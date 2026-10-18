«Siento rabia y tristeza»: García rompe su silencio con un mensaje conmovedor

Eric García, defensa del Barcelona, expresó su profunda tristeza tras confirmarse su ausencia en los duelos contra el Paris Saint-Germain y el Real Madrid, debido a la lesión muscular que sufrió durante la victoria sobre el Real Betis (5-2), en un duro golpe para el conjunto catalán antes de una semana decisiva de la temporada.

García publicó un mensaje en las redes sociales en el que reconoció su decepción por no poder ayudar a sus compañeros en los próximos partidos, y subrayó su determinación de hacer todo lo posible para volver a los terrenos de juego cuanto antes.

El defensa español escribió: "Ayer fue un gran día para el equipo. Ganar en el campo del Betis no es nada fácil, y conseguimos una victoria muy importante, pero así es el fútbol, y ahora tengo que parar unos días, justo cuando se acercan los partidos que todos queremos jugar".

Y añadió: "Me siento con rabia y triste por no poder estar ahí, pero daré el máximo para volver lo antes posible. Gracias por vuestro apoyo, culers. ¡Nos vemos pronto! Forza Barça siempre".

García sufre una lesión muscular en el recto femoral de la pierna derecha y se espera que esté de baja entre 3 y 4 semanas, lo que significa que también se perderá los encuentros contra el Alavés, el Aston Villa y el Atlético de Madrid, antes del próximo parón internacional.