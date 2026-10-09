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Primera División
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Estadio Mendizorroza
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Cómo ver Alavés vs Atlético Madrid: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

Alavés vs Atlético Madrid
Alavés
Atlético Madrid
Primera División

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Primera División entre Alavés y Atlético Madrid. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Estadio Mendizorroza de Vitoria acoge un duelo de Primera División entre el Deportivo Alavés y el Atlético Madrid, dos equipos que llegan a este encuentro con trayectorias recientes muy distintas y con objetivos igualmente dispares en la tabla. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

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Primera División - Jornada 8
Estadio Mendizorroza

Cómo sintonizar el Alavés vs Atlético Madrid

El Alavés vs Atlético Madrid se puede ver en directo a través de Movistar+, que cuenta con los derechos de emisión del partido.

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Acerca del encuentro

El conjunto local, dirigido por Quique Sánchez Flores, atraviesa un momento irregular. Tras dos victorias consecutivas ante Osasuna y Villarreal, el equipo vitoriano encadenó dos derrotas seguidas y apenas pudo rescatar un empate sin goles ante el Athletic Club en su última salida liguera.

El Atlético de Diego Simeone llega a Vitoria con la moral alta tras una racha de resultados que incluye victorias ante el Real Madrid, Osasuna y la Real Sociedad. Los rojiblancos son uno de los equipos más en forma de la categoría, aunque la derrota ante el Liverpool en Champions League y el tropiezo ante el Athletic Club recuerdan que no son invulnerables.

Simeone tiene motivos para la confianza. Su equipo ha demostrado solidez defensiva y capacidad goleadora en las últimas semanas, con once goles anotados en sus últimos cinco partidos. La visita al Mendizorroza, sin embargo, nunca es sencilla.

El Alavés necesita puntos para alejarse de la zona baja de la tabla. Su posición en la clasificación le obliga a sumar en casa, y el apoyo de su afición en Vitoria puede ser un factor determinante en un partido que se presenta muy abierto.

Noticias de los equipos y escuadras

Alavés contra Atlético Madrid alineaciones probables

5-3-2
Alavés crest
Alavés
ALA
Formación
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM
4-4-2
A. SiveraA. SiveraN. TenagliaN. TenagliaA. PerezA. PerezJ. OttoJ. OttoA. RebbachA. RebbachN. ValentiniN. ValentiniDenis SuárezDenis SuárezP. IbanezP. IbanezA. BlancoA. BlancoL. BoyeL. BoyeA. MartinezA. MartinezJ. OblakJ. OblakM. LlorenteM. LlorenteD. HanckoD. HanckoM. PubillM. PubillR. Le NormandR. Le NormandG. SimeoneG. SimeoneKokeKokeJ. CardosoJ. CardosoA. BaenaA. BaenaA. LookmanA. LookmanK. LeeK. Lee
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM
5-3-2
Alavés

Once inicial

Atlético Madrid

Manager

  • Q. Sanchez Flores
  • D. Simeone

En el Alavés, Quique Sánchez Flores no podrá contar con Mikel Rodríguez, Facundo Garcés ni Ville Koski por lesión. El técnico madrileño apunta a un once con Antonio Sivera bajo palos, una defensa formada por Nahuel Tenaglia, Ángel Pérez, Jonny Otto y Abderrahman Rebbach, y una línea de cinco en el centro del campo con Nicolás Valentini, Carles Aleñá, Pablo Ibáñez, Antonio Blanco y Lucas Boyé, con Antonio Martínez como referencia ofensiva.

Diego Simeone llega a Vitoria sin Alexander Sørloth, Pablo Barrios ni Álex Grimaldo, todos fuera por lesión. El técnico argentino dispone de un once proyectado con Jan Oblak en la portería, una línea defensiva compuesta por Marcos Llorente, David Hancko, Marc Pubill y Robin Le Normand, y un centro del campo con Giuliano Simeone, Koke, Johnny Cardoso y Alejandro Baena, con Ademola Lookman y Kang-In Lee como referentes en ataque.

Forma

ALA

ALA - Formulario

VIL
W1-0
OSA
W5-2
SAN
L2-1
VAL
L0-1
ATH
D0-0
Gol marcado (encajado)
7/5
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
ATM

ATM - Formulario

ATH
L3-0
LIV
L2-1
RSO
W0-3
OSA
W4-0
RMA
W2-1
Gol marcado (encajado)
10/6
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Alavés llega al partido con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros de Primera División. Su mejor momento llegó con los triunfos ante Osasuna por 5-2 y ante el Villarreal por 1-0, pero el equipo vitoriano no ha vuelto a ganar desde entonces, encajando derrotas ante Valencia y Racing Santander antes de empatar sin goles con el Athletic Club. En total, el conjunto de Sánchez Flores ha marcado nueve goles y ha recibido cinco en ese tramo.

El Atlético Madrid presenta un registro de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos entre LaLiga y la Champions League. Los de Simeone han encadenado tres triunfos consecutivos en liga tras caer ante el Athletic Club y el Liverpool, con victorias ante Real Sociedad por 3-0, ante Osasuna por 4-0 y ante el Real Madrid por 2-1. En ese periodo, el equipo rojiblanco ha anotado once goles y ha concedido seis.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

AlavésEmpateAtlético Madrid
1
2
2
Primera División
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
Alavés badge
Alavés
ALA
0
F
Primera División
Alavés badge
Alavés
ALA
1
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
F
Primera División
Alavés badge
Alavés
ALA
0
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
0
F
Primera División
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
2
Alavés badge
Alavés
ALA
1
F
Primera División
Alavés badge
Alavés
ALA
2
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
0
F
4Goles marcados4
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron2/5

El historial reciente entre ambos equipos en Primera División refleja un dominio claro del Atlético de Madrid. En los últimos cinco enfrentamientos ligueros, los rojiblancos han ganado en tres ocasiones, mientras que el Alavés solo ha logrado una victoria, con un empate entre ambas escuadras. El duelo más reciente, disputado en enero de 2026, terminó con triunfo del Atlético por 1-0 en el Metropolitano. El único precedente favorable al conjunto vitoriano en esta serie data de abril de 2024, cuando el Alavés ganó 2-0 como local en el Mendizorroza.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
W
W
W
W
W
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
7511167+916
W
W
W
L
W
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
D
W
W
W
L
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
L
W
W
L
W
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
L
W
W
D
L
6
AlavésAlavésALA
7322116+511
D
L
L
W
W
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
D
L
D
W
W
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
W
L
W
D
W
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
W
W
L
L
L
10
Athletic ClubAthletic ClubATH
622276+18
D
D
W
W
L
11
EspanyolEspanyolESP
8224111108
D
L
L
W
D
12
GetafeGetafeGET
722347-38
W
L
D
D
L
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
D
W
L
W
L
14
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
D
L
L
L
W
15
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
W
D
D
D
L
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
L
L
W
L
W
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
L
L
D
W
D
18
ElcheElcheELC
71241117-65
W
L
D
L
L
19
MálagaMálagaMAL
8044413-94
D
L
L
D
D
20
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
L
W
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la clasificación de Primera División, el Atlético Madrid ocupa la segunda posición, lo que le sitúa en la pelea directa por el título liguero. El Alavés, por su parte, se encuentra en el sexto puesto, una posición que le mantiene en la zona europea pero que exige seguir sumando para consolidar sus aspiraciones.

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