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Segunda Division
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Estadio Carlos Belmonte
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Cómo ver Albacete vs Real Oviedo: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Albacete vs Real Oviedo
Albacete
Real Oviedo
Segunda Division

Cómo ver el partido de Segunda Division entre Albacete y Real Oviedo, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Segunda Division - Jornada 3
Estadio Carlos Belmonte
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Cómo ver Albacete vs Real Oviedo en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Albacete y Real Oviedo se podrá seguir en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas que ofrecen la cobertura de la Segunda División en España. A continuación tienes los enlaces para acceder a la emisión en vivo.

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El Estadio Carlos Belmonte de Albacete acoge este encuentro de la Segunda División entre el conjunto manchego y el Real Oviedo, dos equipos que arrancan la temporada con la necesidad urgente de sumar puntos.

El Albacete llega a este partido en un momento delicado. Los de Alberto González han perdido sus dos primeros compromisos ligueros de la temporada, cayendo ante Real Sociedad B y Las Palmas, y acumulan cuatro derrotas consecutivas si se incluyen los resultados previos al parón veraniego.

El conjunto asturiano tampoco atraviesa su mejor momento. El Real Oviedo de Julián Calero comenzó la campaña con una derrota ante Leganés y solo pudo empatar a cero frente al Granada en la jornada anterior, lo que le deja con un punto de seis posibles.

Ambos equipos se encuentran en la zona baja de la clasificación, lo que convierte este duelo en una cita con una carga considerable para las aspiraciones de estabilidad de los dos banquillos.

Para los locales, recuperar la solidez defensiva es una prioridad. Albacete ha encajado en sus últimas salidas y necesita encontrar en casa el refugio que la competición fuera no le ha ofrecido.

El Oviedo, por su parte, tiene en la portería a cero una asignatura pendiente en ataque: en sus dos últimos partidos de liga no ha marcado un solo gol, una estadística que Calero deberá corregir si quiere que su equipo escale posiciones.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Albacete contra Real Oviedo alineaciones probables

Albacete crest
Albacete
ALB
Formación
Real Oviedo crest
Real Oviedo
OVI
Real Oviedo crest
Real Oviedo
OVI

Manager

  • A. Gonzalez

El técnico del Albacete, Alberto González, no cuenta con información confirmada sobre bajas por lesión o sanción de cara a este partido, y el club no ha facilitado un once probable de manera oficial. Las novedades se actualizarán conforme se acerque el horario de inicio.

En el bando visitante, Julián Calero tampoco ha comunicado ausencias ni ha desvelado su alineación prevista. El cuerpo técnico del Real Oviedo mantendrá la información sobre el estado de la plantilla hasta las horas previas al encuentro.

Forma

ALB

ALB - Formulario

RSD
W3-1
CAC
L1-0
LEV
L2-1
LAS
L2-1
RSD
L1-2
Gol marcado (encajado)
6/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
OVI

OVI - Formulario

MLL
L3-0
COR
D0-0
LEH
W3-2
GRA
D0-0
LEG
L0-1
Gol marcado (encajado)
3/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5

El Albacete llega al partido con un balance de una victoria, ningún empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos. Su único triunfo en ese período fue un 3-1 ante Real Sociedad B a finales de mayo, mientras que su resultado más reciente fue una derrota por 1-2 frente al mismo rival el 22 de agosto. En total, los manchegos han anotado siete goles y han encajado ocho en esos cinco encuentros.

El Real Oviedo presenta un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimas cinco citas. Los asturianos ganaron 3-2 al Le Havre en un amistoso de pretemporada y empataron a cero tanto ante Granada como ante el Deportivo de A Coruña. Su partido más reciente fue una derrota por 0-1 ante Leganés el 22 de agosto. El conjunto carbayón ha marcado tres goles y ha encajado tres en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

AlbaceteEmpateReal Oviedo
0
2
3
Segunda Division
Real Oviedo badge
Real Oviedo
OVI
1
Albacete badge
Albacete
ALB
0
F
Segunda Division
Albacete badge
Albacete
ALB
2
Real Oviedo badge
Real Oviedo
OVI
2
F
Segunda Division
Albacete badge
Albacete
ALB
1
Real Oviedo badge
Real Oviedo
OVI
2
F
Segunda Division
Real Oviedo badge
Real Oviedo
OVI
3
Albacete badge
Albacete
ALB
0
F
Segunda Division
Real Oviedo badge
Real Oviedo
OVI
1
Albacete badge
Albacete
ALB
1
F
4Goles marcados9
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron3/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 16 de febrero de 2025 en Segunda División, con victoria del Real Oviedo por 1-0 como local. En los cinco últimos duelos directos, el Oviedo acumula dos victorias frente a una del Albacete, con dos encuentros que acabaron en empate. Los albaceteños han marcado seis goles en esos cinco partidos y han encajado siete.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
GijonGijonSPG
321020+27
W
W
D
2
Las PalmasLas PalmasLAS
220041+36
W
W
3
TenerifeTenerifeTEN
320142+26
L
W
W
4
Celta FortunaCelta FortunaCEF
211042+24
W
D
5
GranadaGranadaGRA
211020+24
W
D
6
LeganésLeganésLEG
211021+14
W
D
7
CastellónCastellónCAS
211010+14
D
W
8
FC AndorraFC AndorraAND
210175+23
L
W
9
AlmeríaAlmeríaALM
210131+23
L
W
10
CórdobaCórdobaCOR
21014403
W
L
11
BurgosBurgosBUR
21013303
L
W
12
MallorcaMallorcaMLL
21012203
L
W
13
Real Sociedad BReal Sociedad BRSD
21012203
W
L
14
EibarEibarEIB
210123-13
W
L
15
CádizCádizCAD
20202202
D
D
16
SabadellSabadellSAB
20200002
D
D
17
GironaGironaGIR
201123-11
L
D
18
Real OviedoReal OviedoOVI
201101-11
L
D
19
EldenseEldenseELD
201125-31
D
L
20
AlbaceteAlbaceteALB
200224-20
L
L
21
Real ValladolidReal ValladolidVLL
200203-30
L
L
22
AD Ceuta FCAD Ceuta FCCAC
200217-60
L
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Descenso

En la clasificación actual de la Segunda División, el Albacete ocupa la vigésima posición, mientras que el Real Oviedo se sitúa en el decimoctavo puesto.

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