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Primera División - Jornada 1 15 ago 2026 - 13:30 Estadio Mendizorroza

Cómo ver Alavés vs Getafe en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Alavés vs Getafe se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas que cuentan con los derechos de emisión de la Primera División. A continuación encontrarás los canales disponibles para seguir el partido en live stream o por televisión.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Alavés recibe al Getafe en el Estadio Mendizorroza de Vitoria en un duelo de Primera División que enfrenta a dos equipos con objetivos bien distintos al arranque de la temporada.

El conjunto babazorro llega con la confianza que dan tres victorias consecutivas en pretemporada, aunque la única referencia competitiva real del verano fue una derrota ante el Rayo Vallecano en el tramo final del curso pasado. Quique Sánchez Flores ha moldeado un equipo que aparenta solidez defensiva y que en el Mendizorroza buscará aprovechar el calor de su afición.

El Getafe, bajo las órdenes de Pepe Bordalás, llega con una pretemporada irregular. Una goleada encajada ante el Atlético de Madrid y la derrota frente al Mónaco contrastan con el empate ante el Tottenham, que al menos confirma que el equipo azulón puede competir ante rivales de nivel.

Bordalás mantiene la filosofía de siempre: orden, intensidad y pragmatismo. El Getafe no regala nada y en este tipo de partidos, disputados en campos complicados, suele aparecer en su mejor versión.

Ambos equipos llegan con bajas importantes que condicionarán las alineaciones. El estado físico de los efectivos disponibles será determinante en un choque donde los detalles marcan la diferencia.

A continuación, toda la información sobre dónde ver el partido en directo, el canal de televisión, el live stream disponible y el horario de kick-off.

Noticias del equipo y escuadras

En el Alavés, Quique Sánchez Flores no podrá contar con Tomás Mendes ni Lucas Boyé por lesión, mientras que Nicolás Valentini cumple sanción. El once proyectado sitúa a Antonio Sivera bajo palos, con una línea defensiva formada por Ville Koski, Youssef Enríquez, Ángel Pérez y Nahuel Tenaglia. En el centro del campo aparecen Jonny Otto, Carles Aleñá, Pablo Ibáñez y Antonio Blanco, con Antonio Martínez y Aitor Mañas como referencias ofensivas.

En el Getafe, Pepe Bordalás tampoco tiene el plantel al completo: Juanmi y Christantus Uche están en la enfermería, y Johan Mojica no estará disponible por sanción. El once previsto coloca a David Soria en portería, con Djené, Kiko, Davinchi y Zaid Abner Romero en defensa. Abdelkabir Abqar, Ramón Terrats y Orel Mangala forman el centro del campo, con Mario Martín, Andrés García y Martín Satriano en ataque. Se añadirá más información sobre el estado del plantel conforme se acerque el encuentro.

Forma

El Alavés llega en buen momento de forma, con tres victorias y un empate en sus últimos cuatro partidos de pretemporada. El conjunto vitoriano venció al Racing de Santander, al Castellón por 3-0 y al Girona por 1-0, además de empatar ante el Eibar. Su única derrota en los últimos cinco encuentros fue ante el Rayo Vallecano en Liga, con un 1-2 que cerró la temporada pasada. En total, el Alavés ha marcado seis goles y encajado cuatro en estos cinco partidos.

El Getafe presenta un balance más discreto en pretemporada: una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. El equipo azulón ganó en Tenerife por 1-2, empató sin goles ante el Valladolid y ante el Tottenham por 1-1, pero perdió ante el Mónaco por 1-0 y sufrió una severa derrota ante el Atlético de Madrid por 4-1. El conjunto de Bordalás ha marcado cinco goles y encajado siete en este período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 8 de febrero de 2026 en Primera División, con victoria del Getafe por 0-2 en el Mendizorroza. En los últimos cinco duelos directos, el Getafe acumula tres victorias por una del Alavés, con un empate de por medio: el 1-1 registrado en septiembre de 2025 en el Coliseum. El balance de goles en estos cinco enfrentamientos refleja la tendencia defensiva de ambos conjuntos, con el Getafe como equipo más resolutivo en este historial reciente.

Clasificación

En la clasificación de Primera División, el Alavés ocupa la quinta posición, mientras que el Getafe se sitúa en el noveno puesto.