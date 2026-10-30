Dónde ver Albacete vs Sabadell en directo hoy: previa del partido, cadenas de TV, streaming en directo, alineación titular y todo lo que necesitas saber antes del encuentro

El Albacete recibe al Sabadell en el Estadio Carlos Belmonte en un partido de Segunda División con implicaciones muy distintas para cada equipo en la tabla. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Segunda Division - Jornada 12 31 oct 2026 - 16:00 Estadio Carlos Belmonte

Cómo ver Albacete vs Sabadell en directo hoy

El Albacete vs Sabadell se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas que cuentan con los derechos de emisión del partido.

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Acerca del encuentro

El conjunto manchego, dirigido por Alberto Gonzalez, atraviesa un momento delicado. Cuatro derrotas en sus últimos cinco encuentros han dejado al equipo en una posición comprometida en la clasificación, y la presión sobre el vestuario es evidente.

La única victoria reciente llegó el pasado 25 de octubre ante el Eldense por 2-0, un resultado que frenó momentáneamente la sangría de puntos. Antes de ese triunfo, el Albacete encajó un severo 5-0 ante el Real Valladolid, una derrota que ilustra las dificultades defensivas del equipo esta temporada.

El Sabadell, por su parte, llega con mayor estabilidad. Ferran Costa conduce a un equipo que no pierde desde hace tres jornadas, con una victoria fuera de casa ante el AD Ceuta FC y dos empates que mantienen al conjunto catalán en una zona tranquila de la tabla.

Los visitantes han mostrado solidez defensiva en sus últimas salidas, aunque les cuesta convertir sus ocasiones en goles. El empate más reciente, un 1-1 ante el Tenerife el 25 de octubre, confirma esa tendencia de equipo difícil de batir.

Noticias de los equipos y escuadras

El técnico del Albacete, Alberto Gonzalez, no ha facilitado la alineación probable ni el parte de bajas para este encuentro. Se irá actualizando la información sobre posibles lesiones o sanciones conforme se acerque el momento del partido.

En el caso del Sabadell, el entrenador Ferran Costa tampoco ha confirmado su once inicial ni ha dado detalles sobre el estado físico de la plantilla. Cualquier novedad sobre bajas o disponibilidades se añadirá antes del pitido inicial.

Forma

El Albacete llega al partido con un registro de una victoria, ningún empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco encuentros de Segunda División. El triunfo más reciente fue el 2-0 ante el Eldense el 25 de octubre, aunque ese resultado positivo contrasta con el 5-0 encajado ante el Real Valladolid apenas dos semanas antes. En total, el equipo de Alberto Gonzalez ha marcado seis goles y ha recibido once en ese período, lo que refleja una fragilidad defensiva preocupante.

El Sabadell presenta una imagen más equilibrada, con una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Los de Ferran Costa ganaron 1-2 en el campo del AD Ceuta FC el 10 de octubre y no han vuelto a perder desde entonces. Han marcado cuatro goles y encajado tres en ese tramo, con una tendencia a repartir puntos que les da consistencia sin terminar de despegar.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos se disputó en abril de 2022 en Primera Federación, con victoria del Sabadell por 1-0 como local. En los cinco últimos cruces registrados, el Albacete acumula dos victorias frente a ninguna del Sabadell, con dos empates y una derrota para el conjunto manchego. Los precedentes en Segunda División incluyen un contundente 3-0 del Albacete en octubre de 2020 y dos empates a cero goles en ediciones anteriores de la categoría.

Clasificación

En la clasificación de la Segunda División, el Albacete ocupa la zona de descenso mientras que el Sabadell se sitúa en la parte media de la tabla, lo que convierte este partido en un duelo con urgencias muy diferentes para cada conjunto.