¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Europa League
team-logoAC Milán
San Siro
team-logoBenfica
¡Mira aquí! Movistar+
GOAL-e

Con la colaboración de

Cómo ver AC Milán vs Benfica: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

AC Milán vs Benfica
AC Milán
Benfica
Europa League

GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Europa League entre AC Milán y Benfica. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El AC Milán recibe al Benfica en el Estadio Giuseppe Meazza de Milán en un duelo de Europa League que pone a prueba a dos clubes con ambiciones continentales bien definidas. Aquí GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

crest
Europa League - Jornada 1
San Siro

Cómo sintonizar el AC Milán vs Benfica

El AC Milán vs Benfica se puede ver en directo a través de Movistar+.

Movistar +

Movistar+

Ver aquí

Cómo ver en el extranjero con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Acerca del encuentro

Ruben Amorim dirige a un Milan que atraviesa un momento de transición en Serie A. Los rossoneri acumulan dos empates consecutivos en el campeonato, incluyendo un 1-1 ante la Juventus y un 2-2 en el Olímpico de Roma frente al Lazio, donde remontaron un marcador adverso en la segunda mitad gracias, en parte, al regreso de Christian Pulisic tras su ausencia por el Mundial 2026.

El portugués Marco Silva lleva al Benfica a Milán con la confianza que otorga una racha impecable. Las Águilas han ganado sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con victorias recientes ante Gil Vicente y Moreirense en la Primeira Liga, y su clasificación para esta fase de la Europa League.

El San Siro, escenario de grandes noches europeas, acoge un encuentro entre dos organizaciones con historia en el continente. Zlatan Ibrahimovic regresó recientemente a Milanello tras seis meses de ausencia, una señal de que el club sigue de cerca el rendimiento del equipo en esta fase de la temporada.

El conjunto milanés llega con dudas tácticas que el propio Amorim ha reconocido públicamente, especialmente en torno a la integración de Luka Modric en el esquema del equipo. El técnico sabe que necesita mayor control del juego para sacar el máximo rendimiento al veterano croata.

Benfica, por su parte, llega en estado óptimo. Cinco victorias consecutivas, incluyendo una goleada 4-0 al Moreirense, hablan de un equipo bien engrasado que no viaja a Italia a especular.

Noticias de los equipos y escuadras

AC Milán contra Benfica alineaciones probables

Manager

  • R. Amorim

El AC Milán está dirigido por Ruben Amorim. El club no ha facilitado información oficial sobre bajas por lesión o sanción de cara a este partido; se publicarán las novedades cuando estén disponibles, más cerca del inicio del encuentro.

Benfica llega bajo las órdenes de Marco Silva. Al igual que ocurre con el Milan, no hay datos confirmados sobre lesionados o sancionados en la plantilla visitante. La información se actualizará antes del partido.

Forma

MIL

MIL - Formulario

MUN
W2-4
TOR
W1-2
VEN
W2-0
JUV
D1-1
LAZ
D2-2
Gol marcado (encajado)
11/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5
BEN

BEN - Formulario

AGF
W1-3
EST
W2-1
MAR
W0-3
MOR
W0-4
GV
W3-1
Gol marcado (encajado)
15/3
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El AC Milán presenta un registro de dos victorias, dos empates y una victoria en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue un empate 2-2 ante el Lazio en Serie A el 12 de septiembre, partido en el que remontaron un 0-2. Antes de ese encuentro, empataron 1-1 ante la Juventus. En sus cinco últimos partidos, los rossoneri han marcado diez goles y encajado cinco.

Benfica llega en un estado de forma excepcional, con cinco victorias consecutivas en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue una victoria 3-1 ante el Gil Vicente en la Primeira Liga el 13 de septiembre. En ese período, las Águilas también golearon 4-0 al Moreirense y se impusieron 3-0 al Marítimo. Benfica ha marcado catorce goles y solo ha encajado dos en esos cinco encuentros.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

AC MilánEmpateBenfica
1
2
0
Amistosos
Benfica badge
Benfica
BEN
1
AC Milán badge
AC Milán
MIL
1
F
Liga de Campeones
Benfica badge
Benfica
BEN
1
AC Milán badge
AC Milán
MIL
1
F
Liga de Campeones
AC Milán badge
AC Milán
MIL
2
Benfica badge
Benfica
BEN
1
F
4Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles1/3
Ambos equipos marcaron3/3

El encuentro más reciente entre estos dos clubes registrado en los datos disponibles se disputó el 8 de agosto de 2009 en un partido amistoso, con resultado de empate 1-1. Los precedentes en competición oficial datan de la fase de grupos de la Liga de Campeones 2007-08: el Milan ganó 2-1 en San Siro en septiembre de 2007, y el partido de vuelta en Lisboa terminó 1-1. En los tres enfrentamientos registrados, el Milan suma una victoria, el Benfica ninguna, y dos partidos acabaron en empate.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
LyonLyonOL
00000000
1
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
1
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
00000000
1
BournemouthBournemouthBOU
00000000
1
SunderlandSunderlandSUN
00000000
1
MarsellaMarsellaOM
00000000
1
BesiktasBesiktasBJK
00000000
1
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
00000000
1
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
1
Sturm GrazSturm GrazSGR
00000000
1
Sparta PragaSparta PragaSPP
00000000
1
Real SociedadReal SociedadRSO
00000000
1
Celta VigoCelta VigoCEL
00000000
1
AnderlechtAnderlechtAND
00000000
1
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
1
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
00000000
1
NEC NimegaNEC NimegaNEC
00000000
1
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
00000000
1
AC MilánAC MilánMIL
00000000
1
OlympiakosOlympiakosOLY
00000000
1
BenficaBenficaBEN
00000000
1
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
00000000
1
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
00000000
1
FerencvarosFerencvarosFTC
00000000
1
TorreenseTorreenseTOR
00000000
1
SalzburgoSalzburgoSAL
00000000
1
JuventusJuventusJUV
00000000
1
PlzenPlzenVPL
00000000
1
OFI CreteOFI CreteOFI
00000000
1
Lech PoznanLech PoznanLCH
00000000
1
CelticCelticCEL
00000000
1
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
00000000
1
LillestroemLillestroemLIL
00000000
1
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
00000000
1
Levski SofíaLevski SofíaLES
00000000
1
RennesRennesREN
00000000
Clasificación para cuartos de final

Tanto el AC Milán como el Benfica ocupan la primera posición en sus respectivos grupos de la Europa League según los datos disponibles.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google