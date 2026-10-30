¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Segunda Division
team-logoAlbacete
Estadio Carlos Belmonte
team-logoSabadell
¡Mira aquí! DAZN¡Mira aquí! Movistar+
GOAL-e
Con la colaboración de

Dónde ver Albacete vs Sabadell en directo hoy: previa del partido, cadenas de TV, streaming en directo, alineación titular y todo lo que necesitas saber antes del encuentro

Albacete vs Sabadell
Albacete
Sabadell
Segunda Division

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Segunda Division entre Albacete y Sabadell hoy. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, lesionados y sancionados, la hora de inicio del partido y más.

El Albacete recibe al Sabadell en el Estadio Carlos Belmonte en un partido de Segunda División con implicaciones muy distintas para cada equipo en la tabla. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

crest
Segunda Division - Jornada 12
Estadio Carlos Belmonte

Cómo ver Albacete vs Sabadell en directo hoy

El Albacete vs Sabadell se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas que cuentan con los derechos de emisión del partido.

DAZN

DAZN

Ver aquí

Movistar +

Movistar+

Ver aquí

Cómo ver en el extranjero con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como ExpressVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Acerca del encuentro

El conjunto manchego, dirigido por Alberto Gonzalez, atraviesa un momento delicado. Cuatro derrotas en sus últimos cinco encuentros han dejado al equipo en una posición comprometida en la clasificación, y la presión sobre el vestuario es evidente.

La única victoria reciente llegó el pasado 25 de octubre ante el Eldense por 2-0, un resultado que frenó momentáneamente la sangría de puntos. Antes de ese triunfo, el Albacete encajó un severo 5-0 ante el Real Valladolid, una derrota que ilustra las dificultades defensivas del equipo esta temporada.

El Sabadell, por su parte, llega con mayor estabilidad. Ferran Costa conduce a un equipo que no pierde desde hace tres jornadas, con una victoria fuera de casa ante el AD Ceuta FC y dos empates que mantienen al conjunto catalán en una zona tranquila de la tabla.

Los visitantes han mostrado solidez defensiva en sus últimas salidas, aunque les cuesta convertir sus ocasiones en goles. El empate más reciente, un 1-1 ante el Tenerife el 25 de octubre, confirma esa tendencia de equipo difícil de batir.

Noticias de los equipos y escuadras

Albacete contra Sabadell alineaciones probables

Manager

  • A. Gonzalez

El técnico del Albacete, Alberto Gonzalez, no ha facilitado la alineación probable ni el parte de bajas para este encuentro. Se irá actualizando la información sobre posibles lesiones o sanciones conforme se acerque el momento del partido.

En el caso del Sabadell, el entrenador Ferran Costa tampoco ha confirmado su once inicial ni ha dado detalles sobre el estado físico de la plantilla. Cualquier novedad sobre bajas o disponibilidades se añadirá antes del pitido inicial.

Forma

ALB

ALB - Formulario

GIR
L2-0
EIB
L1-3
VLL
L5-0
SPG
L2-1
ELD
W2-0
Gol marcado (encajado)
4/12
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
SAB

SAB - Formulario

CEF
D1-1
AND
D0-0
CAC
W1-2
BUR
L1-0
TEN
D1-1
Gol marcado (encajado)
4/4
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Albacete llega al partido con un registro de una victoria, ningún empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco encuentros de Segunda División. El triunfo más reciente fue el 2-0 ante el Eldense el 25 de octubre, aunque ese resultado positivo contrasta con el 5-0 encajado ante el Real Valladolid apenas dos semanas antes. En total, el equipo de Alberto Gonzalez ha marcado seis goles y ha recibido once en ese período, lo que refleja una fragilidad defensiva preocupante.

El Sabadell presenta una imagen más equilibrada, con una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Los de Ferran Costa ganaron 1-2 en el campo del AD Ceuta FC el 10 de octubre y no han vuelto a perder desde entonces. Han marcado cuatro goles y encajado tres en ese tramo, con una tendencia a repartir puntos que les da consistencia sin terminar de despegar.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

AlbaceteEmpateSabadell
1
3
1
Primera Federacion
Sabadell badge
Sabadell
SAB
1
Albacete badge
Albacete
ALB
0
F
Primera Federacion
Albacete badge
Albacete
ALB
1
Sabadell badge
Sabadell
SAB
1
F
Segunda Division
Sabadell badge
Sabadell
SAB
0
Albacete badge
Albacete
ALB
0
F
Segunda Division
Albacete badge
Albacete
ALB
3
Sabadell badge
Sabadell
SAB
0
F
Segunda Division
Albacete badge
Albacete
ALB
0
Sabadell badge
Sabadell
SAB
0
F
4Goles marcados2
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron1/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos se disputó en abril de 2022 en Primera Federación, con victoria del Sabadell por 1-0 como local. En los cinco últimos cruces registrados, el Albacete acumula dos victorias frente a ninguna del Sabadell, con dos empates y una derrota para el conjunto manchego. Los precedentes en Segunda División incluyen un contundente 3-0 del Albacete en octubre de 2020 y dos empates a cero goles en ediciones anteriores de la categoría.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
CastellónCastellónCAS
11821224+1826
W
W
L
D
W
2
AlmeríaAlmeríaALM
11812229+1325
D
W
W
W
W
3
EibarEibarEIB
117132013+722
L
D
L
W
W
4
GironaGironaGIR
116322210+1221
W
W
D
D
W
5
GranadaGranadaGRA
116231814+420
W
W
W
W
L
6
BurgosBurgosBUR
116231612+420
W
W
L
L
W
7
MallorcaMallorcaMLL
11542136+719
D
D
W
D
L
8
GijonGijonSPG
116141113-219
L
W
W
W
L
9
Real OviedoReal OviedoOVI
115331512+318
D
W
W
L
W
10
SabadellSabadellSAB
11452119+217
D
L
W
D
D
11
CórdobaCórdobaCOR
115061720-315
W
W
L
W
L
12
EldenseEldenseELD
114251315-214
L
W
W
W
L
13
TenerifeTenerifeTEN
113531315-214
D
D
D
L
D
14
Las PalmasLas PalmasLAS
114251419-514
W
L
L
D
L
15
Real ValladolidReal ValladolidVLL
113351616012
L
L
W
D
W
16
Celta FortunaCelta FortunaCEF
113351621-512
L
D
W
L
D
17
LeganésLeganésLEG
11335716-912
D
L
L
L
L
18
CádizCádizCAD
112451414010
W
L
L
W
D
19
FC AndorraFC AndorraAND
113171520-510
L
L
W
D
W
20
Real Sociedad BReal Sociedad BRSD
112271422-88
L
L
L
L
L
21
AD Ceuta FCAD Ceuta FCCAC
111281025-155
L
L
L
D
W
22
AlbaceteAlbaceteALB
11119822-144
W
L
L
L
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Descenso

En la clasificación de la Segunda División, el Albacete ocupa la zona de descenso mientras que el Sabadell se sitúa en la parte media de la tabla, lo que convierte este partido en un duelo con urgencias muy diferentes para cada conjunto.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google