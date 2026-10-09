Cómo ver Alavés vs Atlético Madrid: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

El Estadio Mendizorroza de Vitoria acoge un duelo de Primera División entre el Deportivo Alavés y el Atlético Madrid, dos equipos que llegan a este encuentro con trayectorias recientes muy distintas y con objetivos igualmente dispares en la tabla. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Primera División - Jornada 8 10 oct 2026 - 10:15 Estadio Mendizorroza

Cómo sintonizar el Alavés vs Atlético Madrid

El Alavés vs Atlético Madrid se puede ver en directo a través de Movistar+, que cuenta con los derechos de emisión del partido.

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Acerca del encuentro

El conjunto local, dirigido por Quique Sánchez Flores, atraviesa un momento irregular. Tras dos victorias consecutivas ante Osasuna y Villarreal, el equipo vitoriano encadenó dos derrotas seguidas y apenas pudo rescatar un empate sin goles ante el Athletic Club en su última salida liguera.

El Atlético de Diego Simeone llega a Vitoria con la moral alta tras una racha de resultados que incluye victorias ante el Real Madrid, Osasuna y la Real Sociedad. Los rojiblancos son uno de los equipos más en forma de la categoría, aunque la derrota ante el Liverpool en Champions League y el tropiezo ante el Athletic Club recuerdan que no son invulnerables.

Simeone tiene motivos para la confianza. Su equipo ha demostrado solidez defensiva y capacidad goleadora en las últimas semanas, con once goles anotados en sus últimos cinco partidos. La visita al Mendizorroza, sin embargo, nunca es sencilla.

El Alavés necesita puntos para alejarse de la zona baja de la tabla. Su posición en la clasificación le obliga a sumar en casa, y el apoyo de su afición en Vitoria puede ser un factor determinante en un partido que se presenta muy abierto.

Noticias de los equipos y escuadras

En el Alavés, Quique Sánchez Flores no podrá contar con Mikel Rodríguez, Facundo Garcés ni Ville Koski por lesión. El técnico madrileño apunta a un once con Antonio Sivera bajo palos, una defensa formada por Nahuel Tenaglia, Ángel Pérez, Jonny Otto y Abderrahman Rebbach, y una línea de cinco en el centro del campo con Nicolás Valentini, Carles Aleñá, Pablo Ibáñez, Antonio Blanco y Lucas Boyé, con Antonio Martínez como referencia ofensiva.

Diego Simeone llega a Vitoria sin Alexander Sørloth, Pablo Barrios ni Álex Grimaldo, todos fuera por lesión. El técnico argentino dispone de un once proyectado con Jan Oblak en la portería, una línea defensiva compuesta por Marcos Llorente, David Hancko, Marc Pubill y Robin Le Normand, y un centro del campo con Giuliano Simeone, Koke, Johnny Cardoso y Alejandro Baena, con Ademola Lookman y Kang-In Lee como referentes en ataque.

Forma

El Alavés llega al partido con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros de Primera División. Su mejor momento llegó con los triunfos ante Osasuna por 5-2 y ante el Villarreal por 1-0, pero el equipo vitoriano no ha vuelto a ganar desde entonces, encajando derrotas ante Valencia y Racing Santander antes de empatar sin goles con el Athletic Club. En total, el conjunto de Sánchez Flores ha marcado nueve goles y ha recibido cinco en ese tramo.

El Atlético Madrid presenta un registro de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos entre LaLiga y la Champions League. Los de Simeone han encadenado tres triunfos consecutivos en liga tras caer ante el Athletic Club y el Liverpool, con victorias ante Real Sociedad por 3-0, ante Osasuna por 4-0 y ante el Real Madrid por 2-1. En ese periodo, el equipo rojiblanco ha anotado once goles y ha concedido seis.

Historial de Enfrentamientos Directos

El historial reciente entre ambos equipos en Primera División refleja un dominio claro del Atlético de Madrid. En los últimos cinco enfrentamientos ligueros, los rojiblancos han ganado en tres ocasiones, mientras que el Alavés solo ha logrado una victoria, con un empate entre ambas escuadras. El duelo más reciente, disputado en enero de 2026, terminó con triunfo del Atlético por 1-0 en el Metropolitano. El único precedente favorable al conjunto vitoriano en esta serie data de abril de 2024, cuando el Alavés ganó 2-0 como local en el Mendizorroza.

Clasificación

En la clasificación de Primera División, el Atlético Madrid ocupa la segunda posición, lo que le sitúa en la pelea directa por el título liguero. El Alavés, por su parte, se encuentra en el sexto puesto, una posición que le mantiene en la zona europea pero que exige seguir sumando para consolidar sus aspiraciones.