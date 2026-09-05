Cómo ver Alavés vs Osasuna en directo: Detalles del partido, noticias, streaming y más

El Estadio Mendizorroza de Vitoria acoge un duelo de Primera División entre Alavés y Osasuna, dos equipos que arrancan la temporada con paso firme y ambiciones claras en la tabla. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Primera División - Jornada 4 6 sept 2026 - 12:30 Estadio Mendizorroza

Cómo ver Alavés vs Osasuna en línea

El partido entre Alavés y Osasuna se puede ver en directo a través de Movistar+, la plataforma que cuenta con los derechos de emisión de la Primera División.

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Acerca del encuentro

El conjunto babazorro llega al partido con tres victorias en sus últimos cuatro compromisos oficiales y de pretemporada, consolidando una solidez defensiva que Quique Sánchez Flores ha convertido en seña de identidad. La victoria ante Villarreal en la jornada anterior fue el mejor aval.

Osasuna, por su parte, presenta uno de los inicios de temporada más sólidos del campeonato. Luis Ramis ha construido un equipo compacto que no ha perdido ninguno de sus tres partidos de liga, sumando dos victorias y un empate sin goles ante el Levante.

Ante Budimir sigue siendo el referente ofensivo navarro, respaldado por la creatividad de Rubén García y la energía de Moi Gómez en el centro del campo. Los rojillos llegan a Vitoria con la confianza que otorga ganar al Getafe en la última jornada.

Con ambos equipos separados por apenas un punto en la clasificación, el encuentro tiene un peso específico real en el inicio del campeonato. La igualdad entre estos dos rivales en los últimos enfrentamientos anticipa un partido disputado.

Noticias del equipo y escuadras

En el Alavés, Quique Sánchez Flores no podrá contar con Mikel Rodríguez por lesión. El técnico madrileño apunta a un once inicial con Antonio Sivera bajo palos, una defensa formada por Nahuel Tenaglia, Abderrahman Rebbach, Ángel Pérez y Jonny Otto, y un centro del campo en el que Pablo Ibáñez y Antonio Blanco acompañarán a Ville Koski. Denis Suárez actuaría como enlace entre líneas, con Lucas Boyé y Mariano Díaz formando la dupla ofensiva.

Osasuna llega con tres bajas por lesión: Valentin Rosier, Jorge Herrando y Aimar Oroz están descartados. Luis Ramis mantiene un esquema reconocible con Sergio Herrera en portería, una línea de cuatro defensas encabezada por Alejandro Catena, y Ante Budimir como punta de lanza acompañado por Rubén García. Si hay novedades en la convocatoria, se actualizarán antes del inicio del encuentro.

Forma

El Alavés acumula cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos entre liga y amistosos, con un registro de 9 goles a favor y solo 1 en contra. En Primera División, el equipo de Quique Sánchez Flores ha ganado dos de sus tres partidos, con un empate 1-1 ante el Rayo Vallecano como único punto cedido. La victoria más contundente llegó ante el Getafe, con un claro 3-0.

Osasuna presenta un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimas cinco citas, aunque las derrotas se produjeron en amistosos de pretemporada. En liga, los rojillos no han perdido ningún partido: ganaron al Celta de Vigo por 2-1 a domicilio, empataron sin goles ante el Levante y se impusieron al Getafe por 1-0 en la última jornada. Suman 3 goles a favor y ninguno en contra en sus tres compromisos ligueros.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos en Primera División se disputó el 5 de abril de 2026 en Mendizorroza y terminó con empate a dos goles. En los últimos cinco enfrentamientos, Osasuna acumula dos victorias, incluyendo un contundente 3-0 en el partido de diciembre de 2025, mientras que Alavés suma una victoria y dos empates. Los cruces entre estos dos rivales tienden al equilibrio, con goles repartidos en ambas porterías.

Clasificación

En la clasificación actual de Primera División, el Alavés ocupa la quinta posición, mientras que Osasuna se sitúa inmediatamente por detrás, en el sexto puesto.