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Segunda Division
team-logoAD Ceuta FC
Estadio Alfonso Murube
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Cómo ver AD Ceuta FC vs Celta Fortuna: Detalles del partido, noticias, streaming en directo y más

AD Ceuta FC vs Celta Fortuna
AD Ceuta FC
Celta Fortuna
Segunda Division

¿Cómo ver el partido de Segunda Division entre AD Ceuta FC y Celta Fortuna? Consulta opciones streaming, noticias de los equipos, y todo lo demás que necesitas saber antes del encuentro.

El Estadio Alfonso Murube acoge este encuentro de la Segunda División entre AD Ceuta FC y Celta Fortuna, con los locales urgidos de reaccionar tras un inicio de temporada muy complicado. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

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Segunda Division - Jornada 4
Estadio Alfonso Murube

Cómo ver AD Ceuta FC vs Celta Fortuna en línea

El AD Ceuta FC vs Celta Fortuna podrá seguirse en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas que cuentan con los derechos de emisión de la Segunda División en España.

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Acerca del encuentro

El Ceuta llega al partido en una situación delicada. Tres derrotas consecutivas en liga, con nueve goles encajados y solo uno anotado, sitúan al equipo de José Juan Romero en la parte baja de la tabla. La presión sobre el vestuario es evidente.

Celta Fortuna, el filial del club vigués, afronta el desplazamiento con más confianza. Los de Fredi Álvarez han sumado una victoria y un empate en sus últimas tres jornadas de liga, aunque cayeron ante el Castellón en la más reciente.

Para el conjunto celeste, este es un partido en el que buscarán consolidar su posición en la zona media de la clasificación y alejarse de los puestos de descenso.

El Ceuta, por su parte, necesita sus primeros tres puntos en la categoría. La afición del Alfonso Murube espera que el factor local marque la diferencia en un choque que los locales no pueden permitirse perder.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

AD Ceuta FC contra Celta Fortuna alineaciones probables

AD Ceuta FC crest
AD Ceuta FC
CAC
Formación
Celta Fortuna crest
Celta Fortuna
CEF
Celta Fortuna crest
Celta Fortuna
CEF

Manager

  • J. Romero

El técnico del AD Ceuta FC, José Juan Romero, no ha confirmado su once inicial y no se dispone de información sobre bajas por lesión o sanción en el equipo local. El cuerpo técnico actualizará la lista de convocados conforme se acerque la fecha del partido.

En el bando visitante, Fredi Álvarez tampoco ha facilitado datos sobre el once probable de Celta Fortuna, y no constan lesionados ni suspendidos en la plantilla. Se añadirá información adicional sobre ambos equipos cuando esté disponible.

Forma

CAC

CAC - Formulario

SEV
L2-1
MAL
W2-1
AND
L5-1
LAS
L0-2
MLL
L3-0
Gol marcado (encajado)
4/13
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
CEF

CEF - Formulario

PON
D0-0
PON
W4-1
CAD
D0-0
AND
W4-2
CAS
L1-2
Gol marcado (encajado)
9/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Ceuta acumula tres derrotas en sus tres últimos partidos de Segunda División. La más reciente fue una derrota por 3-0 ante el Mallorca, precedida por una caída 0-2 frente a Las Palmas y un 5-1 ante el FC Andorra. En total, los locales han encajado diez goles y anotado solo dos en esos tres encuentros de liga.

Celta Fortuna presenta un balance más equilibrado en sus últimas cinco citas. Los vigeses ganaron 4-2 al FC Andorra en la jornada anterior a la derrota ante el Castellón por 1-2, y empataron 0-0 con el Cádiz en su estreno liguero. En los dos partidos de playoff de Primera Federación que completaron el cómputo, sumaron una victoria por 4-1 y un empate sin goles ante la Ponferradina.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

AD Ceuta FCEmpateCelta Fortuna
0
1
1
Primera Federacion
Celta Fortuna badge
Celta Fortuna
CEF
1
AD Ceuta FC badge
AD Ceuta FC
CAC
1
F
Primera Federacion
AD Ceuta FC badge
AD Ceuta FC
CAC
1
Celta Fortuna badge
Celta Fortuna
CEF
3
F
2Goles marcados4
Partidos con más de 2.5 goles1/2
Ambos equipos marcaron2/2

El encuentro más reciente entre ambos equipos data del 20 de mayo de 2023, cuando Celta Fortuna y AD Ceuta FC empataron 1-1 en un partido de Primera Federación. Antes de eso, el Ceuta cayó 1-3 como local ante el filial celeste en septiembre de 2022, también en Primera Federación. En los dos únicos precedentes registrados, Celta Fortuna no ha perdido ninguno.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
GranadaGranadaGRA
321051+47
W
W
D
2
CastellónCastellónCAS
321031+27
W
D
W
3
LeganésLeganésLEG
321031+27
W
W
D
4
GijonGijonSPG
321020+27
W
W
D
5
MallorcaMallorcaMLL
320152+36
W
L
W
6
TenerifeTenerifeTEN
320142+26
L
W
W
7
Las PalmasLas PalmasLAS
32016606
L
W
W
8
EibarEibarEIB
32013306
W
W
L
9
SabadellSabadellSAB
312010+15
W
D
D
10
GironaGironaGIR
311175+24
W
L
D
11
Celta FortunaCelta FortunaCEF
311154+14
L
W
D
12
BurgosBurgosBUR
31115504
D
L
W
13
Real Sociedad BReal Sociedad BRSD
31114404
D
W
L
14
Real OviedoReal OviedoOVI
31111104
W
L
D
15
FC AndorraFC AndorraAND
310276+13
L
L
W
16
AlmeríaAlmeríaALM
310232+13
L
L
W
17
CádizCádizCAD
30303303
D
D
D
18
CórdobaCórdobaCOR
310257-23
L
W
L
19
Real ValladolidReal ValladolidVLL
301214-31
D
L
L
20
EldenseEldenseELD
301226-41
L
D
L
21
AlbaceteAlbaceteALB
300325-30
L
L
L
22
AD Ceuta FCAD Ceuta FCCAC
3003110-90
L
L
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Descenso

En la clasificación de la Segunda División, el AD Ceuta FC ocupa la posición 22 mientras que Celta Fortuna se encuentra en el puesto 11.

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