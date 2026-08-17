Manchester United ha definido su postura sobre las ofertas de los grandes clubes europeos que desean fichar a una de sus estrellas, coincidiendo con la proximidad del cierre del mercado de fichajes.

Fuentes de alto nivel en Old Trafford confirmaron a la "BBC" que el club no tiene intención de aceptar ninguna oferta por el capitán del equipo, Bruno Fernandes, antes del cierre del mercado el próximo mes. La sorpresa es que su postura va más allá del mero rechazo de las ofertas, pues ya considera al jugador "no disponible para la venta a ningún precio".

La cadena británica había sabido la semana pasada que el Galatasaray turco, junto a los italianos Juventus y Milan, estudiaban la posibilidad de poner a prueba la postura del Manchester United respecto a su capitán.

Las informaciones apuntan a que el club turco pretendía presentar una oferta cuyo valor final alcanzaría los 50 millones de euros (42,7 millones de libras esterlinas). Sin embargo, fuentes del club inglés consideran que el Galatasaray perdería el tiempo si intentase presentar una oferta, ante la firme intención del United de conservar a Fernandes.

La postura del club esta vez difiere de la del verano pasado, cuando concedió al jugador libertad para tomar la decisión sobre la enorme oferta que presentó el Al-Hilal saudí.

Fernandes había reconocido posteriormente que se sintió "herido" por la postura de su club en aquel momento. El United no ha recibido hasta ahora ninguna oferta oficial por el jugador de 31 años, pero al mismo tiempo asegura que Fernandes no está en venta a ningún precio.

Al capitán de la selección de Portugal le queda una temporada de contrato, con una cláusula que permite prorrogarlo por una temporada adicional, mientras que las informaciones indican que el jugador prefiere quedarse.

La vigencia de la cláusula de rescisión de 57 millones de libras esterlinas del contrato de Fernandes ha expirado, sin que el club y el jugador hayan alcanzado hasta ahora un acuerdo sobre un nuevo contrato.

El Manchester United dispone de una posición sólida en cualquier posible negociación, pero la reacción de la afición hacia Fernandes durante el partido amistoso ante el Leeds en Dublín la semana pasada refleja la magnitud de las presiones que el club podría afrontar si diera la impresión de no hacer todo lo posible por retener a su capitán.

Fernandes registró un récord en la Premier League con 21 asistencias la temporada pasada, y es el principal candidato a ganar el premio al Mejor Jugador de la Premier League de la temporada 2025-2026 en Manchester la próxima semana.

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