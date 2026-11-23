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Max Eberl, director deportivo del Bayern de Múnich, ha desvelado una sorpresa relacionada con el futuro de la estrella francesa Michael Olise al hablar de unas llamadas poco habituales que el club recibió del Real Madrid durante la pasada temporada, a raíz de los rumores que situaban al jugador rumbo al conjunto blanco.

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Según el diario alemán «Bild», Eberl contó los detalles del episodio durante su visita a una peña de aficionados del Bayern de Múnich en la ciudad de Ratingen, ayer domingo, y explicó que el Real Madrid llamó dos veces al club bávaro en relación con Olise, aunque ninguna de las dos llamadas tenía como objetivo negociar su fichaje.

Eberl señaló que el club español solo quería dejar claro que no existía ningún contacto por el jugador, y añadió: «El Real Madrid nos llamó dos veces para confirmar que no había habido ningún contacto en absoluto y que no lo habrá». El club blanco también emitió un comunicado oficial para confirmar su postura.

Estas llamadas se produjeron después de que en julio pasado se difundieran informaciones según las cuales Olise quería dejar el Bayern de Múnich y fichar por el Real Madrid.

Esas informaciones aseguraban que el jugador había comunicado a sus compañeros de la selección francesa, durante su participación en el Mundial, su deseo de vivir una nueva experiencia en la capital española.

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Los rumores cobraron fuerza cuando se dijo que Kylian Mbappé había hablado con Olise sobre las ventajas de vivir en Madrid y había elogiado el papel que podría desempeñar en el conjunto blanco.

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Aunque Eberl desmintió esas noticias, admitió que en aquel momento no estaba del todo seguro de que el jugador fuera a seguir en el Bayern.

El director deportivo recordó una anécdota curiosa con Olise durante el Mundial: recibió un mensaje del jugador y dudó en abrirlo, hasta que descubrió que era una foto de Olise con Manu Koné, actual jugador de la Roma.

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Eberl había fichado a Koné para el Borussia Mönchengladbach, procedente del Toulouse, en el invierno de 2021.

El Bayern de Múnich quiere retener a Olise, que ha rendido a un gran nivel desde su llegada al equipo en el verano de 2024.

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El extremo francés suma 54 goles y 61 asistencias en 123 partidos oficiales, y su contrato actual se extiende hasta el verano de 2029.

La directiva del club busca ampliar el contrato del jugador, pero las negociaciones oficiales con sus agentes aún no han comenzado, pese a que hubo un primer contacto en el otoño de 2025.

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El consejero delegado, Jan-Christian Dreesen, aseguró que las conversaciones empezarán en el momento oportuno, mientras que Uli Hoeneß indicó que el club hablará con el jugador a lo largo de la temporada para conocer su postura sobre la renovación.

Mientras tanto, el Bayern afronta un problema por la lesión de Olise, que sufrió una contusión en la parte delantera del pie izquierdo durante el empate 1-1 ante el Colonia, el viernes por la noche.

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Las pruebas descartaron una lesión grave, pero el sábado apareció con muletas y una bota médica especial, y recibe tratamiento a diario en las instalaciones del club.

Su participación ante el Lille, el miércoles, en la Liga de Campeones parece poco probable, sobre todo ante la ausencia de varios efectivos ofensivos, entre ellos Ismael Saibari, Serge Gnabry y Harry Kane, además de Alphonso Davies.