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Es probable que no continúe la prueba de la nueva regla del fuera de juego propuesta por Arsène Wenger, director de Desarrollo del Fútbol Mundial de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA).

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La prueba recibió un apoyo muy limitado durante las reuniones de los comités de evaluación de la International Football Association Board (IFAB) celebradas ayer martes, según informa el «The Times», diario británico.

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La regla establece que el atacante está en posición correcta (habilitado) si cualquier parte de su cuerpo está en línea con el penúltimo defensor, y solo se le señala fuera de juego si existe una separación clara entre él y el defensor, lo que se conoce como la «luz del día».

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La regla se puso a prueba durante toda la temporada 2026 en la Canadian Premier League, cuya fase regular concluyó el domingo, con resultados dispares.

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Durante la prueba, las decisiones de fuera de juego se redujeron un 54 % y se marcaron 13 goles más en 112 partidos, pero la línea defensiva retrocedió una media de 3 metros a lo largo de la temporada.

La liga canadiense también probó el sistema «Football Video Support», una versión del videoarbitraje (VAR) que permite a los entrenadores impugnar decisiones dos veces por partido.

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El mayor impacto de la nueva regla se apreció en las jugadas a balón parado, ya que los defensores tuvieron que modificar sus métodos para contrarrestar la ventaja que otorgaba a los atacantes.

Ni el comité técnico ni el comité de fútbol de la IFAB, integrados por exjugadores, exentrenadores y exárbitros, mostraron el apoyo suficiente para prolongar la prueba, lo que refuerza la previsión de que los legisladores del fútbol recomienden no aplicar la regla a mayor escala.

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Estas reuniones constituyen el primer paso hacia cualquier posible modificación de las Reglas de Juego a partir de la temporada 2027-2028, en un momento en el que la IFAB quiere evitar introducir demasiados cambios tras las modificaciones previas al Mundial.

La idea de modificar la regla del fuera de juego partió de Wenger, que asumió el cargo de director de Desarrollo del Fútbol Mundial de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) en 2019 y presentó propuestas para reformar la norma con el objetivo de dar más ventaja a los atacantes y reducir las decisiones polémicas derivadas de mínimas diferencias en la posición de los jugadores.

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La propuesta difiere de la regla actual, que considera que un jugador está en fuera de juego si cualquier parte de su cabeza, su cuerpo o sus pies, salvo los brazos, está más cerca de la línea de meta rival que el balón y el penúltimo defensor.

La regla de la «luz del día», en cambio, exige que haya una separación clara entre el atacante y el defensor, lo que significa que no se señalará fuera de juego simplemente porque una parte del cuerpo del atacante esté adelantada.

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En marzo de 2026, la International Football Association Board (IFAB) aprobó probar la regla en la Canadian Premier League, en colaboración con la FIFA, que se convirtió así en la primera liga profesional en aplicarla de forma experimental.

Sin embargo, según «The Times», ni siquiera el propio exentrenador del Arsenal está convencido de los resultados de la prueba del nuevo sistema en Canadá, y se espera que inste a los legisladores del fútbol a no adoptarlo.