El Deportivo Alavés recibe al Valencia en el Estadio de Mendizorroza en un partido de Primera División que llega en un momento muy distinto para cada uno de los dos clubes. Aquí GOAL presenta todo lo que necesitas saber.

Primera División - Jornada 6 15 sept 2026 - 14:00 Estadio Mendizorroza

Cómo sintonizar el Alavés vs Valencia

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Acerca del encuentro

El conjunto babazorro afronta el encuentro desde una cómoda tercera posición en la tabla, respaldado por una racha de buenos resultados que lo sitúa entre los equipos más en forma de la competición. Quique Sánchez Flores ha construido un bloque sólido en las primeras semanas del campeonato.

El Valencia, en cambio, atraviesa una de las crisis más profundas de su reciente historia. El equipo che llega a Vitoria colista, sin ninguna victoria en LaLiga y con una derrota por 5-0 ante el Barcelona todavía muy reciente.

La situación fuera del campo es igual de turbulenta. Las protestas de la afición contra el propietario Peter Lim se han intensificado, y el club tomó la drástica decisión de destituir al entrenador Carlos Corberán y al director deportivo Ron Gourlay, señal clara de que algo debía cambiar con urgencia.

Oscar Sánchez asume el mando del equipo visitante en este partido, con la misión de frenar una sangría de resultados que amenaza con hundir al Valencia en los puestos de descenso desde el inicio de temporada.

Para los de Sánchez Flores, sumar los tres puntos en casa significaría consolidar su excelente arranque y mantenerse cerca de los puestos de cabeza. Para el Valencia, cualquier resultado positivo sería un salvavidas en un momento de máxima presión.

Noticias de los equipos y escuadras

Quique Sánchez Flores no podrá contar con Mikel Rodríguez, Tomás Mendes ni Aitor Mañas por lesión. El XI proyectado sitúa a Antonio Sivera bajo palos, con Lucas Boyé y Mariano Díaz como referentes ofensivos.

El Valencia llega con una lista de bajas importante: Sergi Canós, Diego López, José Copete, Guido Rodríguez, Umar Sadiq, Mouctar Diakhaby, Luis Rioja, Dimitri Foulquier y César Tárrega están todos descartados por lesión. El XI probable de Óscar Sánchez incluye a Stole Dimitrievski en portería y a Arnaut Danjuma como referencia en ataque. Se añadirán actualizaciones si hay cambios antes del pitido inicial.

Forma

El Alavés llega con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos de liga. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-1 ante el Racing de Santander el 12 de septiembre, aunque antes de ese tropiezo habían encadenado dos victorias consecutivas, incluyendo un contundente 5-2 sobre Osasuna. En esos cinco encuentros, el conjunto vitoriano ha marcado diez goles y encajado cinco.

El Valencia acumula una sola victoria en sus últimos cinco partidos, con un empate y tres derrotas. Los che no han ganado ningún encuentro liguero esta temporada, con su derrota más reciente siendo un 1-0 ante el Sevilla el 11 de septiembre. En total, han anotado un solo gol y encajado diez en sus cuatro jornadas de LaLiga.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 8 de marzo de 2026 en Primera División, con el Valencia ganando 3-2 en Mestalla. Antes de ese partido, el Alavés se impuso 1-0 en Mendizorroza en mayo de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos, el Alavés registra dos victorias, el Valencia dos y uno acabó en empate.

Clasificación

En la clasificación de Primera División, el Deportivo Alavés ocupa la tercera posición, mientras que el Valencia se encuentra último, en el puesto 20.