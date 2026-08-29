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Segunda Division - Jornada 3 29 ago 2026 - 13:00 Estadio Carlos Belmonte

Cómo ver Albacete vs Real Oviedo en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Albacete y Real Oviedo se podrá seguir en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas que ofrecen la cobertura de la Segunda División en España. A continuación tienes los enlaces para acceder a la emisión en vivo.

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El Estadio Carlos Belmonte de Albacete acoge este encuentro de la Segunda División entre el conjunto manchego y el Real Oviedo, dos equipos que arrancan la temporada con la necesidad urgente de sumar puntos.

El Albacete llega a este partido en un momento delicado. Los de Alberto González han perdido sus dos primeros compromisos ligueros de la temporada, cayendo ante Real Sociedad B y Las Palmas, y acumulan cuatro derrotas consecutivas si se incluyen los resultados previos al parón veraniego.

El conjunto asturiano tampoco atraviesa su mejor momento. El Real Oviedo de Julián Calero comenzó la campaña con una derrota ante Leganés y solo pudo empatar a cero frente al Granada en la jornada anterior, lo que le deja con un punto de seis posibles.

Ambos equipos se encuentran en la zona baja de la clasificación, lo que convierte este duelo en una cita con una carga considerable para las aspiraciones de estabilidad de los dos banquillos.

Para los locales, recuperar la solidez defensiva es una prioridad. Albacete ha encajado en sus últimas salidas y necesita encontrar en casa el refugio que la competición fuera no le ha ofrecido.

El Oviedo, por su parte, tiene en la portería a cero una asignatura pendiente en ataque: en sus dos últimos partidos de liga no ha marcado un solo gol, una estadística que Calero deberá corregir si quiere que su equipo escale posiciones.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

El técnico del Albacete, Alberto González, no cuenta con información confirmada sobre bajas por lesión o sanción de cara a este partido, y el club no ha facilitado un once probable de manera oficial. Las novedades se actualizarán conforme se acerque el horario de inicio.

En el bando visitante, Julián Calero tampoco ha comunicado ausencias ni ha desvelado su alineación prevista. El cuerpo técnico del Real Oviedo mantendrá la información sobre el estado de la plantilla hasta las horas previas al encuentro.

Forma

El Albacete llega al partido con un balance de una victoria, ningún empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos. Su único triunfo en ese período fue un 3-1 ante Real Sociedad B a finales de mayo, mientras que su resultado más reciente fue una derrota por 1-2 frente al mismo rival el 22 de agosto. En total, los manchegos han anotado siete goles y han encajado ocho en esos cinco encuentros.

El Real Oviedo presenta un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimas cinco citas. Los asturianos ganaron 3-2 al Le Havre en un amistoso de pretemporada y empataron a cero tanto ante Granada como ante el Deportivo de A Coruña. Su partido más reciente fue una derrota por 0-1 ante Leganés el 22 de agosto. El conjunto carbayón ha marcado tres goles y ha encajado tres en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 16 de febrero de 2025 en Segunda División, con victoria del Real Oviedo por 1-0 como local. En los cinco últimos duelos directos, el Oviedo acumula dos victorias frente a una del Albacete, con dos encuentros que acabaron en empate. Los albaceteños han marcado seis goles en esos cinco partidos y han encajado siete.

Clasificación

En la clasificación actual de la Segunda División, el Albacete ocupa la vigésima posición, mientras que el Real Oviedo se sitúa en el decimoctavo puesto.