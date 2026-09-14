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Primera División
team-logoAlavés
Estadio Mendizorroza
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Cómo ver Alavés vs Valencia: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

Alavés vs Valencia
Alavés
Valencia
Primera División

GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Primera División entre Alavés y Valencia. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Deportivo Alavés recibe al Valencia en el Estadio de Mendizorroza en un partido de Primera División que llega en un momento muy distinto para cada uno de los dos clubes. Aquí GOAL presenta todo lo que necesitas saber.

crest
Primera División - Jornada 6
Estadio Mendizorroza
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Cómo sintonizar el Alavés vs Valencia

El Alavés vs Valencia se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+.

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Acerca del encuentro

El conjunto babazorro afronta el encuentro desde una cómoda tercera posición en la tabla, respaldado por una racha de buenos resultados que lo sitúa entre los equipos más en forma de la competición. Quique Sánchez Flores ha construido un bloque sólido en las primeras semanas del campeonato.

El Valencia, en cambio, atraviesa una de las crisis más profundas de su reciente historia. El equipo che llega a Vitoria colista, sin ninguna victoria en LaLiga y con una derrota por 5-0 ante el Barcelona todavía muy reciente.

La situación fuera del campo es igual de turbulenta. Las protestas de la afición contra el propietario Peter Lim se han intensificado, y el club tomó la drástica decisión de destituir al entrenador Carlos Corberán y al director deportivo Ron Gourlay, señal clara de que algo debía cambiar con urgencia.

Oscar Sánchez asume el mando del equipo visitante en este partido, con la misión de frenar una sangría de resultados que amenaza con hundir al Valencia en los puestos de descenso desde el inicio de temporada.

Para los de Sánchez Flores, sumar los tres puntos en casa significaría consolidar su excelente arranque y mantenerse cerca de los puestos de cabeza. Para el Valencia, cualquier resultado positivo sería un salvavidas en un momento de máxima presión.

Noticias de los equipos y escuadras

Alavés contra Valencia alineaciones probables

3-5-2
Alavés crest
Alavés
ALA
Formación
Valencia crest
Valencia
VAL
4-4-1-1
A. SiveraA. SiveraN. TenagliaN. TenagliaJ. OttoJ. Ottoteam-logoV. KoskiP. IbanezP. IbanezA. BlancoA. BlancoA. PerezA. PerezC. AlenaC. AlenaA. RebbachA. RebbachL. BoyeL. BoyeA. MartinezA. MartinezS. DimitrievskiS. DimitrievskiJosé GayàJosé GayàI. CordobaI. CordobaPepeluPepeluteam-logoA. MartinezJ. GuerraJ. GuerraR. SatoR. SatoF. UgrinicF. Ugrinicteam-logoD. OtorbiA. DiengA. DiengA. DanjumaA. Danjuma
Valencia crest
Valencia
VAL
3-5-2
Alavés

Once inicial

Valencia

Manager

  • Q. Sanchez Flores
  • O. Sanchez

Quique Sánchez Flores no podrá contar con Mikel Rodríguez, Tomás Mendes ni Aitor Mañas por lesión. El XI proyectado sitúa a Antonio Sivera bajo palos, con Lucas Boyé y Mariano Díaz como referentes ofensivos.

El Valencia llega con una lista de bajas importante: Sergi Canós, Diego López, José Copete, Guido Rodríguez, Umar Sadiq, Mouctar Diakhaby, Luis Rioja, Dimitri Foulquier y César Tárrega están todos descartados por lesión. El XI probable de Óscar Sánchez incluye a Stole Dimitrievski en portería y a Arnaut Danjuma como referencia en ataque. Se añadirán actualizaciones si hay cambios antes del pitido inicial.

Forma

ALA

ALA - Formulario

GET
W3-0
RAY
D1-1
VIL
W1-0
OSA
W5-2
SAN
L2-1
Gol marcado (encajado)
11/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
VAL

VAL - Formulario

CEL
D0-0
BET
L0-1
COR
L3-1
BAR
L0-5
SEV
L1-0
Gol marcado (encajado)
1/10
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5

El Alavés llega con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos de liga. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-1 ante el Racing de Santander el 12 de septiembre, aunque antes de ese tropiezo habían encadenado dos victorias consecutivas, incluyendo un contundente 5-2 sobre Osasuna. En esos cinco encuentros, el conjunto vitoriano ha marcado diez goles y encajado cinco.

El Valencia acumula una sola victoria en sus últimos cinco partidos, con un empate y tres derrotas. Los che no han ganado ningún encuentro liguero esta temporada, con su derrota más reciente siendo un 1-0 ante el Sevilla el 11 de septiembre. En total, han anotado un solo gol y encajado diez en sus cuatro jornadas de LaLiga.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

AlavésEmpateValencia
2
2
1
Primera División
Valencia badge
Valencia
VAL
3
Alavés badge
Alavés
ALA
2
F
Primera División
Alavés badge
Alavés
ALA
0
Valencia badge
Valencia
VAL
0
F
Primera División
Alavés badge
Alavés
ALA
1
Valencia badge
Valencia
VAL
0
F
Primera División
Valencia badge
Valencia
VAL
2
Alavés badge
Alavés
ALA
2
F
Amistosos
Valencia badge
Valencia
VAL
0
Alavés badge
Alavés
ALA
1
F
6Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 8 de marzo de 2026 en Primera División, con el Valencia ganando 3-2 en Mestalla. Antes de ese partido, el Alavés se impuso 1-0 en Mendizorroza en mayo de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos, el Alavés registra dos victorias, el Valencia dos y uno acabó en empate.

Clasificación

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
5500214+1715
W
W
W
W
W
2
Real MadridReal MadridRMA
5401144+1012
W
L
W
W
W
3
AlavésAlavésALA
5311115+610
L
W
W
D
W
4
Atlético MadridAtlético MadridATM
5311106+410
W
L
W
D
W
5
SevillaSevillaSEV
531186+210
W
D
L
W
W
6
Real BetisReal BetisBET
531155010
D
W
L
W
W
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
523096+39
D
W
W
D
D
8
EspanyolEspanyolESP
521285+37
W
D
L
L
W
9
Athletic ClubAthletic ClubATH
521276+17
D
W
W
L
L
10
Racing SantanderRacing SantanderSAN
52129907
W
L
W
L
D
11
OsasunaOsasunaOSA
521258-37
L
L
W
W
D
12
Real SociedadReal SociedadRSO
6213611-57
L
W
D
W
L
13
LevanteLevanteLEV
512279-25
L
D
W
D
L
14
GetafeGetafeGET
512236-35
D
D
L
W
L
15
Celta VigoCelta VigoCEL
604236-34
D
D
D
L
L
16
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
5113814-64
L
W
L
D
L
17
VillarrealVillarrealVIL
503268-23
D
L
L
D
D
18
MálagaMálagaMAL
503228-63
D
D
L
D
L
19
ElcheElcheELC
5023613-72
D
L
L
L
D
20
ValenciaValenciaVAL
5014110-91
L
L
L
L
D
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la clasificación de Primera División, el Deportivo Alavés ocupa la tercera posición, mientras que el Valencia se encuentra último, en el puesto 20.

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