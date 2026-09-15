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Khaled Mahmoud

Traducido por

Simeone ignora a Mourinho y revela su elección para el Balón de Oro

Atlético Madrid vs Osasuna
Atlético Madrid
Osasuna
Primera División
D. Simeone
J. Mourinho
Julián Álvarez
España
Argentina
Portugal

Simeone revela el futuro de Álvarez y pone fin a las especulaciones

Diego Simeone, director técnico del Atlético de Madrid, compareció ante los medios de comunicación este martes en la víspera de recibir al Osasuna en un esperado duelo correspondiente a los partidos de la sexta jornada de LaLiga, donde definió la situación de los lesionados del equipo y lanzó un mensaje a la afición rojiblanca para mantenerse unida en esta etapa, en respuesta a la creciente ola de críticas.

Sobre las novedades médicas relativas a su delantero Julián Álvarez y su situación de cara a participar, Simeone reveló en la rueda de prensa que ofreció hoy, según recogió el diario español "Marca": "En base a lo que hemos hablado con el cuerpo médico, todavía está en fase de recuperación y no estará disponible para el duelo de mañana".

Y acerca de la elección en la línea de ataque entre Álvarez y Jonathan David, el técnico español aclaró: "Jonathan entró muy bien en el último partido y evaluaremos si va a ser titular o si saldrá en la segunda mitad; tomaremos esa decisión mañana por la mañana".

En respuesta a la contradicción entre la suma de 6 puntos de 9 posibles como visitante por parte del equipo en medio del ruido mediático y las críticas constantes, Simeone comentó: "En un principio no hablaba de las fechas, sino del período de descanso; volvimos tarde de San Sebastián y de la Champions League, y eso es algo normal. Nos hemos acostumbrado a la negatividad que emana de algunos; en cuanto aparece cualquier oportunidad para la crítica, la encontramos presente, pero eso es parte del crecimiento, así que bienvenido sea".

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Y Simeone continuó explicando la situación del equipo: "Somos un equipo en construcción; se marcharon 7 jugadores y se incorporaron 5 nuevos, además de varios elementos de la academia, y la cosa no es tan simple como parece. Pero somos un equipo competitivo y seguiremos mejorando conforme disputemos partidos; eso es lo que siento, estamos en proceso de construcción y necesitamos el tiempo que el mundo del fútbol no te concede".

El entrenador del Atlético de Madrid llamó a su afición a apoyar al equipo en el duelo de mañana, diciendo: "Lo que necesitamos es ofrecer un partido fuerte ante un rival que atraviesa la misma necesidad que nosotros. Necesitamos la energía de la afición y que los jugadores la trasladen dentro del campo, pues venimos de un partido difícil y esperamos encontrar el mismo ambiente entusiasta de siempre".

Y sobre lo que había comentado José Mourinho y su sorpresa de que los periodistas no preguntaran por los penaltis concedidos al Barcelona y al Atlético de Madrid, Simeone respondió entre risas: "No tengo nada que decir ni comentar".

Y al ser preguntado por su candidato favorito para llevarse el premio del Balón de Oro, Simeone respondió sin titubear: "Messi, sin ninguna duda. ¿Después del Mundial que ofreció y a esta edad? Messi, sin ninguna duda".

Simeone cerró su intervención abordando el calendario de partidos y el largo período de parón: "El parón de tres semanas es algo nuevo, pero intentamos adaptarnos a todo. Los jugadores tienen todas las ganas, y eso es parte del juego, y estamos en el lugar en el que elegimos estar".

Cabe recordar que el Atlético de Madrid ocupa el quinto puesto de LaLiga con 10 puntos, tras vencer en 3 partidos, empatar uno y perder otro.

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