El AC Milán recibe al Benfica en el Estadio Giuseppe Meazza de Milán en un duelo de Europa League que pone a prueba a dos clubes con ambiciones continentales bien definidas. Aquí GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Europa League - Jornada 1 16 sept 2026 - 15:00 San Siro

Cómo sintonizar el AC Milán vs Benfica

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Acerca del encuentro

Ruben Amorim dirige a un Milan que atraviesa un momento de transición en Serie A. Los rossoneri acumulan dos empates consecutivos en el campeonato, incluyendo un 1-1 ante la Juventus y un 2-2 en el Olímpico de Roma frente al Lazio, donde remontaron un marcador adverso en la segunda mitad gracias, en parte, al regreso de Christian Pulisic tras su ausencia por el Mundial 2026.

El portugués Marco Silva lleva al Benfica a Milán con la confianza que otorga una racha impecable. Las Águilas han ganado sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con victorias recientes ante Gil Vicente y Moreirense en la Primeira Liga, y su clasificación para esta fase de la Europa League.

El San Siro, escenario de grandes noches europeas, acoge un encuentro entre dos organizaciones con historia en el continente. Zlatan Ibrahimovic regresó recientemente a Milanello tras seis meses de ausencia, una señal de que el club sigue de cerca el rendimiento del equipo en esta fase de la temporada.

El conjunto milanés llega con dudas tácticas que el propio Amorim ha reconocido públicamente, especialmente en torno a la integración de Luka Modric en el esquema del equipo. El técnico sabe que necesita mayor control del juego para sacar el máximo rendimiento al veterano croata.

Benfica, por su parte, llega en estado óptimo. Cinco victorias consecutivas, incluyendo una goleada 4-0 al Moreirense, hablan de un equipo bien engrasado que no viaja a Italia a especular.

Noticias de los equipos y escuadras

El AC Milán está dirigido por Ruben Amorim. El club no ha facilitado información oficial sobre bajas por lesión o sanción de cara a este partido; se publicarán las novedades cuando estén disponibles, más cerca del inicio del encuentro.

Benfica llega bajo las órdenes de Marco Silva. Al igual que ocurre con el Milan, no hay datos confirmados sobre lesionados o sancionados en la plantilla visitante. La información se actualizará antes del partido.

Forma

El AC Milán presenta un registro de dos victorias, dos empates y una victoria en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue un empate 2-2 ante el Lazio en Serie A el 12 de septiembre, partido en el que remontaron un 0-2. Antes de ese encuentro, empataron 1-1 ante la Juventus. En sus cinco últimos partidos, los rossoneri han marcado diez goles y encajado cinco.

Benfica llega en un estado de forma excepcional, con cinco victorias consecutivas en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue una victoria 3-1 ante el Gil Vicente en la Primeira Liga el 13 de septiembre. En ese período, las Águilas también golearon 4-0 al Moreirense y se impusieron 3-0 al Marítimo. Benfica ha marcado catorce goles y solo ha encajado dos en esos cinco encuentros.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre estos dos clubes registrado en los datos disponibles se disputó el 8 de agosto de 2009 en un partido amistoso, con resultado de empate 1-1. Los precedentes en competición oficial datan de la fase de grupos de la Liga de Campeones 2007-08: el Milan ganó 2-1 en San Siro en septiembre de 2007, y el partido de vuelta en Lisboa terminó 1-1. En los tres enfrentamientos registrados, el Milan suma una victoria, el Benfica ninguna, y dos partidos acabaron en empate.

Clasificación

Tanto el AC Milán como el Benfica ocupan la primera posición en sus respectivos grupos de la Europa League según los datos disponibles.