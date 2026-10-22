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Primera División
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Cómo ver Alavés vs Málaga en directo hoy: detalles del encuentro, cadenas de TV, streaming y más

Alavés vs Málaga
Alavés
Málaga
Primera División

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Primera División entre Alavés y Málaga hoy. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

Alavés recibe a Málaga en el Estadio de Mendizorroza de Vitoria en un partido de Primera División que enfrenta a dos equipos que atraviesan momentos completamente distintos en la tabla. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

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Primera División - Jornada 10
Estadio Mendizorroza

Cómo ver Alavés vs Málaga en directo

El Alavés vs Málaga se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas que cuentan con los derechos de emisión de la Primera División.

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Acerca del encuentro

El conjunto babazorro llega a este encuentro instalado en la zona media-baja de la clasificación, pero con la urgencia de cortar una racha de resultados negativos que amenaza con complicar su posición en la segunda mitad de la temporada.

Málaga, por su parte, ocupa el último puesto de la Primera División y acumula una dinámica preocupante. Los de Juan Funes han ganado ninguno de sus últimos cinco partidos, encajando nueve goles en ese tramo, y necesitan puntos con urgencia si quieren abandonar los puestos de descenso.

El técnico local Quique Sanchez Flores tendrá que gestionar las bajas de Facundo Garces y Mikel Rodriguez, mientras que el visitante Juan Funes afronta el partido sin hasta cuatro jugadores en la enfermería.

Con el Mendizorroza como escenario, este choque entre un equipo que busca alejarse de los problemas y otro que lucha por su supervivencia en la categoría promete intensidad desde el primer minuto.

Noticias de los equipos y escuadras

Alavés contra Málaga alineaciones probables

5-3-2
Alavés crest
Alavés
ALA
page.match.formation.title
Málaga crest
Málaga
MAL
4-4-2
A. SiveraA. SiveraN. TenagliaN. TenagliaN. ValentiniN. Valentiniteam-logoV. KoskiA. RebbachA. RebbachJ. OttoJ. OttoC. AlenaC. AlenaA. BlancoA. BlancoP. IbanezP. IbanezA. MartinezA. MartinezL. BoyeL. BoyeA. HerreroA. HerreroRafitaRafitaF. CaleroF. CaleroA. RecioA. RecioJ. SalinasJ. SalinasI. MerinoI. MerinoC. DotorC. DotorD. LarrubiaD. Larrubiateam-logoP. MartinezA. NinoA. NinoChupeChupe
Málaga crest
Málaga
MAL
5-3-2
Alavés

Once inicial

Málaga

Manager

  • Q. Sanchez Flores
  • J. Funes

Quique Sanchez Flores no podrá contar con Facundo Garces ni con Mikel Rodriguez por lesión. El técnico local apunta a un once con Antonio Sivera bajo palos, una defensa formada por Nahuel Tenaglia, Nicolas Valentini, Ville Koski y Abderrahman Rebbach, y un centro del campo con Jonny Otto, Carles Alena y Antonio Blanco, con Pablo Ibanez y Antonio Martinez apoyando a Lucas Boye en ataque.

En el bando visitante, Juan Funes afronta el partido con una enfermería más poblada: Julen Lobete, Diego Murillo, Aaron Ochoa y Juan Cruz están descartados. El técnico malagueño confía en un equipo liderado por Alfonso Herrero en portería, con Rafita, Fernando Calero, Angel Recio y Jose Salinas en defensa, y una línea de mediocampo y ataque compuesta por Izan Merino, Carlos Dotor, David Larrubia, Pablo Martinez, Adrian Nino y Chupe.

Forma

ALA

ALA - Formulario

SAN
L2-1
VAL
L0-1
ATH
D0-0
ATM
L1-2
CEL
L2-1
Gol marcado (encajado)
3/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
MAL

MAL - Formulario

CEL
D1-1
VIL
L1-3
GET
L1-0
ESP
D1-1
RSO
L2-5
Gol marcado (encajado)
5/11
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Alavés llega al partido con una racha muy negativa: cuatro derrotas y un empate en sus últimos cinco encuentros de Primera División, sin conocer la victoria. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-1 ante Celta Vigo, y también cayeron por el mismo marcador frente a Racing Santander. En total, han marcado cinco goles y encajado siete en ese período.

Málaga tampoco atraviesa un buen momento. Los visitantes acumulan una derrota, dos empates y dos derrotas más en sus últimos cinco partidos de liga, con el resultado más reciente siendo una abultada derrota por 2-5 ante Real Sociedad. Solo han anotado cuatro goles en ese tramo, encajando once, lo que refleja sus dificultades tanto en defensa como en ataque.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

AlavésEmpateMálaga
4
0
1
Segunda Division
Alavés badge
Alavés
ALA
2
Málaga badge
Málaga
MAL
1
F
Segunda Division
Málaga badge
Málaga
MAL
1
Alavés badge
Alavés
ALA
0
F
Primera División
Málaga badge
Málaga
MAL
0
Alavés badge
Alavés
ALA
3
F
Primera División
Alavés badge
Alavés
ALA
1
Málaga badge
Málaga
MAL
0
F
Primera División
Málaga badge
Málaga
MAL
1
Alavés badge
Alavés
ALA
2
F
8Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron2/5

El enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos tuvo lugar el 20 de mayo de 2023 en Segunda División, con victoria de Alavés por 2-1 en el Mendizorroza. En el historial de los últimos cinco duelos, Alavés acumula tres victorias frente a dos de Málaga, con los babazorros mostrando una ligera ventaja en el balance global de los encuentros registrados.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
9900399+3027
W
W
W
W
W
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
9711198+1122
W
W
W
W
W
3
Real MadridReal MadridRMA
9702239+1421
W
W
L
W
W
4
Real BetisReal BetisBET
96121614+219
L
W
D
W
W
5
Real SociedadReal SociedadRSO
95131717016
W
W
W
L
W
6
SevillaSevillaSEV
94231416-214
L
D
L
W
W
7
AlavésAlavésALA
93241310+311
L
L
D
L
L
8
Celta VigoCelta VigoCEL
9252107+311
W
D
W
D
D
9
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
92521312+111
D
L
D
L
D
10
OsasunaOsasunaOSA
93241018-811
W
L
D
L
L
11
LevanteLevanteLEV
92431517-210
W
D
D
L
L
12
VillarrealVillarrealVIL
9234131309
D
L
W
W
L
13
Athletic ClubAthletic ClubATH
823389-19
L
D
D
D
W
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
82331217-59
D
D
W
L
W
15
GetafeGetafeGET
9234511-69
D
L
W
L
D
16
EspanyolEspanyolESP
92251112-18
L
D
L
L
W
17
Racing SantanderRacing SantanderSAN
92251325-128
L
D
L
L
W
18
ElcheElcheELC
91441117-67
D
D
W
L
D
19
ValenciaValenciaVAL
9135615-96
D
D
L
W
L
20
MálagaMálagaMAL
9045618-124
L
D
L
L
D
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la tabla de Primera División, Alavés ocupa la séptima posición, mientras que Málaga se encuentra en el último lugar, el puesto 20. La diferencia de posiciones refleja la distinta situación de ambos clubes: los locales aspiran a consolidarse en la zona media, mientras que los visitantes luchan por no quedar descolgados en la pelea por la permanencia.

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