Sorpresa en el futuro de Imam Ashour: ¿se marchará a la liga saudí?

El nombre del internacional egipcio Imam Ashour, centrocampista del Al Ahly, volvió a ocupar el centro de la escena en el mercado de fichajes, después de que se reavivara el interés del club saudí Al Ittihad por hacerse con sus servicios, en un movimiento que podría allanar el camino para la reanudación de las negociaciones entre ambas partes durante el próximo mercado invernal, en medio de interrogantes sobre la postura del jugador y del Al Ahly ante este paso.

El Al Ittihad saudí estudia la posibilidad de fichar a Imam Ashour el próximo mes de enero, después de que el nombre del jugador ya se hubiera vinculado con un traspaso a las filas del club durante el pasado mercado de verano, antes de que resolviera su situación renovando su contrato con el Al Ahly hasta el año 2030.

El diario saudí "Al Weeam" señaló que Imam Ashour volvió a entrar en los planes del Al Ittihad, ante el deseo del club de reforzar sus filas con fichajes de peso durante el mercado invernal, indicando que la directiva ya ha comenzado a preparar sus movimientos para el mercado de enero.

El diario añadió que el Al Ittihad estudia el expediente del jugador egipcio desde todos los ángulos en las horas actuales, antes de tomar una decisión sobre presentar una oferta oficial para hacerse con sus servicios.

La reactivación del interés saudí por Imam Ashour llega en un momento en el que el jugador se encuentra alejado de la participación con el Al Ahly, tras ausentarse de los últimos tres partidos del equipo ante el Ceramica Cleopatra, el Modern Sport y el Al Mokawloon Al Arab.

El Al Ahly había aclarado, a través de su página oficial, que la exclusión de Imam Ashour de los últimos partidos se debió únicamente a motivos técnicos, asegurando que el jugador participa con normalidad en los entrenamientos colectivos y no sufre ninguna lesión.

El centrocampista egipcio no ha aportado la contribución esperada a nivel de cifras durante la presente temporada, ya que solo ha disputado cuatro partidos con la camiseta del Al Ahly, sin lograr marcar ningún gol ni asistir a sus compañeros.

Por otro lado, el Al Ittihad atraviesa un periodo complicado en cuanto a resultados a nivel continental, tras encajar una abultada derrota en su propio terreno y ante su afición frente al Al Ain emiratí por 4-1, en el partido que los enfrentó dentro de la cuarta jornada de la Liga de Campeones de Asia Elite.

El equipo saudí prolongó su sangría de puntos, mientras que el Al Ain reforzó su posición al frente del Grupo Oeste, tras elevar su cuenta a 12 puntos, en solitario en el primer lugar.

En cambio, la cuenta del Al Ittihad se quedó estancada en cuatro puntos en la novena posición, lo que complica sus cálculos en la carrera por los puestos de clasificación, algo que podría llevar a la directiva a moverse con fuerza en el mercado invernal para reforzar al equipo con nuevos elementos.