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Segunda Division - Jornada 11 25 oct 2026 - 11:15 Estadio Carlos Belmonte

Cómo ver Albacete vs Eldense en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Albacete vs Eldense se puede seguir en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas que tienen los derechos de la Segunda División esta temporada.

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El Estadio Carlos Belmonte acoge este encuentro de Segunda División entre Albacete y Eldense, dos equipos que llegan al partido en momentos radicalmente distintos de la temporada.

Albacete atraviesa una racha negativa que genera alarma real en el club. Los de Alberto González han encadenado cinco derrotas consecutivas en liga, una situación que los ha colocado en una posición muy comprometida en la clasificación.

La última derrota ante el Gijón, por 2-1, fue la quinta seguida para un equipo que no ha sumado de tres en lo que va de temporada. El conjunto manchego ha encajado goles con demasiada facilidad y necesita con urgencia romper esta dinámica.

El Eldense llega con una confianza muy distinta. Los de Javier Calleja han ganado tres de sus últimos cinco partidos, incluyendo una victoria a domicilio ante el Real Valladolid por 2-3 en su último compromiso, un resultado que habla bien de su capacidad para competir fuera de casa.

Con tres victorias en los últimos cinco encuentros, el Eldense ha demostrado solidez suficiente para competir en la categoría. El equipo alicantino llega a Albacete con argumentos reales para llevarse algo positivo.

A continuación, toda la información sobre dónde ver el partido, el horario y los canales de televisión disponibles.

Noticias del equipo y escuadras

Alberto González dirige al Albacete sin que se hayan confirmado bajas oficiales ni novedades en la convocatoria de cara a este partido. Se esperan actualizaciones más próximas al encuentro.

En el Eldense, Javier Calleja tampoco presenta lesionados ni sancionados confirmados según los datos disponibles. La plantilla visitante llega sin contratiempos conocidos para este desplazamiento.

Forma

Albacete llega al partido con un registro de cinco derrotas en sus últimos cinco encuentros de liga, sin victorias ni empates en ese período. Ha encajado once goles y solo ha marcado siete, con la goleada recibida ante el Real Valladolid (5-0) como el resultado más duro. La derrota más reciente fue ante el Gijón por 2-1, lo que confirma una tendencia negativa que se extiende desde mediados de septiembre.

El Eldense presenta un balance de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su última salida terminó con triunfo ante el Real Valladolid (2-3), y previamente habían ganado también ante el Córdoba (2-1) y el Real Oviedo (4-1). En total, el equipo alicantino ha marcado diez goles y encajado siete en ese tramo, con una tendencia ofensiva clara en sus victorias.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos fue en febrero de 2025, cuando el Eldense ganó en el Carlos Belmonte por 0-1. En los cuatro partidos registrados entre ellos, el Eldense acumula dos victorias, Albacete una, y hay un empate. El único partido que terminó igualado fue en diciembre de 2023, con resultado 1-1 en Albacete.

Clasificación

Albacete ocupa el puesto 22 de la tabla, en zona de descenso directo, mientras que el Eldense se sitúa en la duodécima posición, en la parte media de la clasificación. El contraste de situaciones le da al visitante la comodidad de quien no tiene urgencia, frente a la presión máxima que soporta el equipo local.