cinco partidos de liga, con un balance de cinco triunfos, cero empates y cero derrotas. El equipo de Garcia Pimienta venció más recientemente al Burgos por 2-1 y suma victorias ante rivales como el Córdoba, al que derrotó 2-0 a domicilio, y el Cádiz, al que superó 3-2 en un partido con goles. En total, los almerienses han marcado ocho goles y encajado seis en esos cinco encuentros.

El Leganés presenta un rendimiento opuesto, con una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos. La última jornada fue especialmente negativa: cayeron 4-0 ante el Cádiz. Su única victoria en ese tramo llegó frente al Granada, con un 3-2 que muestra capacidad ofensiva, aunque la solidez defensiva ha sido un problema recurrente.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 5 de abril de 2026 en Segunda División, con victoria del Almería por 2-1 en casa. En los cinco últimos enfrentamientos registrados, el Almería acumula tres victorias por una del Leganés, con un empate, lo que refleja un dominio reciente del conjunto andaluz en esta rivalidad.

Clasificación

En la tabla de Segunda División, el Almería ocupa la tercera posición, lo que le sitúa en zona de ascenso directo, mientras que el Leganés se encuentra en el puesto 13, en la parte media de la clasificación y con trabajo por hacer para alejarse de los puestos de descenso.