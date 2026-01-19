Slavia Praga vs. FC Barcelona, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Slavia Praga recibe a FC Barcelona este miércoles 21 de enero a las 21:00 horas (tiempo de España) en el estadio Eden Arena, por la séptima jornada de la fase de liga de la temporada 2025-2026 de la Champions League.

Sigue aquí en directo el Slavia Praga vs. FC Barcelona de la Champions League 2025-26

Los Rojiblancos llega al compromiso después de perder por marcador de 0-3 a manos de Tottenham en la fecha 6. El equipo dirigido por Jindřich Trpišovský es trigésimo tercero en la clasificación con tres puntos, al borde de la eliminación.

Por su parte, los Culés vencieron por 2-1 a Eintracht Frankfurt en su más reciente partido de liga, con un doblete de Jules Koundé. El cuadro a cargo de Hansi Flick es décimo quinto en la tabla con 10 unidades, obligados a ganar para aspirar al top 8.

Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver, incluidos los detalles de TV, transmisión y más.

Cómo ver Slavia Praga vs FC Barcelona, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones, M+ Liga de Campeones 4 y LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por FOX One.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN 2, ESPN (Chile) y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de DAZN y Paramount+, con ESPN y Disney+ como la opción para Centroamérica.

Cómo ver en cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de los GOAL sobre las mejores VPN para streaming de deportes.

Hora de inicio del partido Slavia Praga vs FC Barcelona

Liga de Campeones - Champions League Fortuna Arena

El partido se disputa este miércoles 21 de enero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Eden Arena.

México: 14:00 horas

14:00 horas Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y plantillas

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones 6 Gavi

15 A. Christensen

Noticias del equipo Slavia Praga

Los Rojiblancos son lideres absolutos en la Fortuna Liga, donde suman 13 victorias, seis empates y cero derrotas hasta el momento, con una ventaja de siete puntos sobre el Sparta Praha en la lucha por el título.

Noticias del equipo FC Barcelona

Los Culés vienen de una derrota en LaLiga a manos de la Real Sociedad, de manera que su ventaja sobre el Real Madrid se ha reducido a un solo punto.

En otras noticias, los Blaugranas ya conocen a su rival para los cuartos de final de la Copa del Rey, fase en la que tendrán que medirse con el Albacete.

Forma

Historial de enfrentamientos directos

SLP Últimos partidos BAR 0 Victorias 1 Empate 1 Victoria Barcelona 0 - 0 Slavia Praga

Slavia Praga 1 - 2 Barcelona 1 Goles marcados 2 Partidos de más de 2.5 goles 1/2 Ambos equipos anotaron 1/2

Clasificaciones

