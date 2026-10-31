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Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traducido por

Situación inesperada: el futuro de Arnold con el Real Madrid, en el aire

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Arnold llegó al Santiago Bernabéu con grandes ambiciones

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El futuro de Trent Alexander-Arnold con el Real Madrid genera dudas, en vista de su relegación a nivel deportivo y de la consolidación de Fede Valverde como uno de los elementos básicos en la alineación, después de haber sido utilizado en la posición de lateral derecho, seguido de Denzel Dumfries, mientras que el jugador inglés se ha convertido en la tercera opción.

Desde el pasado 15 de septiembre, Arnold solo ha participado en el partido contra el Villarreal, en el que fue sustituido en el minuto 52, además de su participación simbólica en el Clásico.

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Y la situación no parece sencilla para el exjugador del Liverpool, ya que Mourinho prefiere apostar por las opciones más fuertes a nivel físico, como Fede Valverde y Dumfries, lo que hace que la participación de Arnold se limite a los partidos en los que el técnico portugués considera que su equipo tiene una gran ventaja, según el diario español «Sport».

Entre los detalles que respaldan esto está que Arnold solo ha sido titular en un partido fuera del estadio del Real Madrid, y fue ante el Elche.

En total, el jugador inglés ha disputado 7 partidos esta temporada, con un total de solo 344 minutos, mientras que Dumfries ha disputado 3 partidos más y ha sido titular en 3 partidos más que su compañero, alcanzando un total de minutos de participación de cerca de 600.

Un futuro complicado

El futuro de Alexander-Arnold con el Real Madrid parece sumamente complicado. El lateral inglés llegó al club blanco entre grandes expectativas, al ser considerado uno de los mejores jugadores en su posición a nivel mundial.

El Real Madrid pagó 10 millones de euros para garantizar la incorporación del jugador y su participación en el Mundial de Clubes, a pesar de que su contrato con el Liverpool iba a expirar apenas unos días después.

Pero su adaptación al equipo no fue sencilla. En su primera temporada, disputó 30 partidos, 22 de ellos como titular, y ofreció una temporada de nivel irregular. Y tras solo un año, el club comprendió la necesidad de apostar con fuerza por Dumfries para ocupar esa misma posición, mientras Fede Valverde sigue demostrando su capacidad de aportar por la banda derecha.

La experiencia de vestir la camiseta blanca no fue como la imaginaba Arnold. Pocos meses antes de su traspaso al Real Madrid, el lateral inglés hablaba de su aspiración de ganar el Balón de Oro, pero la historia ha cambiado mucho y su futuro con el club ha quedado en entredicho.

No parece que el Real ni el jugador piensen en poner fin a su relación por el momento, pero la realidad apunta a que la escasa participación podría llevar, a medio plazo, a replantearse la continuidad de Arnold en la capital española, según el diario.

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