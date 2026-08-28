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Primera División
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Estadio Mendizorroza
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Cómo ver Alavés vs Villarreal: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Alavés vs Villarreal
Alavés
Villarreal
Primera División

Cómo ver el partido de Primera División entre Alavés y Villarreal, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Primera División - Jornada 3
Estadio Mendizorroza
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Cómo ver Alavés vs Villarreal en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Alavés vs Villarreal de LaLiga se puede ver en televisión y en directo por streaming a través de las plataformas que se indican a continuación.

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El Deportivo Alavés recibe al Villarreal en el Estadio de Mendizorroza de Vitoria en una nueva jornada de la Primera División española. El conjunto babazorro afronta el partido con confianza tras un arranque de temporada sólido, mientras que el Submarino Amarillo llega desde Castellón buscando su primera victoria liguera.

El Alavés ha sumado cuatro puntos en sus dos primeros compromisos de LaLiga. El empate a uno ante el Rayo Vallecano el 20 de agosto llegó después de la contundente victoria por 3-0 sobre el Getafe en el estreno liguero, lo que sitúa al equipo de Quique Sánchez Flores en la parte alta de la clasificación.

Villarreal, por su parte, acumula dos empates en las dos primeras jornadas. El 2-2 ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano el pasado 23 de agosto fue el resultado más reciente, una actuación que confirmó el potencial ofensivo del equipo de Íñigo Pérez aunque también dejó ver sus fragilidades defensivas.

En el mercado de fichajes, el Villarreal ha cerrado la incorporación del centrocampista canadiense Nathan Saliba, procedente del Anderlecht por 15 millones de euros. El jugador de 22 años llega con la ilusión de disputar la Champions League. Además, el defensa Willy Kambwala ha salido cedido al Como de la Serie A en busca de minutos.

Ambos equipos se conocen bien. En la última visita del Villarreal a Mendizorroza, en marzo de 2026, el partido terminó con empate a uno. El Submarino Amarillo ganó con claridad en el partido de ida de esa misma temporada, con un 3-1 en el Estadio de la Cerámica.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión que lo emite y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Alavés contra Villarreal alineaciones probables

5-3-2
Alavés crest
Alavés
ALA
Formación
Villarreal crest
Villarreal
VIL
4-4-2
1A. Sivera14N. Tenaglia21A. Rebbach17J. Otto7A. Perez16V. Koski19P. Ibanez8A. Blanco18M. Rodriguez11A. Martinez15L. Boye1L. Junior8J. Foyth12R. Veiga20C. Romero15S. Mourino19N. Pepe10A. Moleiro18P. Gueye14S. Comesana9G. Mikautadze22Ayoze Pérez
Villarreal crest
Villarreal
VIL
5-3-2
Alavés

Once inicial

Villarreal

Manager

  • Q. Sanchez Flores
  • I. Perez

En el Alavés, Quique Sánchez Flores no podrá contar con Tomás Mendes, que se encuentra en la lista de lesionados. El técnico madrileño apunta a un once con Antonio Sivera bajo palos; Nahuel Tenaglia, Abderrahman Rebbach, Jonny Otto y Ángel Pérez en defensa; Ville Koski, Pablo Ibáñez, Antonio Blanco y Mikel Rodríguez en el centro del campo; y Antonio Martínez y Lucas Boyé en ataque.

El Villarreal llega sin bajas por lesión ni sanción confirmadas. Íñigo Pérez dispone de toda la plantilla disponible y podría alinear a Luiz Junior en portería, con Foyth, Renato Veiga, Carlos Romero y Santiago Mouriño en defensa, y un centro del campo con Pape Gueye, Alberto Moleiro y Santi Comesaña. En ataque, Nicolas Pepe, Georges Mikautadze y Ayoze Pérez conformarían el tridente ofensivo. Se irá actualizando cualquier novedad conforme se acerque el partido.

Forma

ALA

ALA - Formulario

GIR
W0-1
CAS
W3-0
SAN
W1-1
GET
W3-0
RAY
D1-1
Gol marcado (encajado)
9/2
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
VIL

VIL - Formulario

RCL
L3-1
LEV
W1-0
GAL
W1-2
SAN
D2-2
ATM
D2-2
Gol marcado (encajado)
8/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Alavés presenta un balance de tres victorias y un empate en sus últimos cinco partidos entre competición oficial y amistosos. Su única derrota en ese período no llegó a producirse: el empate 1-1 ante el Rayo Vallecano el 20 de agosto fue el resultado más reciente en LaLiga, precedido por la victoria 3-0 sobre el Getafe. En pretemporada, el equipo sumó triunfos ante el Castellón (3-0) y el Girona (0-1 como visitante), con un único empate ante el Racing de Santander.

El Villarreal acumula dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. El partido más reciente fue el 2-2 ante el Atlético de Madrid en LaLiga, al que precedió otro empate 2-2 ante el Racing de Santander en la primera jornada. En pretemporada, el Submarino Amarillo venció al Galatasaray (2-1) y al Levante (1-0), pero cayó 3-1 ante el Lens. En total, el Villarreal marcó siete goles y encajó siete en esos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

AlavésEmpateVillarreal
1
2
2
Primera División
Alavés badge
Alavés
ALA
1
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
F
Primera División
Villarreal badge
Villarreal
VIL
3
Alavés badge
Alavés
ALA
1
F
Primera División
Alavés badge
Alavés
ALA
1
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
F
Primera División
Villarreal badge
Villarreal
VIL
3
Alavés badge
Alavés
ALA
0
F
Primera División
Alavés badge
Alavés
ALA
1
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
F
4Goles marcados8
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron3/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 13 de marzo de 2026 en Mendizorroza, con empate a uno en LaLiga. Antes de ese partido, el Villarreal se había impuesto 3-1 como local en enero de 2026. Analizando los últimos cinco duelos en Primera División, el balance es de dos victorias para el Alavés, dos para el Villarreal y un empate, con los babazorros ganando en Vitoria en marzo de 2025 (1-0) y ambos clubes repartiéndose los puntos en febrero de 2024 (1-1).

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
220070+76
W
W
2
Real MadridReal MadridRMA
220062+46
W
W
3
SevillaSevillaSEV
220052+36
W
W
4
Real BetisReal BetisBET
220020+26
W
W
5
AlavésAlavésALA
211041+34
D
W
6
Atlético MadridAtlético MadridATM
211042+24
D
W
7
OsasunaOsasunaOSA
211021+14
W
D
8
EspanyolEspanyolESP
210142+23
L
W
9
GetafeGetafeGET
210113-23
W
L
10
VillarrealVillarrealVIL
20204402
D
D
11
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
D
D
12
Racing SantanderRacing SantanderSAN
201123-11
L
D
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
D
L
14
Celta VigoCelta VigoCEL
201112-11
L
D
15
ValenciaValenciaVAL
201101-11
L
D
16
MálagaMálagaMAL
201113-21
D
L
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
D
L
18
ElcheElcheELC
201116-51
L
D
19
Athletic ClubAthletic ClubATH
200215-40
L
L
20
Real SociedadReal SociedadRSO
200215-40
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la clasificación actual de LaLiga, el Deportivo Alavés ocupa la quinta posición, mientras que el Villarreal se sitúa en el décimo puesto.

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