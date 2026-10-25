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Segunda Division
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Cómo ver Albacete vs Eldense: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Albacete vs Eldense
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Eldense
Segunda Division

Cómo ver el partido de Segunda Division entre Albacete y Eldense, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Segunda Division - Jornada 11
Estadio Carlos Belmonte
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Cómo ver Albacete vs Eldense en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Albacete vs Eldense se puede seguir en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas que tienen los derechos de la Segunda División esta temporada.

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El Estadio Carlos Belmonte acoge este encuentro de Segunda División entre Albacete y Eldense, dos equipos que llegan al partido en momentos radicalmente distintos de la temporada.

Albacete atraviesa una racha negativa que genera alarma real en el club. Los de Alberto González han encadenado cinco derrotas consecutivas en liga, una situación que los ha colocado en una posición muy comprometida en la clasificación.

La última derrota ante el Gijón, por 2-1, fue la quinta seguida para un equipo que no ha sumado de tres en lo que va de temporada. El conjunto manchego ha encajado goles con demasiada facilidad y necesita con urgencia romper esta dinámica.

El Eldense llega con una confianza muy distinta. Los de Javier Calleja han ganado tres de sus últimos cinco partidos, incluyendo una victoria a domicilio ante el Real Valladolid por 2-3 en su último compromiso, un resultado que habla bien de su capacidad para competir fuera de casa.

Con tres victorias en los últimos cinco encuentros, el Eldense ha demostrado solidez suficiente para competir en la categoría. El equipo alicantino llega a Albacete con argumentos reales para llevarse algo positivo.

A continuación, toda la información sobre dónde ver el partido, el horario y los canales de televisión disponibles.

Noticias del equipo y escuadras

Albacete contra Eldense alineaciones probables

Manager

  • A. Gonzalez

Alberto González dirige al Albacete sin que se hayan confirmado bajas oficiales ni novedades en la convocatoria de cara a este partido. Se esperan actualizaciones más próximas al encuentro.

En el Eldense, Javier Calleja tampoco presenta lesionados ni sancionados confirmados según los datos disponibles. La plantilla visitante llega sin contratiempos conocidos para este desplazamiento.

Forma

ALB

ALB - Formulario

COR
L1-2
GIR
L2-0
EIB
L1-3
VLL
L5-0
SPG
L2-1
Gol marcado (encajado)
3/14
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
ELD

ELD - Formulario

EIB
L1-2
BUR
L1-0
OVI
W4-1
COR
W2-1
VLL
W2-3
Gol marcado (encajado)
10/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Albacete llega al partido con un registro de cinco derrotas en sus últimos cinco encuentros de liga, sin victorias ni empates en ese período. Ha encajado once goles y solo ha marcado siete, con la goleada recibida ante el Real Valladolid (5-0) como el resultado más duro. La derrota más reciente fue ante el Gijón por 2-1, lo que confirma una tendencia negativa que se extiende desde mediados de septiembre.

El Eldense presenta un balance de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su última salida terminó con triunfo ante el Real Valladolid (2-3), y previamente habían ganado también ante el Córdoba (2-1) y el Real Oviedo (4-1). En total, el equipo alicantino ha marcado diez goles y encajado siete en ese tramo, con una tendencia ofensiva clara en sus victorias.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

AlbaceteEmpateEldense
1
1
2
Segunda Division
Albacete badge
Albacete
ALB
0
Eldense badge
Eldense
ELD
1
F
Segunda Division
Eldense badge
Eldense
ELD
2
Albacete badge
Albacete
ALB
0
F
Segunda Division
Eldense badge
Eldense
ELD
0
Albacete badge
Albacete
ALB
1
F
Segunda Division
Albacete badge
Albacete
ALB
1
Eldense badge
Eldense
ELD
1
F
2Goles marcados4
Partidos con más de 2.5 goles0/4
Ambos equipos marcaron1/4

El encuentro más reciente entre ambos equipos fue en febrero de 2025, cuando el Eldense ganó en el Carlos Belmonte por 0-1. En los cuatro partidos registrados entre ellos, el Eldense acumula dos victorias, Albacete una, y hay un empate. El único partido que terminó igualado fue en diciembre de 2023, con resultado 1-1 en Albacete.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
AlmeríaAlmeríaALM
11812229+1325
D
W
W
W
W
2
CastellónCastellónCAS
10721184+1423
W
L
D
W
W
3
EibarEibarEIB
117132013+722
L
D
L
W
W
4
GironaGironaGIR
116322210+1221
W
W
D
D
W
5
GranadaGranadaGRA
116231814+420
W
W
W
W
L
6
MallorcaMallorcaMLL
11542136+719
D
D
W
D
L
7
GijonGijonSPG
10613119+219
W
W
W
L
W
8
Real OviedoReal OviedoOVI
115331512+318
D
W
W
L
W
9
BurgosBurgosBUR
105231310+317
W
L
L
W
W
10
SabadellSabadellSAB
10442108+216
L
W
D
D
W
11
CórdobaCórdobaCOR
115061720-315
W
W
L
W
L
12
EldenseEldenseELD
104241313014
W
W
W
L
L
13
Las PalmasLas PalmasLAS
114251419-514
W
L
L
D
L
14
TenerifeTenerifeTEN
103431214-213
D
D
L
D
L
15
Real ValladolidReal ValladolidVLL
113351616012
L
L
W
D
W
16
Celta FortunaCelta FortunaCEF
113351621-512
L
D
W
L
D
17
LeganésLeganésLEG
11335716-912
D
L
L
L
L
18
FC AndorraFC AndorraAND
103161317-410
L
W
D
W
L
19
Real Sociedad BReal Sociedad BRSD
112271422-88
L
L
L
L
L
20
CádizCádizCAD
101451113-27
L
L
W
D
L
21
AD Ceuta FCAD Ceuta FCCAC
10127922-135
L
L
D
W
D
22
AlbaceteAlbaceteALB
10019622-161
L
L
L
L
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Descenso

Albacete ocupa el puesto 22 de la tabla, en zona de descenso directo, mientras que el Eldense se sitúa en la duodécima posición, en la parte media de la clasificación. El contraste de situaciones le da al visitante la comodidad de quien no tiene urgencia, frente a la presión máxima que soporta el equipo local.

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