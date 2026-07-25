Sin opciones: el único destino de Vinicius si no renueva con el Real Madrid

El Arsenal muestra interés en fichar a la estrella del Real Madrid, Vinicius Junior, y ha comenzado a explorar hasta qué punto es posible cerrar el acuerdo desde el punto de vista financiero, aunque la situación se encuentra todavía en fases muy iniciales, según fuentes que hablaron con la cadena ESPN.

Al jugador, de 26 años, le queda un solo año de contrato con el Real Madrid.

Las fuentes señalaron que el Arsenal es el único destino posible para Vinicius durante el presente mercado estival, en caso de que el jugador y el club español no logren alcanzar un acuerdo sobre la renovación de su contrato.

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Asimismo, el interés del Real Madrid en el joven extremo Yan Diomandé, jugador del Leipzig, debe interpretarse en el contexto del futuro de Vinicius con el equipo.

Vinicius marcó 4 goles en 5 partidos con la selección de Brasil durante el Mundial 2026, pero no pudo evitar la eliminación de la Canarinha ante Noruega en los octavos de final.

La estrella brasileña, procedente del Flamengo, se incorporó al Real Madrid en 2018 y desde entonces ha conquistado numerosos títulos con el club blanco, entre los más destacados dos títulos de la Liga de Campeones de Europa, tres Ligas españolas, tres Supercopas de España y una Copa del Rey.

A principios de esta semana, el Arsenal anunció el fichaje del extremo griego Christos Tzolis procedente del Club Brujas, mientras que el extremo belga Leandro Trossard abandonó a los gunners rumbo al Besiktas turco a principios del mes en curso.