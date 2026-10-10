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Segunda Division
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Estadio Alfonso Murube
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Cómo ver AD Ceuta FC vs Sabadell: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

AD Ceuta FC vs Sabadell
AD Ceuta FC
Sabadell
Segunda Division

Cómo ver el partido de Segunda Division entre AD Ceuta FC y Sabadell, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Segunda Division - Jornada 9
Estadio Alfonso Murube
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Cómo ver AD Ceuta FC vs Sabadell en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre AD Ceuta FC y Sabadell podrá seguirse en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas que cuentan con los derechos de emisión de la Segunda División. Consulta las opciones disponibles para ver el encuentro en live stream o por televisión.

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AD Ceuta FC recibe a Sabadell en el Estadio Alfonso Murube en un partido de la Segunda División española que enfrenta a dos equipos en momentos muy distintos de la tabla.

El conjunto de José Juan Romero llega a este partido tras encadenar una racha irregular que le mantiene en la zona baja de la clasificación. Los de Ceuta buscan dar un paso adelante ante su afición y alejarse del peligro.

Sabadell, dirigido por Ferran Costa, atraviesa un momento más sólido y llega a la ciudad autónoma como uno de los equipos mejor situados de la categoría. Los catalanes querrán mantener la dinámica positiva que les ha llevado a ocupar la parte alta de la tabla.

El duelo promete ser disputado. Ceuta necesita los tres puntos para oxigenarse en la clasificación, mientras que Sabadell tiene la oportunidad de consolidar su posición entre los mejores del campeonato.

A continuación, toda la información sobre cómo y dónde ver este partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

AD Ceuta FC contra Sabadell alineaciones probables

Manager

  • J. Romero

En cuanto a las novedades del equipo local, el cuerpo técnico de José Juan Romero no ha facilitado alineación probable, ni tampoco hay información confirmada sobre bajas por lesión o sanción en el AD Ceuta FC. Se esperan actualizaciones más próximas al inicio del encuentro.

En el bando visitante, Ferran Costa tampoco ha desvelado su once inicial previsto, y el club no ha reportado lesionados ni sancionados de cara a este desplazamiento. La información se completará conforme se acerque el pitido inicial.

Forma

CAC

CAC - Formulario

CEF
L0-2
BUR
L3-1
VLL
D1-1
RSD
W3-1
CAS
D1-1
Gol marcado (encajado)
6/8
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
4/5
SAB

SAB - Formulario

COR
W3-2
MLL
L2-0
OVI
W3-1
CEF
D1-1
AND
D0-0
Gol marcado (encajado)
7/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5

AD Ceuta FC llega a este partido con un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros de liga. Su resultado más reciente fue un empate a uno frente a Castellón, y su única victoria en este tramo llegó ante Real Sociedad B por 3-1. En total, el equipo ha marcado seis goles y ha encajado seis en estos cinco partidos.

Sabadell presenta una racha de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimas cinco jornadas. Los catalanes empataron sin goles ante FC Andorra en su partido más reciente, y su mejor resultado del período fue el 3-1 con el que superaron a Real Oviedo. El equipo ha anotado siete goles y ha recibido cuatro en este tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos disponibles sobre los enfrentamientos directos recientes entre AD Ceuta FC y Sabadell. La información sobre el historial entre ambos equipos no está disponible en este momento.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
EibarEibarEIB
8701187+1121
W
W
W
W
W
2
CastellónCastellónCAS
8620153+1220
D
W
W
W
W
3
AlmeríaAlmeríaALM
8602135+818
W
W
W
W
W
4
GironaGironaGIR
8422148+614
D
W
W
L
W
5
MallorcaMallorcaMLL
842283+514
D
L
W
W
D
6
BurgosBurgosBUR
8422129+314
L
W
W
W
D
7
SabadellSabadellSAB
834186+213
D
D
W
L
W
8
GijonGijonSPG
841388013
W
L
W
L
L
9
GranadaGranadaGRA
83231313011
W
L
L
D
L
10
Real OviedoReal OviedoOVI
832388011
L
W
L
W
D
11
Las PalmasLas PalmasLAS
83231213-111
D
L
L
W
D
12
TenerifeTenerifeTEN
83231012-211
L
D
L
W
D
13
LeganésLeganésLEG
8323611-511
L
L
W
L
D
14
Real ValladolidReal ValladolidVLL
8233811-39
D
W
D
L
W
15
CórdobaCórdobaCOR
83051318-59
W
L
W
L
L
16
Real Sociedad BReal Sociedad BRSD
82241113-28
L
L
L
W
D
17
EldenseEldenseELD
8224810-28
W
L
L
W
D
18
Celta FortunaCelta FortunaCEF
82241014-48
L
D
L
L
W
19
CádizCádizCAD
81431110+17
W
D
L
L
L
20
FC AndorraFC AndorraAND
82151215-37
D
W
L
L
L
21
AD Ceuta FCAD Ceuta FCCAC
8125718-115
D
W
D
L
L
22
AlbaceteAlbaceteALB
8017515-101
L
L
L
D
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Descenso

En la tabla de Segunda División, AD Ceuta FC ocupa la posición 21, lo que le sitúa en zona de descenso y convierte este partido en un encuentro de necesidad para el equipo local. Sabadell, por su parte, se encuentra en el séptimo puesto, peleando por mantenerse en la zona de promoción.

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