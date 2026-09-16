Sorpresa mayúscula: el Barcelona duda entre Haaland y Harry Kane

El FC Barcelona ha entrado en una sorprendente carrera por fichar a uno de los delanteros más destacados del mundo, después de que varios informes revelaran que el noruego Erling Haaland y el inglés Harry Kane figuran en la lista de opciones del club catalán para reforzar su ataque en el próximo período.

Según lo publicado por el portal "Tribuna", el Barcelona sigue de cerca a Harry Kane, de 33 años, como alternativa potencial a corto plazo a Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, quien representa un objetivo a largo plazo para el club catalán.

El contrato de Kane con el Bayern de Múnich finaliza el próximo año, mientras se llevan a cabo negociaciones entre ambas partes sobre la renovación del contrato, algo que el Barcelona observa con atención, ya que podría moverse para fichar al delantero inglés si este decide no continuar en el club bávaro.

El informe señaló que el Barcelona mantuvo contactos iniciales con los representantes de Kane durante el pasado verano, pero dichos contactos no se convirtieron en un movimiento oficial ni en negociaciones avanzadas sobre la operación.

Al mismo tiempo, el nombre de Haaland aparece en la lista de intereses del Barcelona, pese a la dificultad para cerrar la operación, ya que el delantero noruego está vinculado por un contrato con el Manchester City que se extiende hasta el año 2034, lo que convierte su salida del Etihad Stadium en una tarea complicada.

El Barcelona había decidido durante el mercado de fichajes veraniego no fichar a un delantero de primer nivel, ante la negativa del Atlético de Madrid a vender a Álvarez, y optó en su lugar por incorporar al brasileño Gabriel Jesus como una opción de bajo coste.

El interés del Barcelona por Haaland y Kane llega en medio del gran momento de Raphinha esta temporada en la posición de delantero centro, donde el extremo brasileño ha marcado 8 goles y ha dado 3 asistencias en 6 partidos.

Según el informe, Julián Álvarez sigue siendo el objetivo principal a largo plazo del Barcelona, mientras que Kane representa una opción alternativa, al tiempo que Haaland también figura en la lista de nombres que el club catalán observa.

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