Cómo ver AD Ceuta FC vs Celta Fortuna: Detalles del partido, noticias, streaming en directo y más

El Estadio Alfonso Murube acoge este encuentro de la Segunda División entre AD Ceuta FC y Celta Fortuna, con los locales urgidos de reaccionar tras un inicio de temporada muy complicado. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Segunda Division - Jornada 4 5 sept 2026 - 12:30 Estadio Alfonso Murube

Cómo ver AD Ceuta FC vs Celta Fortuna en línea

El AD Ceuta FC vs Celta Fortuna podrá seguirse en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas que cuentan con los derechos de emisión de la Segunda División en España.

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Acerca del encuentro

El Ceuta llega al partido en una situación delicada. Tres derrotas consecutivas en liga, con nueve goles encajados y solo uno anotado, sitúan al equipo de José Juan Romero en la parte baja de la tabla. La presión sobre el vestuario es evidente.

Celta Fortuna, el filial del club vigués, afronta el desplazamiento con más confianza. Los de Fredi Álvarez han sumado una victoria y un empate en sus últimas tres jornadas de liga, aunque cayeron ante el Castellón en la más reciente.

Para el conjunto celeste, este es un partido en el que buscarán consolidar su posición en la zona media de la clasificación y alejarse de los puestos de descenso.

El Ceuta, por su parte, necesita sus primeros tres puntos en la categoría. La afición del Alfonso Murube espera que el factor local marque la diferencia en un choque que los locales no pueden permitirse perder.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

El técnico del AD Ceuta FC, José Juan Romero, no ha confirmado su once inicial y no se dispone de información sobre bajas por lesión o sanción en el equipo local. El cuerpo técnico actualizará la lista de convocados conforme se acerque la fecha del partido.

En el bando visitante, Fredi Álvarez tampoco ha facilitado datos sobre el once probable de Celta Fortuna, y no constan lesionados ni suspendidos en la plantilla. Se añadirá información adicional sobre ambos equipos cuando esté disponible.

Forma

El Ceuta acumula tres derrotas en sus tres últimos partidos de Segunda División. La más reciente fue una derrota por 3-0 ante el Mallorca, precedida por una caída 0-2 frente a Las Palmas y un 5-1 ante el FC Andorra. En total, los locales han encajado diez goles y anotado solo dos en esos tres encuentros de liga.

Celta Fortuna presenta un balance más equilibrado en sus últimas cinco citas. Los vigeses ganaron 4-2 al FC Andorra en la jornada anterior a la derrota ante el Castellón por 1-2, y empataron 0-0 con el Cádiz en su estreno liguero. En los dos partidos de playoff de Primera Federación que completaron el cómputo, sumaron una victoria por 4-1 y un empate sin goles ante la Ponferradina.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos data del 20 de mayo de 2023, cuando Celta Fortuna y AD Ceuta FC empataron 1-1 en un partido de Primera Federación. Antes de eso, el Ceuta cayó 1-3 como local ante el filial celeste en septiembre de 2022, también en Primera Federación. En los dos únicos precedentes registrados, Celta Fortuna no ha perdido ninguno.

Clasificación

En la clasificación de la Segunda División, el AD Ceuta FC ocupa la posición 22 mientras que Celta Fortuna se encuentra en el puesto 11.