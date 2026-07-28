Todo indica que el Arsenal inglés se prepara para presentar una oferta extraordinaria con el objetivo de fichar al brasileño Vinícius Júnior, estrella del Real Madrid español, en una operación que podría sacudir el mercado de fichajes de verano y otorgar al conjunto londinense a uno de los futbolistas más destacados del mundo.

Según lo informado por el diario británico "Telegraph", el Arsenal está dispuesto a ofrecer un salario superior a las 400.000 libras esterlinas semanales para convencer a Vinícius de unirse a sus filas, algo que convertiría al jugador brasileño en el contrato más elevado de la historia del club londinense en caso de cerrarse la operación por ese importe.

Vinícius tiene un contrato con el Real Madrid que se extiende hasta junio de 2027, aunque el "Telegraph" señaló que no se ha registrado un avance significativo en las negociaciones para la renovación de su contrato con el club merengue durante el último periodo.

El movimiento del Arsenal llega ante la necesidad del equipo de incorporar a un nuevo extremo ofensivo, después de haber perdido la carrera por fichar a Morgan Rogers frente al Chelsea.

El diario considera que el fichaje de Vinícius, en caso de concretarse, supondría un mensaje contundente por parte del campeón de la Premier League, especialmente porque el jugador brasileño es una de las mayores estrellas del fútbol mundial en la actualidad.

La operación no se presenta sencilla, dado el apego del Real Madrid a su estrella brasileña, aunque la falta de un acuerdo respecto a la renovación de su contrato hasta el momento, junto con la disposición del Arsenal a ofrecer un salario descomunal que supera todos los límites salariales anteriores en el club, podría abrir la puerta a una de las mayores operaciones del mercado veraniego.

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