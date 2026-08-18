Los entrenamientos colectivos del Manchester United vivieron el regreso a plena disponibilidad de la dupla formada por Benjamin Sesko y Matthijs de Ligt, apenas horas antes del inicio de las competiciones de la Premier League, otorgando al cuerpo técnico un gran impulso anímico en la fase final de preparación.

La participación del defensor neerlandés De Ligt en la sesión de entrenamiento completa se produjo por primera vez desde que se sometiera a una operación quirúrgica en la espalda durante el pasado mes de mayo, a raíz de la lesión que sufrió en noviembre del año pasado.

De Ligt se había limitado a participar en solo los primeros 15 minutos de los entrenamientos del equipo en Dublín la semana pasada, teniendo en cuenta que estuvo ausente de las filas del United desde el 30 de noviembre y se vio privado de participar en la fase final de la Copa del Mundo.

Por su parte, el delantero Benjamin Sesko se ausentó de los partidos del periodo de preparación debido a su recuperación de una lesión en la parte baja de la pierna; sin embargo, en los pasillos del club reina el optimismo respecto a la posibilidad de que esté presente en la lista del equipo que se enfrentará al Hull City el próximo sábado en el estreno de la temporada.

Sesko mostró un buen nivel durante la sesión matinal de este martes, después de haber realizado entrenamientos en solitario sobre el césped en varias ocasiones durante el verano, superando la lesión que lo apartó de los últimos tres partidos del United la temporada pasada.

En contraste, los entrenamientos vivieron la ausencia del centrocampista Mason Mount tras sufrir una contusión a raíz de un pisotón en el pie durante el enfrentamiento ante el Paris Saint-Germain, que terminó con empate a un gol en Estocolmo.

Fuentes del interior del club confirmaron, según el diario británico "The Sun", que la ausencia de Mount se produjo como medida de precaución, pese a que ya se había ausentado de los últimos partidos amistosos del equipo bajo la dirección del entrenador Michael Carrick ante el Leeds United y el Milan.

En el plano de los fichajes, el Manchester United sigue teniendo la intención de cerrar nuevas operaciones antes del cierre de la ventana estival, ya que aspira a incorporar al menos a dos jugadores; el club estudia diversas opciones para reforzar la posición de lateral izquierdo, y Lewis Hall es la opción preferida por la dirección, junto al deseo de sumar a un destacado centrocampista defensivo que potencie la fuerza ofensiva al lado de los recién llegados Youri Tielemans y André Santos.