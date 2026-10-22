Cómo ver Alavés vs Málaga en directo hoy: detalles del encuentro, cadenas de TV, streaming y más

Alavés recibe a Málaga en el Estadio de Mendizorroza de Vitoria en un partido de Primera División que enfrenta a dos equipos que atraviesan momentos completamente distintos en la tabla. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Primera División - Jornada 10 23 oct 2026 - 15:00 Estadio Mendizorroza

Cómo ver Alavés vs Málaga en directo

El Alavés vs Málaga se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas que cuentan con los derechos de emisión de la Primera División.

Cómo ver en el extranjero con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como ExpressVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Acerca del encuentro

El conjunto babazorro llega a este encuentro instalado en la zona media-baja de la clasificación, pero con la urgencia de cortar una racha de resultados negativos que amenaza con complicar su posición en la segunda mitad de la temporada.

Málaga, por su parte, ocupa el último puesto de la Primera División y acumula una dinámica preocupante. Los de Juan Funes han ganado ninguno de sus últimos cinco partidos, encajando nueve goles en ese tramo, y necesitan puntos con urgencia si quieren abandonar los puestos de descenso.

El técnico local Quique Sanchez Flores tendrá que gestionar las bajas de Facundo Garces y Mikel Rodriguez, mientras que el visitante Juan Funes afronta el partido sin hasta cuatro jugadores en la enfermería.

Con el Mendizorroza como escenario, este choque entre un equipo que busca alejarse de los problemas y otro que lucha por su supervivencia en la categoría promete intensidad desde el primer minuto.

Noticias de los equipos y escuadras

Quique Sanchez Flores no podrá contar con Facundo Garces ni con Mikel Rodriguez por lesión. El técnico local apunta a un once con Antonio Sivera bajo palos, una defensa formada por Nahuel Tenaglia, Nicolas Valentini, Ville Koski y Abderrahman Rebbach, y un centro del campo con Jonny Otto, Carles Alena y Antonio Blanco, con Pablo Ibanez y Antonio Martinez apoyando a Lucas Boye en ataque.

En el bando visitante, Juan Funes afronta el partido con una enfermería más poblada: Julen Lobete, Diego Murillo, Aaron Ochoa y Juan Cruz están descartados. El técnico malagueño confía en un equipo liderado por Alfonso Herrero en portería, con Rafita, Fernando Calero, Angel Recio y Jose Salinas en defensa, y una línea de mediocampo y ataque compuesta por Izan Merino, Carlos Dotor, David Larrubia, Pablo Martinez, Adrian Nino y Chupe.

Forma

Alavés llega al partido con una racha muy negativa: cuatro derrotas y un empate en sus últimos cinco encuentros de Primera División, sin conocer la victoria. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-1 ante Celta Vigo, y también cayeron por el mismo marcador frente a Racing Santander. En total, han marcado cinco goles y encajado siete en ese período.

Málaga tampoco atraviesa un buen momento. Los visitantes acumulan una derrota, dos empates y dos derrotas más en sus últimos cinco partidos de liga, con el resultado más reciente siendo una abultada derrota por 2-5 ante Real Sociedad. Solo han anotado cuatro goles en ese tramo, encajando once, lo que refleja sus dificultades tanto en defensa como en ataque.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos tuvo lugar el 20 de mayo de 2023 en Segunda División, con victoria de Alavés por 2-1 en el Mendizorroza. En el historial de los últimos cinco duelos, Alavés acumula tres victorias frente a dos de Málaga, con los babazorros mostrando una ligera ventaja en el balance global de los encuentros registrados.

Clasificación

En la tabla de Primera División, Alavés ocupa la séptima posición, mientras que Málaga se encuentra en el último lugar, el puesto 20. La diferencia de posiciones refleja la distinta situación de ambos clubes: los locales aspiran a consolidarse en la zona media, mientras que los visitantes luchan por no quedar descolgados en la pelea por la permanencia.